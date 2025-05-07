韶關酒店8間｜免費溫泉/私人風呂/600呎大房/高排名　人均$117晚

韶關酒店推介｜韶關位於廣東省，如果在香港西九龍乘坐高鐵前往，大約需要2小時。當地不單有峽谷、古鎮等景點，更有溫泉度假村！不妨趁著周末或短假期快閃韶關旅遊！今次《香港01》好食玩飛便會跟大家介紹韶關旅遊熱點酒店推介！



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韶關酒店推介【1】碧桂園太陽城鳳悦鳳凰酒店

碧桂園太陽城鳳悦鳳凰酒店位提供137間客房，提供多種房型，每間客房都擁有超大獨立陽台，面積由405呎的雅緻豪華大床房，至2,070呎三廳兩室的總統套房不等，也有親子主題房、家庭房，適合家庭旅遊。酒店設施有大型遊樂設施、露天泳池、健身室、圖書館、網球場、棋牌室等等。

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碧桂園太陽城鳳悦鳳凰酒店

房價：人均HK$139／晚起（雅緻豪華雙床房）

地址：韶關武江區西聯鎮丹霞大道中18號

交通：韶關站行車約13分鐘；韶關東站行車約24分鐘

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韶關酒店推介【2】韶關嘉華半溪温泉酒店

韶關嘉華半溪温泉酒店在2025年開幕，客房面積由612呎的清雅大床房，到1926呎的至尊畔山温泉套房，部份客房內有私人風呂，而面積最大的至尊畔山温泉套房，更擁有天台溫泉池！如果同行有小孩，不妨選擇親子主題房，酒店的親子主題房佈置別出心裁，小孩彷彿置身於樂園！酒店設施有室內游泳池、水上樂園、健身室、兒童遊樂場，還有多款免費溫泉可以浸泡。

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韶關嘉華半溪温泉酒店

房價：人均HK$336／晚起（清雅大床房；包早餐）

地址：韶關翁源壩仔鎮半溪村泉溪路1號

交通：始興站行車約1小時17分鐘

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韶關酒店推介【3】韶關翁源希爾頓惠庭酒店

韶關翁源希爾頓惠庭酒店在2024年開業，馬上就獲得Trip.com評為「韶關豪華酒店第6名」。酒店提供178間客房。酒店鄰近冷泉灘風景度假區、東華山4A級風景區，車程僅十多分鐘。酒店客房由360呎起，房間設施齊全，附有一個小型的廚房，微波爐、切菜板、碗、筷等等，而所有客人入住均會附送早餐。酒店設施有無邊際游泳池、健身室、餐廳等等。公共休息區更提供自主飲吧，提供免費現磨咖啡、養生茶等。

韶關翁源希爾頓惠庭酒店

房價：人均HK$163／晚起（靈動大床房）

地址：龍仙鎮濱河西路138號

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韶關酒店推介【4】韶關碧桂園鳳凰酒店（百年東街店）

韶關碧桂園鳳凰酒店（百年東街店）位置優越，不單鄰近高鐵站，而且距離百年東街、步行街、風采樓、大鑒禪寺等約5分鐘車程，而風度名城、韶關東火車站、韶陽樓、韶關國家森林公園則約10分鐘車程，非常適合到當地觀光的旅客入住。酒店提供不同房型，當中包括親子主題房、家庭房，適家庭入住。

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韶關碧桂園鳳凰酒店（百年東街店）

房價：人均HK$140／晚起（歐式景觀雙床房）

地址：韶關湞江區五里亭碧桂園內

交通：韶關東站行車約14分鐘；韶關站行車約30分鐘

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韶關酒店推介【5】韶關風度華美達廣場酒店

韶關風度華美達廣場酒店被Trip.com評為韶關豪華酒店第5名。不少住客也大讚酒店的自助早餐，早餐提供多款選擇，無論是火鍋、刺身、西式、中式都有，也有不少本地人吃飯。位於韶關市中心，酒店附近有商場、超市、食肆，而且距離韶關東站亦非常近。

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韶關風度華美達廣場酒店

房價：人均HK$184／晚起（寵粉大床房）

地址：韶關湞江區解放路1號

交通：韶關東站步行約11分；韶關站行車約29分鐘

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韶關酒店推介【6】乳源麗宮國際温泉酒店

乳源麗宮國際温泉酒店酒店主打溫泉度假，室內室外有不少溫泉池，部份客房更有私湯可以浸泡。提供總面積達3150呎的七房別墅，最多可以容納14人，適合大家庭或親友一起去遊玩時入住。如果喜歡釣魚，酒店還有一款「垂釣雙床房」，陽台的圍欄可以打開，方便釣友安放釣箱，是難得的釣魚客房。酒店內還沐足按摩室、棋牌室、健身室、SPA水療室、乒乓球室、桌球室等等，娛樂配套一應俱全。

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乳源麗宮國際温泉酒店

房價：人均HK$117／晚起（親水雙床房；包早餐）

地址：乳源乳城鎮侯公渡青崗

交通：韶關丹霞機場行車約49分鐘；韶關站行車約34分鐘

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韶關酒店推介【7】韶關乳源藍山源嶺南東方温泉酒店

韶關乳源藍山源嶺南東方温泉酒店被Trip.com評為「韶關豪華酒店第1名」，酒店環境優美，被山水包圍，酒店還有遊環湖棧道，供住客欣賞小黃樹瀑布。酒店主打溫泉度假，提供40多個全天開放的溫泉池，亦有水上樂園、SPA會所、KTV、棋牌室、健身房、小童樂園、户外籃球場、網球場等娛樂設施齊全。提供高鐵站至酒店班車來回接送，住客入住前一天需向酒店聯絡確定。

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韶關乳源藍山源嶺南東方温泉酒店

房價：人均HK$622／晚起（高級山景雙床房）

地址：乳源大橋鎮巖口村温湯

交通：韶關站行車約59分鐘

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韶關酒店推介【8】韶關經律論國際酒店

韶關經律論國際酒店擁有68個醫養級氡溫泉，每個溫泉都有不同的功效，而且室內恆温泳池、水療池，都用上溫泉水，滋養皮膚。據住客評價，溫泉池水乾淨、水溫適中。酒店後山還有一個玫瑰園、卡丁車場、孔雀動物園，非常適合度假。雖然位置跟高鐵站有點距離，但酒店有巴士接送住客往返，預訂客房時可以跟客服查詢。

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韶關經律論國際酒店

房價：人均HK$232／晚起（木棉標雙房）

地址：韶關曲江區小坑鎮湯湖村大森林温泉世界

交通：韶關東站行車約58分鐘；丹霞山站行車約55分鐘

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