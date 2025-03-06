深圳亞朵酒店10間推介｜新開幕／近地鐵站／戶外泳池／人均$141起

深圳亞朵酒店推介2025！亞朵酒店是中國的連鎖酒店品牌，在中國131個城市有近610家酒店！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間抵住的深圳亞朵酒店，配套設施齊全，而且鄰近車站及大型購物中心，人均只需$141起！



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深圳亞朵酒店推介【1】深圳會展中心聯合廣場亞朵X酒店

深圳會展中心聯合廣場亞朵X酒店於2025年新開幕，集餐飲、住房、商務中心、康體於一體，酒店設有竹居（書吧）、出塵（洗衣房）、汗出（健身房）等多種有趣體驗場景空間。酒店坐落於熱鬧繁華的會展中心和安靜舒適的深圳中心公園之間，是商務及旅遊出行的不錯選擇。

深圳會展中心聯合廣場亞朵X酒店

房價：人均HK$242起（高級大床房）

地址：深圳福田區福田街道福山社區濱河大道5020號同心大廈

交通：地鐵崗廈站步行9分鐘，或褔民站步行12分鐘

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深圳亞朵酒店推介【2】深圳科技園高新中亞朵S酒店

深圳科技園高新中亞朵S酒店於2024年全新開幕，位處訊美科技廣場，毗鄰科興科學園，被科技園商圈、大沖商圈、萬象天地商圈包圍，地理位置優越。酒店共有130間客房，房間內有小冰箱、投屏電視、瑜伽墊、免費迷你吧等設施，空間寬敞、配套齊全。酒店亦設有健身室、圖書館、健身室等設施，並提供機械人服務。

深圳科技園高新中亞朵S酒店

房價：人均HK$250起（高級大床房）

地址：深圳南山區粵海街道科技園社區科苑路8號訊美科技廣場1號樓

交通：高新中站步行5分鐘

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深圳亞朵酒店推介【3】深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店

深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店位於深圳市南山區高新科技園區中心帶，距離商場萬象天地不遠，而且鄰近深圳人氣景點如歡樂谷、世界之窗、錦綉中華民俗村等。酒店房間寬敞明亮，佈置優雅舒適。酒店除設有健身房、餐廳外，更提供免費自助洗衣服務，以及24小時開放的閱讀空間酒吧，而叫外賣亦有送餐機器人，設施十分多元化。

深圳南山科技園澳特科興亞朵S酒店

房價：人均HK$227起（高級大床房）

地址：深圳南山區粵海街道瓊宇路10號澳特科興科學園C棟101號

交通：地鐵高新中站步行9分鐘

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深圳亞朵酒店推介【4】深圳羅湖水貝亞朵S酒店

深圳羅湖水貝亞朵S酒店坐落於深圳羅湖區幾何中心，來往蓮塘口岸及羅湖口岸車程只需20分鐘，附近亦有不同購物中心、電影院、餐飲等，周邊設施齊全。酒店提供150間房，配備智能客控系統、投屏電視、串流媒體服務等。酒店附設室外游泳池、健身室及免費公共停車場。

深圳羅湖水貝亞朵S酒店

房價：人均HK$256起（高級大床房）

地址：深圳市羅湖區翠竹街道水貝社區文錦北路2090號京基水貝城市廣場1棟1單元

交通：水貝站步行8分鐘

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深圳亞朵酒店推介【5】深圳羅湖筍崗亞朵X酒店

深圳羅湖筍崗亞朵X酒店在2023年開業，位於深圳羅湖區寶能商圈中心地段鄰近水貝珠寶國際交易中心、人民公園、HALO廣場、八卦嶺美食街等地方。酒店擁有184間客房及套房，採用智能房間控制系統，設有LCD電視、音響等，另有親子房型，配備兒童玩具及設施。酒店亦提供健身室、圖書館、餐廳、洗衣服務及免費停車場等設施。

