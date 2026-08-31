深圳酒店推介｜中秋國慶必住52間　羅湖/福田/南山　人均$75起

撰文：張雨靜
出版：更新：

9月有中秋節、10月就有國慶假期，最適合北上吃喝玩樂！尤其是國慶假期，打工仔可以請1日放4日自製短假，最啱訂酒店玩足4日3夜！今次《香港01》好食玩飛幫大家整理羅湖、福田、南山、寶安及大鵬新區，多達52間熱門酒店，當中有CP值超高的五星級酒店，有地點極近商場、地鐵，而且每晚人均低至$75！

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福田篇

深圳福田酒店推介【1】全季深圳福田中洲灣酒店（Ji Hotel ShenZhen FutianZhongzhou Bay）

全季深圳福田中洲灣酒店於2026年全新開幕，為華住集團旗下全新的全季5.0品牌旗艦店。酒店深植「曉山青」的山水意境與留白美學，共提供179間客房，配備金可兒床墊及語音智能客房控制系統，為旅客帶來科技與詩意兼備的住宿體驗。酒店坐落於濱河大道中洲灣核心商圈，樓下即達潮玩地標中洲灣C Future City及KK ONE購物中心，更可順道打卡全球知名的蔦屋書店，吃喝玩樂一應俱全。

深圳福田中洲灣全季酒店（Ji Hotel ShenZhen FutianZhongzhou Bay）
房價：人均HKD$300起（高級大床房）
地址：深圳福田區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟B座32樓
交通：距深圳地鐵「下沙站」步行約7分鐘

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深圳福田酒店推介【2】深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）

深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）於2023年4月正式開業，為德國城際酒店集團（Intercity Hotel）旗下、華南地區首間分店，選址深圳CBD中心區，地鐵7號線皇崗村站出口直達，非常方便！酒店有送免費宵夜券，房間內的飲料也是可以免費飲用。如果有住客生日而有提早通知酒店，酒店會幫忙佈置及送生日蛋糕。

酒店貫徹集團的德式簡約時尚風格，供應超過350間智能客房，空間非常寬敞，隔音做得十分好。另設有健身房、自助洗衣中心等。於Trip.com獲得4.8/5的高分評分，不少網民都表示，新酒店無論在硬件及居住體驗方面都獲得高分，特別交通便利，一出酒店門口即達地鐵，而且晚上9:30後亦提供宵夜時段，令住客有驚喜。

深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）
房價：人均HKD$183起（城際高級大床房）
地址：深圳福田區福民路28號
交通：皇崗村地鐵站出口直達
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深圳福田酒店推介【3】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店
房價：人均HKD$317起（舒適大床房；包早餐）
地址：深圳福田區裕亨路38號
交通：福田口岸步行5分鐘
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深圳福田酒店推介【4】深圳福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Shenzhen）

深圳福朋喜來登酒店坐落於福田保稅區，與香港僅一河之隔，鄰近皇崗口岸及福田口岸，從福田口岸步行即可輕鬆抵達，交通優勢顯著！酒店共提供383間客房及套房，設計現代時尚，空間舒適寬敞。設施方面，酒店配備室外游泳池、24小時健身中心以及4間特色餐廳與酒吧，其中包括主打環球美食的桂花標幟西餐廳及精緻粵菜的聚味軒。

深圳福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Shenzhen）
房價：人均HKD$234起（高級大床房）
地址：深圳福田區桂花路5號
交通：福田口岸步行約10分鐘

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深圳福田酒店推介【5】深圳溫德姆至尊酒店（Wyndham Grand Shenzhen）

深圳溫德姆至尊酒店坐落於福田CBD中心區，毗鄰深圳會展中心，距離崗廈地鐵站僅數步之遙，搭乘地鐵即可直達福田口岸及羅湖口岸，前往福田高鐵站搭乘高鐵往返香港亦僅需約15分鐘，地理位置極為優越。酒店擁有287間寬敞高雅的客房，設計豪華大氣，配套設施齊全，設有2間特色餐廳呈獻頂級環球美食，另備有室內恆溫游泳池及健身中心，讓旅客在繁華的金融商業區中盡情放鬆。

