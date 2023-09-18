魚腥草功效｜中藥抗生素助抗癌！治感冒抗發炎4大好處 久煮失療效
撰文：Heho健康
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魚腥草雖然大多人都沒有聽過，但其實是一個經濟實惠的寶藏。
具有抗癌、治感冒、抗發炎、解熱等多種效用，可沖泡成茶，每日喝個2-3次，或用於煎蛋料理食用。不過有一點需注意，魚腥草性質偏寒，女性生理期間應避免使用。
魚腥草的4大功效（按圖看清👇👇👇）
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1. 預防以及治療感冒：
魚腥草很常被使用在預防流行性感冒上，甚至感冒的時候可以一天飲用2-3次且連續2、3天，也可以在於魚腥草茶裡加幾片薄荷，可以達到清涼、止痛的效果。
2. 助抗癌：
也可作為抗癌的藥物，癌症病人飲用魚腥草時，可以添加像是黃耆等補氣的中藥材。
3. 抗發炎、止痛：
魚腥草也有消炎的作用，類似於西醫所說的抗生素。對於肺炎、膀胱發炎、尿道炎、腎臟發炎、白帶發炎等病症、青春痘、異位性皮膚炎、蕁麻疹等皮膚的發炎症狀，都具有其效果。而如果是拿來做抗發炎使用的話，建議食用一週。
4. 降火氣：
如果察覺到自身有火氣大情況，出現便秘、口臭及小便偏黃等情形，也可以喝一兩天的魚腥草茶來降火氣。
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魚腥草使用注意事項
需特別注意的是，魚腥草如同其他中藥材一樣，不適合煮太久，約大火煮過換小火煮3-5分鐘，總共約5-10分鐘即可，如果煮過頭，藥草中的精油成分會隨時間拉長而揮發愈多，治療效果就會變差。最後，魚腥草的性質偏寒，夏天可以喝多，冬天就得喝少一些，也建議女性生理期來時盡量不要食用！
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