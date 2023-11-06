中國人心血管病死亡率逾66%與1習慣有關　食水果亦唔夠歐美人多？

入秋後天氣開始轉冷，長者的血管容易收縮，因此，心血管相關疾病風險也增加。最近有研究發現，中國人心血管疾病的死亡率較高，主要原因是植物性食品攝取量過低。



最近對超過50萬中國人的研究發現，超過66%心血管相關疾病的死亡率。（網上圖片）

中國人不良飲食習慣誘發心臟病

最近對超過50萬中國人的研究發現，超過66%心血管相關疾病的死亡率，可歸因於植物性食品攝取量過低，例如全穀物、水果、蔬菜及堅果類食品，當中，水果攝取量過低是中國人最大的飲食問題，歐美國家較常以水果作主食之一，中國人較多作為飯後果或甜品，這樣都是引發中風的危險因素。

其次是全穀物和蔬菜的攝取量低。植物性飲食可以解決許多心臟病的危險因素，如高血壓、糖尿病和膽固醇過高，還可以逆轉動脈中的有害物質積聚。

按下圖看5大護心食物：

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1）蔬菜

蔬菜建議選擇綠葉蔬菜，如菠菜、番薯葉、生菜，十字花科的椰菜花，蔥屬植物如蔥、蒜，以及黃橙紅色蔬菜如大番茄、紅蘿蔔等。蔬菜中的膳食纖維、鎂、鉀、類黃酮、類胡蘿蔔素等，都對心血管健康有益。

建議食用：每天食用大約500至600克蔬菜。



蔬菜中的膳食纖維、鎂、鉀、類黃酮、類胡蘿蔔素等，都對心血管健康有益。（網上圖片）

2）水果

有研究指，進食水果與不進食水果的人相比，每天吃水果收縮壓可降低4mmHg，也能降低40％心血管死亡率的風險。建議可選擇富含花青素醣分也較低的莓果類，像士多啤梨、蔓越莓、藍莓、黑莓。

建議食用：每天食用大約200至300克水果。



3）全榖雜糧

建議每天食用大約等於1.5碗糙米飯，或2碗藜麥麵，或2.5顆小型全麥饅頭，或11湯匙大燕麥片。根據統計，每天吃1至2份全穀雜糧，就可降低10％～20％冠心病風險。

建議食用：每天食用大約225克全榖雜糧。



每天吃1至2份全穀雜糧，就可降低10％～20％冠心病風險。（網上圖片）

4）堅果類

堅果類食品含有不飽和脂肪酸、纖維、維他命E、鉀、鎂和植化素，適當攝取堅果類，可幫助降低心血管疾病、高血壓和總膽固醇水平。

建議食用：每天食用大約15至20克堅果類食品。



5）豆類

豆類食物如黃豆製品、毛豆、黑豆，每日攝取100克，能降低冠心病風險10％；豆類可提供膳食纖維、蛋白質和生物活性化合物，如：植物固醇，研究發現攝取量與總膽固醇、三酸甘油酯和低密度脂蛋白膽固醇呈負相關。

建議食用：每天食用大約100克豆類食品。



豆類可提供膳食纖維、蛋白質和生物活性化合物。（網上圖片）

少吃加工食品 黑朱古力也有護心作用

台灣營養師陳嫚羚也指出，少吃加工肉類為妙，如香腸、火腿、肉鬆、熱狗等，每天食用超過70克，其患癌風險就會增15％，中風和心臟衰竭風險增加25％。而紅肉及內臟類食物，每日食用超過150克，就會增加10％至20％冠心病、中風及心臟衰竭的風險。

她還建議，可食用80％以上黑朱古力，大約每天可進食約30至50克，因為黑朱古力中含有兒茶素，具有多方面心臟保護作用，包括降低血壓、動脈粥樣硬化、血小板活化和血栓形成，因此，適量進食是有益健康。

黑朱古力中含有兒茶素，具有多方面心臟保護作用。（網上圖片）

資料來源：台灣營養師陳嫚羚／PhysiciansCommittee

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