深圳溫德姆至尊酒店（Wyndham Grand Shenzhen）
房價：人均HKD$450起（高級大床房）
地址：深圳福田區彩田路2009號瀚森大廈
交通：距深圳地鐵「崗廈站」步行約2分鐘

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深圳福田酒店推介【6】深圳福田華強北城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huaqiang North）

深圳福田華強北城際酒店位於深圳市中心福田區華強北商業中心，鄰近多個大型購物商場及地鐵站，地理位置優越。酒店於2025年全新開幕，共有244間客房，設計奢華有格調，配備大面積景觀窗、乾濕分離浴室、免費迷你吧等設施，設有智能房間控制系統。酒店亦配置了室內游泳池、健身房、洗衣房、網球場、餐廳、酒吧、免費停車場等設施。

深圳福田華強北城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huaqiang North）
房價：人均HK$347起（城際豪華雙床房）
地址：深圳福田區園嶺街道華強北路4002號
交通：華新站步行2分鐘
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深圳福田酒店推介【7】深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，酒店旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。酒店位於36至44層，酒店客房可以看到城市景觀、部份更能遠眺深圳灣，大堂和咖啡廳就在33樓，可以一邊用餐一邊俯瞰深圳繁榮商圈。酒店基本設施齊全，恆溫游泳池、健身室、SPA都一應俱全，另外有2間餐廳提供中式及西式菜式，深圳柏悦酒店更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）
房價：人均HK$897（柏悦大床間）
地址：深圳福田區益田路5023號
交通：深圳地鐵購物公園站出站步行5分鐘
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深圳福田酒店推介【8】深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$710起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）
地址：深圳福田區福華三路138號
交通：購物公園站步行7分鐘
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深圳福田酒店推介【9】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）

深圳文華東方酒店於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。不少網民都認為酒店的服務周到，表示自己到酒店慶祝結婚周年，酒店的職員細心幫忙佈置，更送上小禮物，令網友印象深刻。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）
房價：人均HKD$1272起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）
地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座
交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘
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深圳福田酒店推介【10】深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）

全球首間無印良品酒店落戶深圳深業上城，距離地鐵3號及10號線蓮花村站約8分鐘路程，同時是首間結合餐廳、酒店、旗艦店於一身的項目，整體設計貫徹無印良品的簡約舒適風格，同時強調環保概念，採用不少舊建築物料及木材邊角等，呈現出獨一無二的原始質感。很多網民都推介的酒店，並且於Trip.com留下4.6/5的評分，除了欣賞無印一貫的簡約設計之外，酒店的服務同樣令網民留下深刻的印象，表示房間設有CD機及香薰機，令居住的過程中有更輕鬆的體驗。

深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）
房價：人均HKD$450（A房型大床房；包1份早餐）
地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城
交通：蓮花村地鐵站步行8分鐘
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南山篇

深圳南山酒店推介【1】深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）

深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）於2025年開幕，鄰近深圳美食匯及海上世界，來往深圳灣口岸車程約20分鐘。酒店共有369間客房，房間設有大面積落地窗，坐擁無敵山景！酒店同時配備室外游泳池、健身室、酒吧、餐廳、免費私人停車場等設施。

深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）
房價：人均HK$370起（商務大床房）
地址：深圳南山區蛇口龜山路8號
交通：海上世界站步行7分鐘
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深圳南山酒店推介【2】深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）

深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）於2025年8月全新開幕，坐落於科技公園旁邊，鄰近深圳大學。酒店擁有169間客房，房內以現代風格設計，採光良好，配備落地窗、膠囊咖啡機、冰箱、迷你吧，空間寬敞舒適，部分房間更坐擁海景！酒店同時設有24小時健身中心、2間餐廳及免費停車場。

