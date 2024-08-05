肇慶酒店10間｜免費迷你吧／親子房／溫泉／Villa民宿／人均$156

撰文：陳映蓉
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肇慶酒店推介2024！肇慶是個很適合快閃自由行的城市，從西九龍高鐵站出發，最快1小時40分鐘就到！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間肇慶酒店推介，有酒店自設水上樂園或天然溫泉，更有私人洞穴泳池，人均只需$156起！

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肇慶酒店推介【1】廣東翡翠灣白天鵝温泉度假酒店

廣東翡翠灣白天鵝温泉度假酒店於2023年開幕，坐落在肇慶市廣寧縣，擁有豐富的自然資源，是大灣區的隱世祕境！酒店建築融合了竹編、陶瓷、國風色彩等新中式元素，處處都是打卡位！所有別墅均帶有星空茶室、私家花園及獨立天然温泉，空間十分寬敞，設備齊全。酒店亦提供簡牘書寫、水上高爾夫、機動艇體驗、竹林探祕和花園燒烤等體驗。

廣東翡翠灣白天鵝温泉度假酒店
房價：人均HK$375起（單拼大床房；包早餐及私家泡池水）
地址：廣寧排沙鎮大沙角翡翠灣温泉度假區生活館一樓
交通：廣寧站車程27分鐘
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肇慶酒店推介【2】肇慶七星巖温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Zhaoqing Downtown）

肇慶七星巖温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Zhaoqing Downtown）在2022年開幕，坐落於5A景區七星巖湖畔，內有室內外泳池、沖浪、水上樂園及網球場等娛樂設施，亦鄰近星湖博物館、丹頂鶴生態園、仙女湖及玉皇殿等景點。酒店提供630間客房、親子主題房及套房，均配備浴缸、落地景觀窗、各規格電源插座等，親子房提供兒童設施及玩具，部分房型亦設有私人風呂及露台，盡攬七星巖及庭院美景！

肇慶七星巖温德姆至尊酒店（Wyndham Grand Zhaoqing Downtown）
房價：人均HK$364起（包2大2小無限次公區礦泉；礦泉水上樂園）
地址：肇慶端州區星湖大道五段13號
交通：端州站車程11分鐘
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肇慶酒店推介【3】肇慶七星巖亞朵酒店（Atour Hotel Zhaoqing Qixingyan）

肇慶七星巖亞朵酒店（Atour Hotel Zhaoqing Qixingyan）於2022年開業，位處國家5A級旅遊景點七星巖東門廣場，鄰近七星岩、仙女湖、玉皇殿、丹頂鶴生態園、水月宮等景點，擁有一線景觀資源！酒店擁有150間客房及親子房，均設有私人浴室、特大床、投屏電視等，部分房型設有露台，親子主題房則有卡通裝飾及兒童設施。

肇慶七星巖亞朵酒店（Atour Hotel Zhaoqing Qixingyan）
房價：人均HK$164起（雅緻大床房）
地址：肇慶端州區星湖大道五段20號一方廣場1號樓1層
交通：端州站車程10分鐘
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肇慶酒店推介【4】肇慶喜來登酒店（Sheraton Zhaoqing Dinghu）

肇慶喜來登酒店（Sheraton Zhaoqing Dinghu）坐落於鼎湖新區核心地段，鄰近肇慶新區體育中心及長利湖沙灘公園。酒店提供多間客房及套房，每間房都擁有絕佳景觀，配備平面高清電視、半開放式浴室、露台及休息區等各類設施。酒店亦擁有室內泳池、24小時健身中心、童樂天地及3間餐廳。

肇慶喜來登酒店（Sheraton Zhaoqing Dinghu）
房價：人均HK$258起（高級大床房）
地址：肇慶鼎湖區永利大道1號
交通：鼎湖山站車程10分鐘
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肇慶酒店推介【5】肇慶華文四季酒店（Huawen Four Season Hotel）

肇慶華文四季酒店（Huawen Four Season Hotel）地處粵港澳大灣區中心，距離肇慶東站車程僅18分鐘，來往鼎湖山站亦只需步行約10分鐘，交通十分方便。酒店以宋朝風格及現代極簡元素設計，房間簡約舒適，附設採光窗、特大床及私人浴室等，部分房型亦設有浴缸，親子房型則以卡通主題設計，備有兒童設施及玩具。酒店亦提供健身室、圖書館及餐廳等設施。

