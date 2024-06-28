台中景點10大推薦｜彩虹眷村／審計新村／高美濕地／漫畫博物館

撰文：陳映蓉
出版：更新：

台中景點推薦2024！台中是不少港人熱門旅遊地，從台北出發搭高鐵亦只需約1小時，非常方便！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦10大必去的台中景點，有全新開幕的國家漫畫博物館、文青必去的審計新村、賞日落好地方高美濕地及路思義教堂等，好拍又好玩！即看台中有咩好去處，買埋機票酒店準備出發！

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台中10大必去景點　新開幕漫畫博物館／高美濕地賞日落

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台中景點推薦【1】彩虹眷村｜知名彩繪地景園、與壁畫打卡

彩虹眷村是台中知名的建築彩繪地景園，眷村的老屋及地上都充滿色彩繽紛的繪畫，而這些壁畫的彩繪者「彩虹爺爺－黃永阜」更是土生土長的香港人！雖然彩虹眷村上的壁畫曾遭到破壞，部分牆身由新作品覆蓋，但仍然保留了部分由彩虹爺爺繪製的作品，可以在通道上尋找自己的生肖打卡，也可以跟另一半在「好靚仔好靚女」的塗鴉合照。彩虹眷村亦有提供紙、筆及印章，可以自由作畫後掛在指定地方，在彩虹眷村留下自己的作品！

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如果想在彩虹眷村打卡，建議在平日下午黃昏時間到訪，人流較少、黃昏時拍照也會比較好看。由於眷村地理位置較為偏僻，建議可以從捷運站或台中高鐵站直接搭的士前往，選擇包車或參加當地導遊團會較為划算。

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地址：台中市南屯區春安路56巷25號
交通：捷運烏日站車程10分鐘

台中景點推薦【2】審計新村｜文創小店、3大拍照打卡景點

審計新村前身是台中省政府審計處的員工宿舍，後來轉型為青年創業基地，保留了原有日治時期鵝黃色的矮建築，亦吸引許多文創小店、手工藝品店、文青咖啡店、甜品店及餐廳進駐，深受年輕人歡迎。審計新村每逢周末也會舉行常態性的文創市集、展覽和活動，審計新村立體廣場每日下午2時至6時也會有街頭藝人表演，平日假日都大把活動！

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除了可以逛街購物、欣賞表演外，審計新村每個角落都有許多小趣味，如果想打卡拍照也可以在村內慢慢探索，鵝黃色老房子、２樓彩色燈籠牆、看台區大月亮等都是特色拍照亮點，絕對值得花半天時間在這逛逛！

地址：台中市西區民生路368巷2弄12號
交通：捷運文心森林公園站下車轉乘5路線公車，於向上中興街口站下車步行5分鐘

台中景點推薦【3】台中文化創意產業園區｜打卡彩繪大酒桶

台中文化創意產業園區前身為日治時期的民營「大正製酒株式會社」，後來輾轉改建成文化創意產業園區，建築仍然保留日治時期歷史建築及製酒機具設備，更被列入台中市歷史建築。目前園區內有圖書館、展覽場地、1916文創工坊等。

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1916文創工坊會不定期舉辦金工、織物等DIY課程體驗，也有皮革、手工飾品、文具等文創商店可以逛，也會在周末不定期舉辦主打手工藝品和生活小物「揪揪市集」，更有不少值得打卡的藝術裝置和建築！

地址：台中市南區復興路三段362號
交通：台中火車站步行10分鐘

台中景點推薦【4】動漫彩繪巷｜打卡日本動漫彩繪

動漫彩繪巷位於台中西區，是一條全長約100米的巷弄。雖然只有100米長，但巷弄佈滿以日本動漫為題材的動漫彩繪，例如：寵物小精靈、海賊王、一拳超人、火影忍者、灌籃高手等，也有經典電玩人物Mario、街霸、憤怒鳥等，可以尋找屬於你的童年回憶！動漫彩繪巷上的牆壁塗鴉出自機車行老闆手筆，有空的話也可以到訪機車行，欣賞老闆的模型收藏品，與一比一等身魯夫合照！

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如果想避免人流，建議在平日中午時分前往，假日人流較多，部分熱門彩繪可能要排隊拍照。此外，景點與捷運站及火車站都有段距離，建議直接從車站搭乘的士、包車或參加當地一日導賞團會比較方便及划算。

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地址：台中市西區林森路102號100巷
交通：台中火車站車程7分鐘

台中景點推薦【5】高美濕地｜欣賞台中最美日落

高美濕地位於台中近郊，前身為高美海水浴場，因泥質及沙質灘地，孕育了豐富又複雜的濕地生態及天然資源，有近120鳥類棲息，以及魚類、蟹類及其他無脊椎類等生物。高美濕地面積雖然不大，但擁有多元設施，自行車道沿路有「河濱生態解說園」、「燈塔博物館」、「生態展售區」、「服務設施區」、「生態解說體驗園」、「濱海生態學習園區」、「電力博物館」等空間，是散步、打卡、賞鳥、看夕陽的好地方！