深圳灣希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Bay）
房價：人均HK$442起（逸林大床房）
地址：深圳南山區海天一路8號百度國際大廈西塔樓
交通：科苑站步行8分鐘
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深圳南山酒店推介【3】香格里拉深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

香格里拉集團旗下的深圳前海JEN酒店於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房，方便不同住客的需要。此外，各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個室內及室外恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

香格里拉深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）
房價：人均HKD$409起（特大雙人床單房公寓）
地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號
交通：前灣地鐵站步行6分鐘
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深圳南山酒店推介【4】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。不少主客亦給予好評，認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高。另外，酒店旁邊是萬象城，於商場購物之後可以直接步行回酒店，十分方便。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）
房價：人均HKD$1042起（雙床間）
地址：深圳市南山區科苑南路2600號
交通：後海地鐵站步行約15分鐘
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深圳南山酒店推介【5】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店座落於購物中心深圳灣，而且交通方便，與地鐵2、9、11號線均交匯，徒步到紅樹灣南站只須4分鐘。酒店南接深圳灣濱海帶，可望到海景及對岸的香港，房間開揚，以高雅的綠色為主色調，時尚且予人置身在自然環境之中，相當放鬆。酒店置有Spa、桑拿房、泳池等設施，完成一天的行程後，在晚上也可做做運動放鬆身心。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）
房價：人均HKD$912起
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南站步行約4分鐘
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深圳南山酒店推介【6】深圳南山新豪方桔子水晶酒店（Crystal Orange Hotel Shenzhen Nanshan Xinhaofang Branch）

深圳南山新豪方桔子水晶酒店（Crystal Orange Hotel Shenzhen Nanshan Xinhaofang Branch）位於南山區中心，距離深圳福田高鐵站、深圳灣口岸等僅需15分鐘車程，酒店旁邊已經是南頭古城、中山公園、荔香公園等，若前往歡樂海岸、世界之窗、歡樂谷等旅遊打卡景點，來回亦只需約10分鐘車程，非常方便！酒店客房方面，主打簡約木系裝潢，由內到外都甚具質感，而且乾淨整潔，酒店內部配備洗衣房、餐廳等，並會提供豐富早餐，性價比超高！

深圳南山新豪方桔子水晶酒店（Crystal Orange Hotel Shenzhen Nanshan Xinhaofang Branch）
房價：人均HKD$255起
地址：深圳南山區深南大道10188號新豪方大廈
交通：福田站約32分鐘車程、南頭古城步行約12分鐘
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深圳南山酒店推介【7】深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）

深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）於2021年開業，距離深圳灣公園、深圳灣萬象城、春繭等舉步之遙，往返深圳灣口岸只需大約10分鐘車程，交通便捷。酒店主打現代雅緻風格，裝修精緻，客房環境寬敞，浴室、廁所、衣帽間都各自分隔開，空間感十足，又美又舒適，同時設有浴缸，隨時都可以浸浴。酒店地下停車場提供免費泊車，絕對方便自駕遊人士。

深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）
房價：人均HKD$528起
地址：深圳南山區後海大道2008號
交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約15分鐘
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深圳南山酒店推介【8】秋果酒店X（深圳海岸城南山地鐵站店）TRUE GO X Hotel (Shenzhen Coastal City Nanshan Subway Station)

秋果酒店X（深圳海岸城南山地鐵站店）TRUE GO X Hotel（Shenzhen Coastal City Nanshan Subway Station）位於南山中心區， 距離南山地鐵僅需步行約2分鐘，交通方便，酒店臨近深圳海岸城商業圈、世界之窗、歡樂谷、中華民俗村大約12分鐘車程，周邊更有大型百貨商場、深圳書城。酒店以簡約優雅為輕奢型作設計，內部設有咖啡廳、自助早餐等，外部更設有大型停車場，而且房價不貴，是平價之選！

