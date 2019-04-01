【愚人節】KFC賣雞骨　Subway塞鯖魚罐頭入包　日本快餐也暴走！

【愚人節 ACGN 惡搞事件簿】4月1日，又是通街都是惡搞和中伏的愚人節，網絡更是Fake News比Real News多。4月1日也公佈了新日皇年號「令和」，平成末年亦是令和元年，日本ACG和玩具界的眾多廠商和品牌系列固然不甘寂寞大推一眾古怪「新企劃」；但想不到就連各大日本快餐廳也「開大絕」，趁住改元的重要歷史時刻完全放棄形象，推出超級騎呢甚至有點嘔心的「新食品」，散發暴走惡搞能量！

日本改元「令和」在即，日本KFC肯德基家鄉雞也深諳「零和遊戲」之道，4月1日推出了Finger lickin' good、最美味的「吮指雞骨」，直頭是曹操感嘆「食之無味、棄之可惜」的雞肋。不單止KFC官方Twitter宣傳，就連官網也真有此食品上架（實際上是廚餘剩食吧？）！

好食到吮手指的雞骨頭除了可以買桶餐（每桶1500日圓）外，也可選擇一條條骨頭（單支盛惠250日圓、兩支490日圓）來買！官網頁面下方更有標示「此產品不含肉類」、「因為產品性質所以不能指定部位」和「實際上並沒有在愚人節那天賣」等戴頭盔免責聲明，真是超低能勁搞笑！

更抵死是KFC在Twitter上載了一段「吮指骨頭」製作過程影片，竟係由員工食清所有雞肉再將骨頭都放入桶中，豈不是阿婆人口去骨的白雲鳳爪翻版？又令我諗起《食神》谷德昭唐牛幫史提芬周「晚晚喺垃圾筒執」的「刻骨銘心骨頭鍊墜」，這個愚人節惡搞也未免太重口味！

食得Subway通常都想減肥同健康，因其品牌形象標榜「好食又富營養」，主要賣輕食如潛艇公司三明治或者沙律。今個愚人節，Subway繼續賣天然同「無添加」，早於3月29日就發布新聞稿，使用近日在日本頗有話題的「鯖魚罐頭」推出一日限定的新品「鯖魚潛艇堡」，直頭「現兜兜」成個罐頭塞入個三文治賣畀你，要你自己開，真係好Eat Fresh！

除水煮味，也額外提供醬油同味噌等重口味選擇，每個包統一售價380日圓，都算抵食。玩人玩到底，Subway直頭「上晒身」般在Twitter icon相改埋名做「Sabaway」，其實係個食字Gag：日文讀Subway會讀成「Su-bu-way」，鯖魚日文讀音「Sa-ba」，於是就將兩個字合體了。

你以為鯖魚三文治已經玩到盡，點知官方Twitter舉辦埋「新三明治免費優惠禮券活動」，推出38張兌換卷，只要 Follow Subway的Twitter戶口兼推文「我想食鯖魚三明治」即可參加抽獎，活動截止時間為4月1日20:59，4月4日公告得獎者，至於成個企劃是真是假到了當日先會揭盎吧！

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c9de0d32f812a07ddfe3dfe

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV