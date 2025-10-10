大阪聖誕酒店10間推介｜近御堂筋／新開幕／室內泳池／人均$366起

大阪聖誕酒店2025｜每年聖誕節，大阪各個景點如大阪城、御堂筋、中之島公園等都會舉辦燈光秀或聖誕活動。《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近大阪聖誕燈飾的酒店，有部分更是全新開幕的酒店，人均只需$366起！



大阪聖誕酒店【1】大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）於2023年開幕，鄰近多個購物商場、難波公園、黑門市場、道頓堀等景點。酒店樓高33層、擁有515間客房，配備特大衣帽間、開揚景觀、特大睡床等設施，空間寬敞舒適。酒店同時配備健身室、Spa、餐廳及酒吧等設施。

大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

房價：人均HK$567起（高級大床房）

地址：大阪市浪速區難波中2−11−50

交通：南海難波站步行6分鐘

大阪盛泰瀾酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

大阪聖誕酒店【2】OMO7 大阪酒店 by 星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resorts）

OMO7 大阪酒店 by 星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resorts）於2022年開幕，位於大阪浪速區，步行到通天閣和日本橋僅約10分鐘步程，前往看燈飾十分方便！酒店擁有多達436間客房，房間配備乾濕分離浴室及浴缸，空間寬敞舒適，部分房型亦設有開放式小廚房。酒店同時設有公共浴池、圖書館、餐廳、酒吧等設施。

OMO7 大阪酒店 by 星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$522起（雙床間）

地址：大阪府大阪市浪速區惠美須西3-38-2

交通：新今宮站步行3分鐘

OMO7 大阪酒店 by 星野集團搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

大阪聖誕酒店【3】W大阪（W Osaka）

W大阪（W Osaka）坐落於心齋橋中心地帶，鄰近難波神社、心齋橋、道頓堀、美國村等景點。酒店於2021年開幕，擁有337間客房，房間融合日本傳統風格設計，配有半開放浴室及浴缸、咖啡機、景觀吧檯等設施，部分房型更設有L型全景落地窗！酒店同時配備室內游泳池、健身室、Spa、餐廳、酒吧等設施。

W大阪（W Osaka）

房價：人均HK$1,530起（舒適大床客房）

地址：大阪府大阪市中央區南船場4-1-3

交通：心齋橋站步行5分鐘

W大阪搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

大阪聖誕酒店【4】大阪柏典酒店（Patina Osaka）

大阪柏典酒店（Patina Osaka）於2025年5月開幕，鄰近豐國神社、大阪歷史博物館、大阪城公園、車站等。酒店共有221間客房，配備智能電視、特大睡床、大面積景觀窗、奢華浴室設等，部分房間更坐擁大阪城景觀，可以無死角俯瞰大阪城的冬季燈光秀！酒店亦設有室內游泳池、健身室、水療中心、餐廳等，並提供免費自行車租借及穿梭巴士服務。

大阪柏典酒店（Patina Osaka）

房價：人均HK$1,915起（豪華大床客房）

地址：大阪府大阪市中央區馬場町6-30

交通：森之宮站步行11分鐘

大阪柏典酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

大阪聖誕酒店【5】阪急大阪格蘭龍仕柏（Hotel Hankyu Grand Respire Osaka）

阪急大阪格蘭龍仕柏（Hotel Hankyu Grand Respire Osaka）是阪急阪神酒店集團的新品牌，於2025年3開業。酒店共有482間客房，大部分面積約23平方米，空間寬敞、設備齊全。酒店亦設有餐廳、酒吧、健身設施等。由GRAND GREEN OSAKA步行至酒店更只需1分鐘，前往看燈飾或逛街都十分方便！

阪急大阪格蘭龍仕柏（Hotel Hankyu Grand Respire Osaka）

房價：人均HK$472起（標準雙床房）

地址：大阪站北大深西地區南街區

交通：梅田站步行8分鐘

阪急大阪格蘭龍仕柏搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

大阪聖誕酒店【6】大阪心齋橋光芒酒店（CANDEO HOTELS）

大阪心齋橋光芒酒店（CANDEO HOTELS）於2023年開幕，從酒店出發只需5分鐘步程便可抵達心齋橋、道頓堀及車站。酒店擁有180間無印風格客房，房間設備齊全，坐擁無敵城景更配有超大窗前躺椅，可以盡情打卡！酒店另設祈福寺廟、頂樓露天溫泉、室內溫泉及桑拿等設施。

大阪心齋橋光芒酒店（CANDEO HOTELS）

房價：人均HK$715起（特大床房）

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋2丁目7-12

交通：心齋橋站步行7分鐘

大阪心齋橋光芒酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

大阪聖誕酒店【7】大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）

大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）於2020年開幕，距離JR大阪站步行約10分鐘就可抵達，旁邊有便利店可逛，對面亦有不少餐廳、食店等。酒店客房設計簡約清新，環境漂亮舒適同時亦有居家的溫馨感，從窗外更可以望到超靚河景，黃昏時的光線映入眼簾非常浪漫！瓷磚浴室亦頗有驚喜，設有日系感滿滿的獨立浴缸，更可以打卡拍下美照！

大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）

房價：人均HK$435起（一室房）

地址：大阪府大阪市北區堂島濱1-4-26

交通：北新地站步行6分鐘

大阪曾提斯酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com

大阪聖誕酒店【8】大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）於2024年開幕，坐落在大川旁，步行6分鐘即可抵達大阪城及車站，前往欣賞中之島公園或西之丸庭園的冬季燈飾亦十分方便！酒店設有373間客房及套房，均配備乾濕分離浴室、浴缸、落地景觀窗等設施，景觀開揚。酒店亦附設24小時開放的健身中心、室內游泳池、餐廳等。

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）

房價：人均HK$489起（河景特大床房）

地址：大阪府大阪市中央大手前1-1-1

交通：天滿橋站步行6分鐘

大阪城希爾頓逸林酒店搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

大阪聖誕酒店【9】大阪四季酒店（Four Seasons Hotel Osaka）

大阪四季酒店（Four Seasons Hotel Osaka）將於2024年開幕，坐落於堂島區中心，鄰近地鐵站、商店街等。酒店擁有175間豪華房，其中21間為融入傳統旅館風格的日式房型，其餘則為西式房。房內均配備浴缸、小型休憩空間、大面積窗景、特大睡床等。酒店亦提供健身室、多元餐飲、三溫暖、室內泳池、24小時健身中心以及私人及大眾風呂。

大阪四季酒店（Four Seasons Hotel Osaka）

房價：人均HK$1,928起（高級客房）

地址：大阪府大阪市北區西天滿二丁目7-2

交通：西梅田站步行8分鐘

大阪四季酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

大阪聖誕酒店【10】日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）距離環球影城僅7分鐘步程，來往JR環球影城站更只需行3分鐘！酒店客房採用和洋式設計，空間寬敞、設備齊全，附帶景觀沙發區，部分客房內亦自帶露台及私人風呂。最特別是頂層更有極美天空SPA大浴場及桑拿，最適合暢玩一整天後好好放鬆！

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店（The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan）

房價：人均HK$366起（標準雙人房帶沙發床）

地址：大阪市此花區島屋6丁目2−25

交通：JR環球影城站步行3分鐘

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