秋果酒店X（深圳海岸城南山地鐵站店）TRUE GO X Hotel（Shenzhen Coastal City Nanshan Subway Station）
房價：人均HKD$175起
地址：深圳南山區南山大道1140號
交通：福田站約23分鐘車程、南山地鐵站步行約2分鐘
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深圳南山酒店推介【9】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店設計時尚優雅，簡約大氣，客房非常寬敞有貴氣，從落地大玻璃窗可以遠眺美麗海景，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店內部更有泳池、健身室等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）
房價：人均HKD$1001.5起
地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號
交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約13分鐘
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深圳南山酒店推介【10】深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）

深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）位於海濱大道，距離深圳灣公園地鐵站僅步行約11分鐘，從福田高鐵站出發也只需大約16分鐘車程，而且鄰近歡樂海岸心湖、紅樹林濱海生態公園等，更可以連接純白椰林沙灘，在市區都可以享受東南亞海島風情。酒店主打全度假風別墅酒店，客房提供獨立花園及私人獨立泳池， 更可以在室內歎湖景茶歇，環境寬敞， 絕對是假日放鬆心情的好去處，適合一家大小入住！

深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）
房價：人均HKD$1158起
地址：深圳南山區濱海大道2018號
交通：福田站約16分鐘車程、深圳灣公園地鐵站步行約11分鐘
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深圳南山酒店推介【11】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）位於深圳灣旁，從酒店能夠觀賞到深圳灣醉人美景！酒店提供多達541間客房及套房，均配備浴缸、落地景觀窗、枱、基本洗漱用品等，採用智能房間控制系統，非常方便。部分套房房型另設客廳及大露台。酒店亦設有健身房、籃球場、網球場、兒童遊樂場、室內及室外游泳池等休閒娛樂設施，游泳池更可眺望到海景！酒店更提供免費穿梭巴士來往蛇口郵輪中心，超方便！

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）
房價：人均HK$432起（望海翼城景標準雙床房）
地址：深圳南山區望海路1177號
交通：海上世界地鐵站步行約9分鐘
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深圳南山酒店推介【12】深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）地處南山商務核心區，鄰近深圳灣步行大街、保利劇院、海岸城等景點。酒店交通方便，來往深圳灣口岸只需14分鐘車程；步行10分鐘即可抵達地鐵站。酒店位於高達300米的中洲控股中心內，房間景觀超開揚，且配有浴缸、音響、智能房間控制系統、電源插座等設備。酒店另設免費停車場、健身室、餐廳及Spa等，更擁有南山最高的室內泳池，以及打卡able的特式旋轉樓梯！

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）
房價：人均HK$574起（豪華城市景觀大床客房；包Spa代金券、茶點及咖啡）
地址：深圳南山區海德一道88號中洲控股中心A座
交通：南山書城地鐵站步行10分鐘
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羅湖篇

深圳羅湖酒店推介【1】深圳君悦酒店（Grand Hyatt Shenzhen）

深圳君悦酒店（Grand Hyatt Shenzhen）位處羅湖區中心地帶，毗鄰萬象城購物中心，來往羅湖口岸及蓮塘口岸僅需分別約10分鐘及20分鐘車程，地理位置方便！酒店擁有471間客房、套房及酒店式公寓，房間設備齊全，部分房間更可以瞭望香港山景！酒店亦附設8間餐廳及酒吧、水療中心、室外游泳池、健身室等休閒娛樂設施。

深圳君悦酒店（Grand Hyatt Shenzhen）
房價：人均HK$501起（君悦大床房）
地址：深圳羅湖區寶安南路1881號33樓
交通：大劇院站步行10分鐘
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深圳羅湖酒店推介【2】深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen Hotel）

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen Hotel）位於深圳市羅湖區CBD，鄰近有購物商場、知名打卡地、景點等，而且10分鐘內可抵香港！酒店擁有522間客房及套房，配備浴缸、書桌、特長睡床等設備，亦提供相連房。酒店另設6間特色餐廳、戶外泳池、桑拿、健身室、兒童遊樂場等設施。

