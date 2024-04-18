深圳海鮮火鍋3間推介！高CP值粥底鍋／白貝湯底火鍋／脆肉鯇火鍋

深圳海鮮火鍋推介｜上深圳食海鮮性價比高，不想生食海鮮的朋友可以選擇海鮮火鍋。新鮮的海鮮在火鍋烹煮，將海鮮精華與湯底融合，鮮上加鮮！本文推介3間特色深圳海鮮火鍋：粵陳記主打平價粥底海鮮鍋，粥煮海鮮夠鮮美、老城鮮專賣貝貝煲火鍋，每鍋3斤白貝大滿足；魚逗以即撈現做脆肉鯇為招牌，魚片彈牙鮮脆可口。想知各推介餐廳地址和交通，即睇下文！



蝦滑貝貝煲火鍋好吸引！（小紅書@巧克力）

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深圳海鮮火鍋推介【1】粵陳記‧煲仔粥 ── 每碟海鮮¥5起超抵食

粵陳記‧煲仔粥打破傳統粥水火鍋的模式，食客可以拿着籃筐親自挑選食材，每碟價錢¥5至28不等，就可以品嚐到鮑魚、扇貝、生蠔、青口、蟶子、羅氏蝦等新鮮海鮮！小青龍和大閘蟹等部分食材須另外加錢。

粵陳記採用一人一鍋的形式配以各種新鮮海鮮為材料，炮製可以品嚐鮮美海鮮粥的火鍋。食材每日新鮮到貨，搭配免費的粥水火鍋，將傳統的粥品與火鍋相結合。粥底口味可選免費白粥鍋、番茄鍋、香辣鍋。

粵陳記‧煲仔粥

地址：深圳寶安區建安二路164號

營業時間：11:00 - 24:00

交通：地鐵12號線流塘站C出口，步行約500米



深圳海鮮火鍋推介【2】老城鮮‧小海鮮貝貝煲火鍋 ── 肥美白貝鍋底

老城鮮主打的貝貝煲，精選3斤左右的肥美白貝作為鍋底，配上少量金針菇、番茄、娃娃菜等新鮮食材！火鍋內的白貝開一個吃一個，濃郁的海鮮味和配菜產生碰撞，加上老城鮮秘製天然湯汁，煮出來的鍋底味道更鮮甜，喜歡吃白貝的朋友不能錯過！

大推¥59招牌鴛鴦鍋貝貝煲，一邊是香辣鍋，一邊是蒜香鍋，一次過歎齊兩種不同滋味的貝貝。其他食材包括牛肉片、皮皮蝦、生蠔、蝦滑、牛肚等，價錢約由¥9.9至3X不等，人均¥100多即可埋單。在深圳佔地最大的壹方城商場便有分店，適合逛街後去食！

老城鮮‧小海鮮貝貝煲火鍋

地址：深圳寶安區新湖路99號壹方城負一層

營業時間：11:00 - 23:00

交通：地鐵1或5號線寶安中心站F出口，步行約420米



深圳海鮮火鍋推介【3】魚逗‧中山脆肉鯇魚火鍋 ── 特色脆肉鯇魚現做夠新鮮

魚逗源自中山，以中山特色美食「脆肉鯇火鍋」為核心招牌產品。將一魚多吃，一魚成宴的中山特色美食帶到了深圳。傳統的粥水鍋底，配上中山獨有的脆肉鯇，現點、現撈、現切、現做，最大限度的還原脆肉鯇的口感，每一片魚肉鮮脆可口！

除了脆鯇火鍋，還有從鯇魚延伸出來的幾十道特色菜，例如香辣串燒魚片、金牌椒鹽魚翅、椒鹽魚肉、糖醋魚柳、魚滑沙拉披薩。做法多種花樣，鹹香甜辣，火鍋油炸，一次性過足嘴癮！

魚逗‧中山脆肉鯇魚火鍋

地址：深圳寶安區海旺社區興華一路前海HOP 2樓

營業時間：11:00 - 14:00；17:30 - 22:00

交通：地鐵5號線寶華站B2出口，步行約490米



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