深圳亞朵酒店10間推介｜新開幕／近地鐵站／戶外泳池／人均$141起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

深圳亞朵酒店推介2025！亞朵酒店是中國的連鎖酒店品牌，在中國131個城市有近610家酒店！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間抵住的深圳亞朵酒店，配套設施齊全，而且鄰近車站及大型購物中心，人均只需$141起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳亞朵酒店推介【1】深圳會展中心聯合廣場亞朵X酒店

深圳會展中心聯合廣場亞朵X酒店於2025年新開幕，集餐飲、住房、商務中心、康體於一體，酒店設有竹居（書吧）、出塵（洗衣房）、汗出（健身房）等多種有趣體驗場景空間。酒店坐落於熱鬧繁華的會展中心和安靜舒適的深圳中心公園之間，是商務及旅遊出行的不錯選擇。

深圳會展中心聯合廣場亞朵X酒店
房價：人均HK$242起（高級大床房）
地址：深圳福田區福田街道福山社區濱河大道5020號同心大廈
交通：地鐵崗廈站步行9分鐘，或褔民站步行12分鐘
深圳會展中心聯合廣場亞朵X酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳亞朵酒店推介【2】深圳科技園高新中亞朵S酒店

深圳科技園高新中亞朵S酒店於2024年全新開幕，位處訊美科技廣場，毗鄰科興科學園，被科技園商圈、大沖商圈、萬象天地商圈包圍，地理位置優越。酒店共有130間客房，房間內有小冰箱、投屏電視、瑜伽墊、免費迷你吧等設施，空間寬敞、配套齊全。酒店亦設有健身室、圖書館、健身室等設施，並提供機械人服務。

深圳科技園高新中亞朵S酒店
房價：人均HK$250起（高級大床房）
地址：深圳南山區粵海街道科技園社區科苑路8號訊美科技廣場1號樓
交通：高新中站步行5分鐘
深圳科技園高新中亞朵S酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.com

深圳亞朵酒店推介【3】深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店

深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店位於深圳市南山區高新科技園區中心帶，距離商場萬象天地不遠，而且鄰近深圳人氣景點如歡樂谷、世界之窗、錦綉中華民俗村等。酒店房間寬敞明亮，佈置優雅舒適。酒店除設有健身房、餐廳外，更提供免費自助洗衣服務，以及24小時開放的閱讀空間酒吧，而叫外賣亦有送餐機器人，設施十分多元化。

深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店
房價：人均HK$227起（高級大床房）
地址：深圳南山區粵海街道瓊宇路10號澳特科興科學園C棟101號
交通：地鐵高新中站步行9分鐘
深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

Trip.com/Klook/Agoda優惠碼信用卡優惠　訂酒店減$600｜持續更新自駕遊租車優惠碼2025｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項澳洲自駕遊租車10件事　必備文件＋保險　附悉尼、墨爾本租車優惠Klook優惠碼2025｜滿$500減$100！3月Promo Code+信用卡優惠碼

深圳亞朵酒店推介【4】深圳羅湖水貝亞朵S酒店

深圳羅湖水貝亞朵S酒店坐落於深圳羅湖區幾何中心，來往蓮塘口岸及羅湖口岸車程只需20分鐘，附近亦有不同購物中心、電影院、餐飲等，周邊設施齊全。酒店提供150間房，配備智能客控系統、投屏電視、串流媒體服務等。酒店附設室外游泳池、健身室及免費公共停車場。

深圳羅湖水貝亞朵S酒店
房價：人均HK$256起（高級大床房）
地址：深圳市羅湖區翠竹街道水貝社區文錦北路2090號京基水貝城市廣場1棟1單元
交通：水貝站步行8分鐘
深圳羅湖水貝亞朵S酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

深圳亞朵酒店推介【5】深圳羅湖筍崗亞朵X酒店

深圳羅湖筍崗亞朵X酒店在2023年開業，位於深圳羅湖區寶能商圈中心地段鄰近水貝珠寶國際交易中心、人民公園、HALO廣場、八卦嶺美食街等地方。酒店擁有184間客房及套房，採用智能房間控制系統，設有LCD電視、音響等，另有親子房型，配備兒童玩具及設施。酒店亦提供健身室、圖書館、餐廳、洗衣服務及免費停車場等設施。

深圳羅湖筍崗亞朵X酒店
房價：人均HK$184起（雅緻大床房）
地址：深圳羅湖區筍崗東路2127號華通大廈
交通：園嶺站步行9分鐘
深圳羅湖筍崗亞朵X酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

