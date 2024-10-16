珠海御溫泉度假村｜3大推介理由　全條街任飲任食＋全日免費溫泉

珠海御溫泉度假村｜天氣轉涼，如要找一個能消除身體疲勞的活動，去浸溫泉就最適合！珠海有一個「珠海御溫泉度假村」，提供各式各樣的溫泉，薑湯、鹽霧浴、藥足浴等等！而度假村內最受港人歡迎的，就不得不提到他們每晚6點至10點的「大餐廟會」，住客可以無限次、不限量任飲任食，現場還會有表演、遊戲！



吃喝玩樂統統都有！今次《香港01》「好食玩飛」就跟大家介紹這個充滿人氣的「珠海御溫泉度假村」！



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周末來這邊兩日一夜盡情享受度假村的度假生活（Trip.com）

珠海的御溫泉渡假村提供491間客房，入住時間是下午3點，如果提早到達可以先寄放行李，接待大堂就已經有免費的點心、飲品提供，可以稍作休息再入住。

度假村分作3間酒店，分別是雲來客棧、長盛莊、御泉府邸，每間酒店提供不同的房型。最划算的房間是雲來客棧的「雲來入格」，人均低至$565晚！如果喜歡複式套房就可以選擇長莊。房間面積由29平方米至40平方米不等。房間既有傳統中式風格、又帶點日式風格，大部份房間都是睡塌塌米，但亦會有大床房。

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珠海御溫泉度假村【1】源源不絕送上天然溫泉

場內有各種各樣的溫泉。（Trip.com）

說到溫泉渡假村，就不得不提及他們的溫泉！所有溫泉水都是經地下管道直接輸送到溫泉池，泉水絕不循環再用，保護每個池的泉水都新鮮，更在溫泉加入各種元素，咖啡泉、椰奶泉、花草泉、薑湯、酒池、蜜湯、瓜果湯、藥足浴、鹽霧浴、鹽池等等，如果泡溫泉泡累了，還可以在熱石板上休息，熱石板底部經溫泉水加熱，同樣可以紓緩疲勞。

另外也有桑拿浴、蒸汽浴等服務，一洗身體的疲勞！溫泉區除了提供梳洗用品，還會提供免費輕食、飲料！部份房間更會有私人風呂，可以在房內盡情浸泡！

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珠海御溫泉度假村【2】大餐廟會無限量供應美食

珠海御溫泉度假村內必需要試的還有「大餐廟會」！在入口貼上紋身貼紙，就可以憑貼紙無限次進出！每晚6點至10點都會有數十個食物攤檔營業及小販流動叫賣，所食品、飲品都是免費提供，除了雪燕和手工雪糕是一人一份，現場所有飲品、食物都是任點任食，想吃多少就吃多少，烤生蠔、小龍蝦全部都沒有數量限制！

最多人推介的有「太公分豬肉」，穿上古裝的工作人員會把燒乳豬抬出來，然後分給在場的住客，除了可以吃到新鮮燒乳豬，還有滿滿的儀式感！據網民分享，現場的食物種類多、而且都好吃！平日喜歡逛夜市、掃街，或者放題、自助餐的朋友，就絕對不能錯過！現場到處都是餐桌椅子，拿到食物後隨便就可以坐下來吃，還有免費皮影戲表演可以欣賞。

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珠海御溫泉度假村【3】攤位、煙花玩足全晚

大餐廟會現場遊戲區，可以使用入住時派發的遊戲券來玩，如果覺得現場太多人，可以去煙花區附近的「娛樂圈」，娛樂圈在晚上8點至11點開放，那邊有各式遊戲、遊藝，用入住時給的遊戲券就可以玩，贏到的印花更可以換領小禮物，如果用光遊戲券，現場也有些不用券的小遊戲可以玩！玩遊戲玩累了，還可以憑入住時獲得的煙花券，在煙花區免費換領仙女棒，亦可以自費放大煙花，如果是節慶現場仲會有煙花匯演！

珠海御溫泉度假村

房價：人均HK$565／晚

地址：珠海鬥門區斗門鎮黃楊大道西珠海御溫泉渡假村

交通：珠海口岸乘坐御溫泉專線車直達

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