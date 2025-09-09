$20食譜｜糖醋魚塊食譜20%價錢還原名菜！1招保持香脆 哪種魚最扺

$20食譜｜糖醋魚塊食譜｜簡易食譜｜市道差，到處吉舖又裁員，慳得一蚊得一蚊，但民以食為天，唔想待薄自己惟有親手炮製。糖醋魚塊是上海菜館的名菜之一，也是由糖醋黃魚演變出來，由於使用原條黃魚的製作過程複雜，在上世紀末一間小籠包名店便把黃魚換上魚塊，結果比原條黃魚更受歡迎，現時幾乎取代了原條黃魚的地位。

攝影：黃偉麟



糖醋魚塊是由糖醋黃魚演變出來。（網上圖片）

糖醋魚塊食譜｜原條黃魚較難處理 換上魚塊更香脆

糖醋黃魚是要用上黃魚或黃花魚，開邊再起花，之後原條高溫油炸，必須即炸，再上汁即食，否則魚肉容易變腍。不過，若換上魚塊，可能預先炸好1次，在客人點單後再炸第2次，及後以糖醋醬料爆炒，這個做法較方便處理，而且魚塊可保持香脆，所以上海菜館漸漸用上糖醋魚塊。

【魚食譜】五柳黃花魚酸甜開胃好下飯 傳統醬料五柳是什麼？

換上魚塊較方便處理，而且魚塊容易保持香脆。（攝影：黃偉麟）

菜館索價$100以上 $20在家還原？

上海菜館一道糖醋魚塊索價$100以上，在家中又可否自製？只要魚柳換成鯰魚柳，一包800克的鯰魚柳超市或街市售$26左右，今次分量只需用上一半，即400克，再配上半個洋蔥、紅椒及青椒，可控制成本在$20左右。

鯰魚柳超市或價市售$26左右。（攝影：黃偉麟）

鯰魚柳不時經過漂白或發水，要用鹽洗擦再沖水2至3次去除異味。 退休大廚黃永勝

魚柳加入1茶匙鹽及胡椒粉，拌入蛋黃醃1小時。（攝影：黃偉麟）

大火燒熱油，魚柳2面再沾上麵粉炸3分鐘後撈起瀝油。（攝影：黃偉麟）

糖醋魚塊是拌汁爆炒，魚柳需要炸2次，才可以上汁後保持香脆。 退休大廚黃永勝

下醬汁後大火快炒收汁（攝影：黃偉麟）

醬汁有糖分小心煮燶。（攝影：黃偉麟）

糖醋魚塊食譜

糖醋魚塊（炒/Stir-fly）

4人分量 1級難度 20分鐘



材料：

鯰魚柳400克

洋蔥半個

紅椒半個

青椒半個

麵粉60克

蛋黃1隻

鹽3茶匙

胡椒粉半茶匙

油200毫升



糖醋醬料：

茄汁4湯匙

白醋3湯匙

水2湯匙

黃糖1湯匙



做法：

1. 洋蔥、紅椒及青椒切件，魚柳先用2茶匙鹽洗擦，再清洗後切件，最後瀝乾水分。

2. 魚柳加入1茶匙鹽及胡椒粉，拌入蛋黃醃1小時。

3. 大火燒熱油，魚柳2面再沾上麵粉炸3分鐘後撈起瀝油。

4. 再次大火燒熱滾油，魚柳再回鑊炸約40秒。

5. 中火炒香洋蔥、紅椒及青椒，再下糖醋醬料。

6. 轉大火魚柳回鑊炒1分鐘，炒至收汁即成。



不失敗貼士：

~鯰魚柳不時經過漂白，所以用鹽洗擦再清洗，可去除異味。

~魚柳需要炸2次，才可以上汁後保持香脆。

~下醬汁後大火快炒收汁，醬汁有糖分小心煮燶。



糖醋魚塊出街食$100屋企用$20就整到。