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen Hotel）
房價：人均HK$265起（高級大床房）
地址：深圳羅湖區建設路1002號
交通：羅湖站步行3分鐘
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深圳羅湖酒店推介【3】深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！全部客房均設有浴缸、各規格電源插座、智能房間控制系統等，特大雙人床更有2米闊！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）
房價：人均HK$609起（豪華城景大床房；包SPA代金券及自助晚餐五折券）
地址：深圳羅湖區深南東路5016號
交通：大劇院站步行1分鐘
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深圳羅湖酒店推介【4】深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu）

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu）位置非常方便，步行8分鐘就可到達國貿地鐵站，位置毗鄰東門老街、金光華購物廣場等，酒店客房設計以淺木色為主調，整體簡約大方，浴室設備齊全，配備浴缸供浸浴，住客更可以前往位於酒店50樓的雲景軒旋轉餐廳，餐廳每2小時一圈的速度，可以盡情欣賞深圳360°全景風貌！

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu）
房價：人均HK$335起（豪華雙床房）
地址：深圳市羅湖區嘉賓路2002號
交通：國貿地鐵站8分鐘步程
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深圳羅湖酒店推介【5】深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）於今年全新開幕，位於深圳羅湖筍崗中心地帶，距離大型購物中心羅湖華潤萬象城僅需10分鐘車程，距離深圳羅湖口岸僅需15分鐘車程。酒店設於20-25樓，共有128間客房，從房內可俯瞰羅湖城市全景。酒店亦設有健身室供住客使用。不足一年的時間就已經在Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少人除了表示酒店的設備嶄新之外，酒店待客殷勤也是一大亮點，無論是執房的職員以至前台均可以耐心解答住客的問題。

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）
房價：人均HK$291起（逸悦大床房）
地址：深圳筍崗街道梨園路與梅園路交匯處深業泰富廣場A座
交通：於地鐵筍崗站出閘再步行5分鐘
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深圳羅湖酒店推介【6】深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）坐落於羅湖區的繁榮地帶，步行3分鐘便到東門步行街；5分鐘便到金光華購物中心，距離羅湖口岸更只需18分鐘地鐵車程，非常方便！酒店提供312客房及套房，設計帶有古典歐洲格調，融合了中式傢俱，別具特色。酒店亦有提供室內游泳池、免費停車場、小童俱樂部等設施及服務。

深圳富苑皇冠假日套房酒店（Crowne Plaza Hotel & Suites Landmark Shenzhen）
房價：人均HK$302起（高級雙床房；包100元代金券）
地址：深圳市羅湖區南湖路3018號
交通：國貿站步行5分鐘
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深圳羅湖酒店推介【7】蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（LANOU Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Kouan））

蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（LANOU Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Kouan））來往羅湖口岸車程僅7分鐘，距離最近的向西村地鐵站亦只需要步行1分鐘即可抵達，去玩去Shopping都超級方便！酒店附近亦有許多餐廳及足浴店，逛累了都可以到樓下放鬆！客房設計以灰白色為主調，採用智能語音控制，擁有各規格電源插座。豪華大床房更附設按摩浴缸，CP值超高！

蘭歐酒店（深圳東門羅湖口岸店）（LANOU Hotel （Shenzhen Dongmen Luohu Kouan））
房價：人均HK$144起（蘭逸經典大床房）
地址：深圳市羅湖區東門南路1074號
交通：向西村站步行1分鐘
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深圳羅湖酒店推介【8】深圳羅湖口岸萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Mixc）

深圳羅湖口岸萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Mixc）是以閲讀和攝影為主題的人文酒店，距離羅湖口岸約8分鐘車程，來往萬象城、東門老街及地王觀光·深港之窗均在10分鐘步程內可抵達，觀光購物都方便！酒店提供客房、套房及親子房型，設計簡約舒適，設有各規格電源插座、化妝鏡、洗漱用品、用餐桌等，部分房型亦附設浴缸及兒童設施，非常貼心！