深圳亞朵酒店推介【6】深圳羅湖萬象城亞朵酒店

深圳羅湖萬象城亞朵酒店距離羅湖口岸約8分鐘車程，來往萬象城、東門老街及地王觀光·深港之窗均在10分鐘步程內可抵達，觀光購物都方便！酒店提供客房、套房及親子房型，設計簡約舒適，設有各規格電源插座、化妝鏡、洗漱用品、用餐桌等，部分房型亦附設浴缸及兒童設施，非常貼心！

深圳羅湖萬象城亞朵酒店
房價：人均HKD$213起（雅緻大床房）
地址：深圳羅湖區和平路深鐵大廈
交通：國貿站步行5分鐘
深圳羅湖萬象城亞朵酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

深圳亞朵酒店推介【7】深圳福田香蜜湖亞朵酒店

深圳福田香蜜湖亞朵酒店位於香蜜湖街道東海社區，步行去地鐵站約十分鐘，鄰近有步行街可以滿足逛街玩樂、享受美食等的要求，可說是鬧中取靜的理想地。酒店硬件設施齊全而且很新，房間寬敞舒服。酒店於Trip.com網站中獲得4.9/5的評分，有住客讚賞酒店氣氛舒適、環境整潔及裝修時尚，而且服務貼心！

深圳福田香蜜湖亞朵酒店
房價：人均HK$278起（高級大床房）
地址：香蜜湖街道東海社區紅荔西路8089號深業中城6B棟4層, 福田區, 深圳
交通：農林地鐵站步行若10分鐘
深圳福田香蜜湖亞朵酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

深圳亞朵酒店推介【8】深圳濱河時代亞朵S酒店

深圳濱河時代亞朵S酒店於2016年開業，福田區繁華CBD中心標誌性建，樓下是時尚購物中心KK ONE，集娛樂、購物、飲食為一體的大型綜合商業體，觀光出行方便快捷。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的地理位置，以及其職員的服務態度優秀，不但會主動提供小童用品給小朋友用、更送上生日蛋糕給慶生住客，令人驚喜！

深圳濱河時代亞朵S酒店
房價：人均HK$321起（高級雙床房）
地址：濱河大道9289號濱河時代大廈B座, 福田區, 深圳
交通：下沙地鐵站步行1分鐘
深圳濱河時代亞朵S酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

深圳亞朵酒店推介【9】深圳龍華觀瀾亞朵X酒店

深圳龍華觀瀾亞朵X酒店於2021年開業，提供客房112間，酒店客房面積由248呎起，房型特設高級親子大床房，適合家長帶同孩子一起去度假。酒店以閲讀和人文攝影為主題，客房給人樸實、舒適的文青風。酒店距離觀瀾湖新城MH MALL、觀瀾湖運動公社、卡魯冰雪世界、觀瀾海洋世界車程10分鐘，出門遊玩都非常方便。

深圳龍華觀瀾亞朵X酒店
房價：人均HK$141起（雅緻大床房）
地址：深圳龍華區觀瀾街道君子布社區環觀南路10號
交通：深圳地鐵觀瀾湖站行車約25分鐘
深圳龍華觀瀾亞朵X酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.comKlook

深圳亞朵酒店推介【10】深圳坪山坑梓地鐵站亞朵酒店

深圳坪山坑梓地鐵站亞朵酒店2024年才剛剛開業，擁有142間客房，全部都是智能客房。交通非常方便，距離地鐵站僅5分鐘路程，距離多加福步行街及坑梓步行街僅步行3分鐘路程，酒店周邊擁有商場、影院、超市、多家品牌餐飲等等，配套非常齊全。

深圳坪山坑梓地鐵站亞朵酒店
房價：人均HK$149起（雅緻大床房）
地址：深圳坪山區坑梓街道梓興路111號
交通：深圳地鐵坑梓站步行約6分鐘
深圳坪山坑梓地鐵站亞朵酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

更多澳門酒店推薦👇
澳門酒店澳門新酒店澳門親子酒店澳門五星酒店珠海酒店

深圳酒店48間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便福田酒店20間推介｜人均$183起／近車站／大型商場／親子複式公寓東門酒店10間推介｜近東門步行街／1分鐘到地鐵／高CP值人均$74起深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值深圳好去處｜精選10+深圳親子遊景點 附熱門深圳親子酒店名單
深圳
深圳好去處
大灣區旅遊
深圳住宿
酒店
酒店住宿資訊
酒店
旅遊Jetso
大灣區
北上消費