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高美濕地位於大甲溪，地理位置偏避，如果從台中市中心出發，需要轉乘多次交通工具，近2小時才可抵達，從最近的火車站出發車程亦要14分鐘。小編建議如果想省卻交通時間，可以直接從市政府捷運站或台中高鐵站搭乘的士前往，如果打算一日到訪多個景點，直接包車或參加當地導賞團性價比會更高！

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地址：台中市清水區大甲溪出海口高美濕地
交通：台鐵清水車站轉乘的士車程14分鐘

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台中景點推薦【6】霧峰林家宅園｜僅存日治時期清代一品官宅

霧峰林家宅園在日治時代與基隆顏家、板橋林家、鹿港辜家、高雄陳家並列為台灣五大家族，曾協助官府平定太平天國、參與中法戰爭，是清治時代台灣社會最有影響力的家族之一，建築目前已被列入為國定古蹟，仍然保留傳統閩浙風格。

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建築群分別有下厝系統中的草厝、宮保第、大花廳、二房厝等，是台灣僅存的清代一品官宅；而頂厝系統則有頤圃、蓉鏡齋、景薰樓及新厝，是色彩華麗鮮明的文人居邸。園區目前僅開放宮保第、大花廳及頤圃予公眾收費入場。頤圃園區中亦有「頤圃蔬食」，可以品嘗美食之餘，建築更深具歷史文化，絕對值得一訪！

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地址：台中市霧峰區民生路26號、67號
交通：捷運烏日站下車轉乘281路線公車，於霧峰站下車步行3分鐘

台中景點推薦【7】國家漫畫博物館｜超過1.5萬件漫畫文物

國家漫畫博物館於2023年12月底正式開幕，前身為「台中刑務所」，包含典獄官舍、刑務所浴場、刑務所官舍群、演武場等合共19棟日治時期的建築群，目前仍然保留傳統建築特色。

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館內分為博物館、圖書館、創意基地園區，收藏了超過1.5萬件各時期國內外漫畫雜誌、單行本、手稿等文物，包括日漫經典、台漫推薦、海外漫畫區等共八大主題，館內亦有許多藝術裝置可以打卡，假日時段有市集活動，園內亦有餐廳美食，更有超過1千本經典漫畫任你睇！

地址：台中市西區林森路33號
交通：台鐵五權車站步行15分鐘

台中景點推薦【8】台中幻覺博物館｜錯覺藝術互動展覽

台中幻覺博物館於2020年插旗台中，利用視覺錯位產生的各種幻覺，奇特又有趣！台中幻覺博物館內有萬花筒、魔幻餐桌、巨人的椅子、傾斜屋、無限房間、失重空間、無限隧道、銀河隧道等19個主題空間、多達50件展覽品，多種趣味互動好拍又好玩！

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台中幻覺博物館是台中人氣景點，博物館亦有人數限制，如果打算到訪建議提早購買門票，否則遇上暑假、假日或熱門時段，有機會無法買票進入博物館。

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地址：台中市西區精誠路66號
交通：捷運市政府站步行15分鐘

台中景點推薦【9】東海大學｜台中最美路思義教堂

東海大學擁有「台中最美校園」的稱號，校園佔地面積過百萬平方米，擁有許多著名的打卡景點！東海大學內有許多日治時期保留下來的建築，例如畢耶斯鐘樓、東海大學郵局、東海湖等，文理大道、實習農牧場、新式建築乳品小棧也同樣值得拍照。

不過最具特色的景點一定非「路思義教堂」莫屬！1963年建成的路思義教堂為國定古蹟，建築形狀宛若禱告的雙手，整面玻璃採光搭配黃色的教堂及綠色草坪，無論日夜都非常好看！教堂每逢週一至週五（週二除外）下午3時半到5時、週日下午3時到6時會對外開放，如果想進入教堂內打卡，就要留意開放時間。

地址：台中市西屯區台灣大道四段1727號
交通：台中高鐵站轉乘161路線公車，於台中榮總（東海大學）下車步行3分鐘

台中景點推薦【10】逢甲夜市｜多達2000間攤檔　7大必食推介

逢甲夜市是台中最人氣的大型夜市，位於逢甲大學附近，有多達2000間攤檔及商店。逢甲夜市攤檔非常多元，提供美食、飲品遊戲、服飾、手工藝品、娛樂活動等。小編推薦必食明倫蛋餅、官芝霖大腸包小腸、按摩雞排、海邊小屋乾燒蛤、一心臭豆腐、小小七手工湯包及帝鈞胡椒餅，全部都極具台灣特色！

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地址：台中市西屯區文華路
交通：捷運文心櫻花站下車轉乘33路線公車，於福興停車場站下車步行1分鐘

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