深圳羅湖口岸萬象城亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Luohu Mixc）
房價：人均HK$256起（高級雙床房）
地址：深圳羅湖區和平路深鐵大廈
交通：國貿站步行5分鐘
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深圳羅湖酒店推介【9】深圳INNOGO楹諾酒店（羅湖口岸店）（Innogo Hotel Shenzhen（LuoHu Port））

深圳INNOGO楹諾酒店（羅湖口岸店）（Innogo Hotel Shenzhen（LuoHu Port））坐落在羅湖口岸附近，位於東門步行街、華潤萬象城、金光華等商業圈內，從酒店出發步行4至6分鐘，就可到羅湖地鐵站或人民南站，地理位置優越。酒店明亮簡潔，客房空間感十足，而且設有休閒區、洗衣房等，並會提供免費飲品和美式咖啡，性價比極高！

深圳INNOGO楹諾酒店（羅湖口岸店）（Innogo Hotel Shenzhen（LuoHu Port））
房價：人均HK$243起（都市高級大床房）
地址：深圳市羅湖區建設路1008號彙展閣1-5層
交通：羅湖地鐵站步行6分鐘
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深圳羅湖酒店推介【10】深圳東門凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Dongmen）

深圳東門凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Dongmen）地理位置優越，距離老街地鐵站僅1分鐘步程，距離東門步行街則5分鐘步程，一下車就可以前往酒店，而且外出購物後，亦可以隨時上房休息，若前往深圳超級文和友亦大約2分鐘步程，無敵方便。這間東門酒店客房寬敞舒適，整潔乾淨，設備一應俱全，最平人均$200內有找，絕對是物超所值。

深圳東門凱悅嘉軒酒店（Hyatt Place Shenzhen Dongmen）
房價：人均HK$311起（凱悦嘉軒大床房；包1份早餐）
地址：深圳市羅湖區建設路3018號
交通：老街地鐵站H出口步行1分鐘
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寶安篇

深圳寶安區酒店推介【1】深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）剛2024年2月正式開幕！酒店位於寶安區，鄰近壹方城購物中心、歡樂港灣、深圳西鄉商業步行街等景點，來往深圳灣口岸亦僅需約18分鐘車程，港人北上超方便！

酒店提供353間客房及套房，面積由430呎至2,152呎不等，非常寬敞舒適。房內均配備音響設備、浴缸、大面積落地玻璃窗、辦公桌等。酒店另設有有24小時開放的健身室、室外泳池、桑拿等設施。

深圳前海華僑城艾美酒店（Le Méridien Shenzhen, Bao'an）
房價：人均HK$452起（豪華大床房）
地址：深圳寶安區新安街道海濱社區興業路1159號
交通：寶安地鐵站車程7分鐘
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深圳寶安區酒店推介【2】深圳皇悦豪生酒店（Howard Johnson Royal Hotel Shenzhen）

深圳皇悦豪生酒店（Howard Johnson Royal Hotel Shenzhen）於2024年1月正式開幕，坐落在清平古墟附近，距離地鐵站及深圳灣口岸車程分別約6分鐘及40分鐘。酒店提供177間客房及套房，亦設有親子主題房型。全部房間均配備乾濕分離浴室、浴缸、景觀窗、特大睡床及免費飲品。親子房另提供兒童設備及玩具。酒店亦配備KTV酒館、天台花園酒吧、室外游泳池，健身房等設施。

深圳皇悦豪生酒店（Howard Johnson Royal Hotel Shenzhen）
房價：人均HK$218起（高級大床房）
地址：深圳寶安區新橋社區中心路233號鵬展滙2棟
交通：後亭地鐵站車程6分鐘
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深圳寶安區酒店推介【3】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區展雲路，鄰近地鐵站及福海河，可以在禮賓部免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐。酒店提供298間客房及套房，全部房間均配備浴缸、乾濕分離浴室、落地景觀窗等，套房另設客廳。酒店亦附設室外高空透明泳池、室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施。