深圳羅湖筍崗亞朵X酒店

房價：人均HK$184起（雅緻大床房）

地址：深圳羅湖區筍崗東路2127號華通大廈

交通：園嶺站步行9分鐘

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深圳亞朵酒店推介【6】深圳羅湖萬象城亞朵酒店

深圳羅湖萬象城亞朵酒店距離羅湖口岸約8分鐘車程，來往萬象城、東門老街及地王觀光·深港之窗均在10分鐘步程內可抵達，觀光購物都方便！酒店提供客房、套房及親子房型，設計簡約舒適，設有各規格電源插座、化妝鏡、洗漱用品、用餐桌等，部分房型亦附設浴缸及兒童設施，非常貼心！

深圳羅湖萬象城亞朵酒店

房價：人均HKD$213起（雅緻大床房）

地址：深圳羅湖區和平路深鐵大廈

交通：國貿站步行5分鐘

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深圳亞朵酒店推介【7】深圳福田香蜜湖亞朵酒店

深圳福田香蜜湖亞朵酒店位於香蜜湖街道東海社區，步行去地鐵站約十分鐘，鄰近有步行街可以滿足逛街玩樂、享受美食等的要求，可說是鬧中取靜的理想地。酒店硬件設施齊全而且很新，房間寬敞舒服。酒店於Trip.com網站中獲得4.9/5的評分，有住客讚賞酒店氣氛舒適、環境整潔及裝修時尚，而且服務貼心！

深圳福田香蜜湖亞朵酒店

房價：人均HK$278起（高級大床房）

地址：香蜜湖街道東海社區紅荔西路8089號深業中城6B棟4層, 福田區, 深圳

交通：農林地鐵站步行若10分鐘

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深圳亞朵酒店推介【8】深圳濱河時代亞朵S酒店

深圳濱河時代亞朵S酒店於2016年開業，福田區繁華CBD中心標誌性建，樓下是時尚購物中心KK ONE，集娛樂、購物、飲食為一體的大型綜合商業體，觀光出行方便快捷。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的地理位置，以及其職員的服務態度優秀，不但會主動提供小童用品給小朋友用、更送上生日蛋糕給慶生住客，令人驚喜！

深圳濱河時代亞朵S酒店

房價：人均HK$321起（高級雙床房）

地址：濱河大道9289號濱河時代大廈B座, 福田區, 深圳

交通：下沙地鐵站步行1分鐘

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深圳亞朵酒店推介【9】深圳龍華觀瀾亞朵X酒店

深圳龍華觀瀾亞朵X酒店於2021年開業，提供客房112間，酒店客房面積由248呎起，房型特設高級親子大床房，適合家長帶同孩子一起去度假。酒店以閲讀和人文攝影為主題，客房給人樸實、舒適的文青風。酒店距離觀瀾湖新城MH MALL、觀瀾湖運動公社、卡魯冰雪世界、觀瀾海洋世界車程10分鐘，出門遊玩都非常方便。

深圳龍華觀瀾亞朵X酒店

房價：人均HK$141起（雅緻大床房）

地址：深圳龍華區觀瀾街道君子布社區環觀南路10號

交通：深圳地鐵觀瀾湖站行車約25分鐘

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深圳亞朵酒店推介【10】深圳坪山坑梓地鐵站亞朵酒店

深圳坪山坑梓地鐵站亞朵酒店2024年才剛剛開業，擁有142間客房，全部都是智能客房。交通非常方便，距離地鐵站僅5分鐘路程，距離多加福步行街及坑梓步行街僅步行3分鐘路程，酒店周邊擁有商場、影院、超市、多家品牌餐飲等等，配套非常齊全。

深圳坪山坑梓地鐵站亞朵酒店

房價：人均HK$149起（雅緻大床房）

地址：深圳坪山區坑梓街道梓興路111號

交通：深圳地鐵坑梓站步行約6分鐘

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