肇慶華文四季酒店（Huawen Four Season Hotel）
房價：人均HK$156起（華文·城景特惠房）
地址：肇慶鼎湖區桂城觀硯大道15號雙創園17棟&19棟
交通：鼎湖山站步行10分鐘
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肇慶酒店推介【6】肇慶星湖大酒店（Star Lake Hotel）

肇慶星湖大酒店（Star Lake Hotel）位於端州區，鄰近七星巖牌坊廣場、星湖旅遊景區、牌坊步行街等景點。酒店擁有252間客房及套房，整體採用現代歐陸風格打造，奢華又舒適，且配備浴缸，超級打卡able！親子房型另配備兒童設施及玩具。酒店亦附設露天泳池、健身室、SPA、餐廳等設施。

肇慶星湖大酒店（Star Lake Hotel）
房價：人均HK$211起（星湖寵粉大床房）
地址：肇慶端州區端州四路37號
交通：端州站車程14分鐘
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肇慶酒店推介【7】肇慶星語湖居酒店（Star & Lake Hotel）

肇慶星語湖居酒店（Star & Lake Hotel）坐落於星湖畔，鄰近伴月湖公園、紫荊西堤文創街區、太陽島、牌坊廣場等景點。酒店僅提供60間客房及套房，設計融入當地的古樸文化，以木系元素為主，配備可觀看電影的平面電視、落地景觀窗、用餐區、私人浴室等，部分房間亦有景觀大浴缸！親子房則有卡通主題，附設兒童用品及設施。

肇慶星語湖居酒店（Star & Lake Hotel）
房價：人均HK$186起（驚喜福袋雙床房；包早餐）
地址：肇慶端州區星湖西路11號
交通：肇慶站車程10分鐘
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肇慶酒店推介【8】陌上民宿

陌上民宿是2024年全新開幕的民宿，鄰近的自然資源豐富，有杜鵑山、植物園、碧蓮湖公園等景點。民宿提供多種房型，均走輕法式風格，配備乾濕分離浴室及露台，提供可觀看電影的智能電視、免費迷你吧等，部分房間設有景觀浴缸、和室空間。酒店亦附設室外游泳池、餐廳、小童游泳池等設施。

陌上民宿
房價：人均HK$270起（繁花）
地址：肇慶鼎湖區鼎湖別墅山莊8號
交通：鼎湖山站車程13分鐘
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肇慶酒店推介【9】肇慶西江藍岸Villa

肇慶西江藍岸Villa是於2023年開幕的民宿，坐落於西江邊、河東村山上，環境自然優美。酒店僅提供13間普通客房及帳篷房。普通客房以純白的洞穴空間式設計，設有私人泉水泡池，其中一間客房更提供私人洞穴游泳池，絕對是拍照好地方！帳篷房則以自然格調為主，配有私人浴室、戶外平台等，更提供免費迷你吧！Villa亦提供室外游泳池、健身室、酒吧及餐廳等設施，空間還原愛琴海小島的風情，超級打卡able！

肇慶西江藍岸Villa
房價：人均HK$413起（日落江景帳篷房；包早餐）
地址：德慶新圩鎮河口區下咀河東村委會下欄村中國國際能源西200米
交通：南江口站車程19分鐘
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肇慶酒店推介【10】半山攬月·設計師美宿（肇慶鼎湖山肇慶東站店）

半山攬月·設計師美宿（肇慶鼎湖山肇慶東站店）位於鼎湖，鄰近杜鵑山及植物園。民宿依山而建，揉合東南亞度假風和法式莊園風格，提供14間不同風格的客房，均提供免費迷你吧、露台、私人浴室等，部分房型更設有私人庭院、水晶玻璃房、星空浴缸等設施，非常值得打卡！民宿內亦有游泳池、SPA館、健身房及露天花園等休閒娛樂設施。

半山攬月·設計師美宿（肇慶鼎湖山肇慶東站店）
房價：人均HK$230起（特價驚喜房）
地址：肇慶鼎湖區鼎湖別墅山莊43號
交通：鼎湖山站車程12分鐘
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