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）
房價：人均HK$275起（高級雙床房）
地址：深圳寶安區展雲路8號
交通：國展南地鐵站步行4分鐘
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深圳寶安區酒店推介【4】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年7月盛大開幕，位於深圳西部會展新城，鄰近深圳國際會展中心，來往地鐵站只需步行10分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房型，房間均附設大面積採光窗、浴缸、乾濕分離浴室、特大睡床等設備。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）
房價：人均HK$298起（豪華房）
地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101
交通：國展北地鐵站步行10分鐘
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深圳寶安區酒店推介【5】深圳機場希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport）

深圳機場希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport）於2023年4月正式開幕，坐落在寶安商業區的核心地帶的機場商圈，鄰近航城裡購物中心，距離深圳灣口岸車程則大約35分鐘。酒店提供152間公寓式客房，均配備客廳、飯廳、臥室及私人浴室等空間，廚具、洗衣機、洗漱用品等基本設備亦齊全。酒店亦設有室內泳池、按摩池、健身房、瑜伽房、桑拿房等設施可以任意使用。

深圳機場希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport）
房價：人均HK$266起（逸林單間）
地址：深圳寶安區航城大道66號
交通：固戌地鐵站車程7分鐘
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深圳寶安區酒店推介【6】前海寶安中心橙果酒店（深圳壹方城店）（Orange Fruit Hotel (Shenzhen Qianhai Yifangcheng)）

前海寶安中心橙果酒店（深圳壹方城店）（Orange Fruit Hotel (Shenzhen Qianhai Yifangcheng)）位於翻身路，離翻身地鐵站只有10分鐘步行距離，鄰近海雅大劇院、天虹商場、海雅繽紛城等景點。酒店於2023年開幕，擁有100間客房及親子房，房內均提供私人浴室、用餐區、辦公桌、浴衣等設備，空間亦相當寬敞。親子房型另有兒童設備及玩具，最多可供4人入住。

前海寶安中心橙果酒店（深圳壹方城店）（Orange Fruit Hotel (Shenzhen Qianhai Yifangcheng)）
房價：人均HK$140起（雅緻大床房）
地址：深圳寶安區翻身路81號
交通：翻身地鐵站步行10分鐘
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深圳寶安區酒店推介【7】維展灣酒店（深圳國際會展中心福海西地鐵站店）（Weizhan Bay Hotel (Shenzhen International Convention and Exhibition Center Branch)）

維展灣酒店（深圳國際會展中心福海西地鐵站店）（Weizhan Bay Hotel (Shenzhen International Convention and Exhibition Center Branch)）是於2023年全新開幕的四星級酒店。酒店位於寶安機場及寶安國際會展中心附近，距離深圳灣口岸車程大約35分鐘，來往福海西地鐵站則只需步行約5分鐘。酒店提供210間商務型客房，均配備私人浴室、用餐區、特大睡床等設備，較大型的房型更提供洗衣機！酒店亦設有免費停車、洗衣房、健身房及餐廳等配套設施。

維展灣酒店（深圳國際會展中心福海西地鐵站店）（Weizhan Bay Hotel (Shenzhen International Convention and Exhibition Center Branch)）
房價：人均HK$75起（雅緻大床房）
地址：深圳寶安區福海街道展城社區橋和路316號
交通：福海西地鐵站步行5分鐘
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深圳寶安區酒店推介【8】春秋酒店（深圳寶安國際機場店）（Spring Hotel (Shenzhen Bao'an Airport)）

