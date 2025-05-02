開平酒店8間推介｜新開幕／近商場／無邊際泳池／家庭房　人均$89

撰文：張雨靜
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香港西九龍高鐵站有高鐵直通廣東開平，不論是回鄉探親，還是去開平、江門遊玩都非常方便。開平最有名的景點就是赤坎古鎮景區，當地古色古香是拍照打卡的好去處！這次《香港01》好食玩飛就跟大家介紹8間位於開平市區的酒店。

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廣東開平酒店推介【1】維也納國際酒店（江門開平店）（Vienna International Hotel (Jiangmen Kaiping Branch)）

維也納國際酒店（江門開平店）在2023年開幕，是錦江酒店集團旗下酒店。酒店地理位置極佳，行車5分鐘即達東滙城商場、昌大昌購物廣場、天悅滙廣場等等，購物、娛樂、餐飲都非常方便。酒店提供138間客房，面積由387呎起，部份房間可以看到江景，也有親子主題房，適合家庭入住。當中不得不提酒店內的棋牌主題房，客房內設有麻將桌，特別適合喜歡打麻將的朋友。酒店獲Trip.com推行為江門精選4星級酒店第3名，服務有一定保證。

維也納國際酒店（江門開平店）
房價：人均$154／晚（豪華大床房）
地址：開平市杜澄大道長樂路3號
交通：開平南站行車約18分鐘
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廣東開平酒店推介【2】開平潭江半島酒店（Pantower International Hotel）

開平潭江半島酒店（Pantower International Hotel）是當地五星級酒店，酒店提供298間客房，面積由409呎起，部份房間可以看到江景，而所有房型均附有兒童遊樂區，酒店政策如0至17歲小童不需額外床位，可免費入住，特別適合家庭入住。酒店一樓有自助售賣商店，提供食物、娛樂用品，非常方便。酒店設施有室外游泳池、桌球室、網球場、籃球場等等設施，更被Trip.com評為「江門豪華酒店第6名」。

開平潭江半島酒店（Pantower International Hotel）
房價：人均HK$198／晚起（商務大床房）
地址：開平中銀路2號
交通：開平南站行車約11分鐘
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廣東開平酒店推介【3】開平碧桂園翡翠灣鳳凰酒店 (Country Garden Phoenix Hotel Jade Bay Kaiping)

位於世界文化遺產開平碉樓羣旅遊度假勝地，距離赤坎景區、碉樓景區只需20-25分鐘車程。酒店提供284間客房，酒店三面環山，擁天然湖泊，客房更自帶舒適陽台，可以看到湖光山色。客房亦特設三人家庭房、三床房，更有卡通親子客房，很適合家庭入住。酒店設施有健身室、圖書館、室外游泳池等等，不少住客也大讚游泳池環境很好、夠漂亮。

開平碧桂園翡翠灣鳳凰酒店 (Country Garden Phoenix Hotel Jade Bay Kaiping)
房價：人均HK$175／晚起（園景陽台度假大床房）
地址：開平長沙街道開平大道268號碧桂園翡翠灣一街1幢
交通：火車站開平南站行車約21分鐘
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廣東開平酒店推介【4】開平拾月酒店（江門開平大潤發店）（Kaiping Shiyue Hotel）

開平拾月酒店（江門開平大潤發店）在2024年新開幕，火速拿下Trip.com「開平精選4星級酒店第6名」。酒店位於開平市區中心位置，鄰近大潤發、益華廣場等，提供購物、餐飲及娛樂服務。酒店提供67間客房，房間空間舒適，酒店客房面積由162呎至315呎不等，酒店跟旁邊的健身房，住客可以前往健身房做運動。酒店用品方面，提供人體睡眠床墊、水療理念淋浴設施，讓住客玩樂過後可以好好休息。

開平拾月酒店（江門開平大潤發店）
房價：人均HK$89／晚起（拾趣高級大床房）
地址：開平紅進路開平電力大廈東北方向50米
交通：火車站開平南站行車約18分鐘
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廣東開平酒店推介【5】歐斯卡國際酒店（開平客運總站店）（Osika International Hotel (Kaiping Passenger Terminal)）

歐斯卡國際酒店（開平客運總站店）在2023年開幕，位置非常便利，鄰近東滙城商業中心，附近有酒吧街、夜宵街、步行街，購買、餐飲、娛樂都有，離離赤坎古鎮景區大概20幾分鐘車程。提供80間客房，面積由108呎至405呎不等，客房設施齊全，而且每間客房都提供免費早餐，是一家CP值不錯的酒店。

歐斯卡國際酒店（開平客運總站店）
房價：人均HK$114／晚起（智能精品投影房；包早餐）
地址：開平長沙街道沖澄路17號
交通：火車站開平南站行車約16分鐘
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廣東開平酒店推介【6】開平伊士高酒店（Easco Hotel）

開平伊士高酒店（Easco Hotel）是富港集團旗下酒店。酒店樓高30層，提供128間客房，面積由279呎至639呎不等，而且面積最大的家庭套房（1張大雙人床、2張單人床，可供4名成年人入住）。酒店環境寧靜，設施有西餐廳、健身房、會議室等等。不少住客都反映酒店房價相當實惠，附近是東滙城，食玩買都齊全，而且前往赤坎古鎮景區亦非常方便。

開平伊士高酒店（Easco Hotel）
房價：人均HK$118／晚起（標準雙人房）
地址：開平開平大道1號5棟
交通：火車站開平南站行車約16分鐘
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廣東開平酒店推介【7】麗楓酒店（開平幕沙店）（Lavande Hotels (Kaiping Musha)）

麗楓酒店（開平幕沙店）屬內地酒店集團錦江酒店旗下，酒店在2018年開幕，酒店地理位置非常方便，鄰近車站，附近亦有商場，如益華廣場、金僑新天地，也有步行街。酒店提供93間客房，面積由162呎至315呎不等，不過要留意部份客房無窗，如果不喜歡無窗酒店房，訂房時要留意房型。酒店最大特色是具有薰衣草香氣，酒店設有薰衣草香氛儀，讓客人可以在薰衣草包圍下放鬆心情。

麗楓酒店（開平幕沙店）
房價：人均HK$99／晚起（標準單人房）
地址：開平長沙街道辦事處幕沙路58號（益華廣場旁）
交通：火車站開平南站行車約16分鐘
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廣東開平酒店推介【8】城市便捷酒店（江門開平東滙城店）（City Comfort Hotel (Jiangmen Kaiping Donghuicheng)）

城市便捷酒店（江門開平東滙城店）是內地東呈集團旗下酒店，酒店位置交通方便，附近有巴士直達香港，鄰近東滙城商圈，周邊有大型商場，KTV、電影院、美食廣場等，吃喝玩購一應俱全。 酒店在2023年開業，開業僅2年，所以設施都比較新淨。提供78間客房，面積由180呎至252呎不等，房客大部份設備都以智能調控。

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城市便捷酒店（江門開平東滙城店）（City Comfort Hotel (Jiangmen Kaiping Donghuicheng)）
房價：人均HK$123／晚起（智能標準大床房）
地址：開平長沙街道開平大道6號1座
交通：火車站開平南站行車約16分鐘
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