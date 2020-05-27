動物之森｜傑克貓人氣太高　玩家斥擾亂遊戲要求任天堂刪除角色！

【動物之森／集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons】這目前最人氣Nintendo Switch遊戲除了開發島嶼和賺錢外，刷島民角色也是一大樂趣。當中「傑克貓」（英文：Raymond；日文：ジャック）是最受玩家歡迎的動物頭幾位。然而這隻無法從Amiibo卡購買的人氣小貓是最難刷角色之一，不少玩家除了不斷用哩數兌換機票出外島狂刷外，也會當「時間旅人」變更遊戲時間來勁刷，甚至不惜在網購平台以高價入手遊戲帳戶。一些玩家不滿傑克貓引發的亂象，要求任天堂刪除此角色以維持健康的遊戲風氣。

動森的動物島民有超過480隻之多，不少玩家都對設計可愛的動物趨之若騖。除了近期爆紅的可憐綿羊仔「茶茶丸」外，另一就是8大新角色之一的傑克貓（英文：Raymond；日文：ジャック）。

傑克貓是8大新角色之一，目前無法直接以購買Amiibo卡來抽取。（網上圖片）

傑克貓由於具有眼鏡、異色瞳、西裝、高冷、傲嬌等萌點，加上不會排斥玩家禮物、送女僕裝也照穿無誤甚至樂在其中的過癮作風，以致人氣長期高企。

傑克貓可愛遊戲及二次創作圖集：

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由於是本集新角色，傑克貓目前無法直接以購買Amiibo卡來抽，多是靠玩家狂刷哩數儲機票出外島、或使用禁忌手段「時間旅人」（改動遊戲時間）搏遇上。因「鬼罕」關係，傑克貓也成為RTM（Real Money Trading）網熱門的交投項目（點擊放大圖片細睇詳情）：

傑克貓引發蓬勃的經濟現象，有人收錢幫刷、亦有人直接販賣有傑克貓的帳戶，涉及為數不少的現金交易。外國黑客PokeNinja覺得如此黑市炒賣風氣錯誤，決定執行「免費送大禮」計劃。他使用存檔修改器運行一個已破解版本的動森遊戲，反覆生成移居狀態的傑克貓。PokeNinja於Twitter上公開大派傑克貓，半日已派出給50位在Twitter聯絡他的玩家。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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但未必個個對這類「好人好事」、「行俠仗義」有感。不少玩家已壓倦見到人人無所不用其極地狂刷傑克貓，還有買賣傑克貓引起的金錢糾紛和SNS上泛濫的二次創作。他們希望任天堂為了遊戲本身和社群風氣著想，及早刪除這個角色！Twitter直頭有人寫埋公開信（點擊放大圖片細睇詳情）：

有玩家在Twitter發起「#DeleteRaymond」tag post活動，認為此角色已嚴重影響社群打機風氣、太多二次創作充斥令人煩厭，希望任天堂可以刪除牠，避免拉低《動物之森》系列評價。

貓籃中睇書睇到瞓着的傑克貓。

獸迷（Furry）向的傑克貓女僕裝同人畫。（@beelzbat）

這無疑引起爭議，有網民認為成件事匪夷所思，覺得是一些玩家刷不到傑克貓才酸得要去除牠；另外又有人覺得傑克貓的確造成濫用遊戲機制的問題。都有人覺得「#DeleteRaymond」只是玩曲線引起注意，是場反串；亦有玩家講明對傑克貓沒有興趣，見到會用捕蟲網拍走牠，但覺得要求任天堂刪除是小題大造（點擊放大圖片細睇達情）：

不知你覺得成件事是否得啖笑、還是真心覺得移除傑克貓會比較好？不論如何，可以預期任天堂一定會漠視這類如此強烈的玩家意見吧。