春秋酒店（深圳寶安國際機場店）（Spring Hotel (Shenzhen Bao'an Airport)）於2023年全新開幕，鄰近深圳寶安機場，天虹商場，福圍社區小童公園等地方，酒店距離地鐵站只需步行3分鐘，周邊交通、餐飲，娛樂，購物等設施齊全。酒店提供117間客房及套房，房內均備有私人浴室、梳化、茶几、迷你吧、床頭電源插座等設備及用品，房間採用智能房間控制系統，空間寬敞，環境乾淨。酒店亦提供按摩室、健身室、圖書館、餐廳等設施。

春秋酒店（深圳寶安國際機場店）（Spring Hotel (Shenzhen Bao'an Airport)）
房價：人均HK$164起（雅緻房）
地址：深圳寶安區福永街道福圍社區廣生一巷95號
交通：福圍站步行3分鐘
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深圳寶安區酒店推介【9】維納斯皇家酒店（深圳國際會展中心海上田園店）（Venus Royal Hotel (Shenzhen International Convention and Exhibition Center Shajing)）

維納斯皇家酒店（深圳國際會展中心海上田園店）（Venus Royal Hotel (Shenzhen International Convention and Exhibition Center Shajing)）於2023年全新開幕，坐落在沙井蠔鄉，鄰近洪聖古廟、海上田園農家風情寨景區、沙井鎮等景點。雖然酒店距離車站較遠，但酒店有提供免費泊車，如果自駕遊或包車的話就非常方便！酒店提供150間客房及套房，均採用全智能客控，且配備私人浴室、辦公桌、落地景觀窗等設施，部分房間亦附設客廳及大浴缸。

維納斯皇家酒店（深圳國際會展中心海上田園店）（Venus Royal Hotel (Shenzhen International Convention and Exhibition Center Shajing)）
房價：人均HK$130起（純凈大床房）
地址：深圳寶安區沙井蠔鄉錦程路2072號
交通：國展北地鐵站車程15分鐘
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深圳寶安區酒店推介【10】維也納好眠國際酒店（深圳寶安國際機場店）（Vienna Sleep International Hotel (Shenzhen Bao'an International Airport)）

維也納好眠國際酒店（深圳寶安國際機場店）（Vienna Sleep International Hotel (Shenzhen Bao'an International Airport)）位於機場一道，來往后瑞站車程7分鐘，鄰近草圍公園、深航足球場及黃田公園。酒店提供免費停車場及免費接送機服務。酒店提供285間客房，分為雅、馨、逸、禪、御五大系列，所有房間均採用雙層隔音玻璃，且配備太空艙按摩椅、原木沐足桶、施力普頸椎理療專利枕等設備，絕對可以好好放鬆！

維也納好眠國際酒店（深圳寶安國際機場店）（Vienna Sleep International Hotel (Shenzhen Bao'an International Airport)）
房價：人均HK$107起（逸境助眠大床房）
地址：深圳寶安區西鄉街道機場一道 (西部硅谷西南150米)
交通：后瑞站車程7分鐘
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大鵬新區篇

深圳大鵬新區酒店推介【1】 深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）是坐落在「中國八大醉美海岸之一」的金沙灣、以海島風打造的度假酒店。酒店設計帶有東南亞式風情，大部分客房都面向海景，更設有露台，讓你可以沉醉於大自然之中！酒店除了步行1分鐘可以直達沙灘外，更擁有室內及室外游泳池、模擬高爾夫球、網球場、足球場、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，絕對可以好好度假！

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）
房價：人均HKD$405起（豪華園景大床房；包入住飲品及活動門票）
地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號
交通：惠陽站車程45分鐘
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深圳大鵬新區酒店推介【2】蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）具有直面大海的綠地，水池和獨立沙池。酒店融入純正的託斯卡納風格，主打「自然主義」，採用大量火山石、老木頭、實木等天然材料，有如步入夏日的熱帶島嶼。酒店客房同樣帶有法式度假風情，除了設有私人庭院外，部分更附有庭園浴缸，有私隱度的同時更可以享受在日光下浸浴，超級寫意！

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）
房價：人均HKD$226起（G棟·閑時園景大床房；包早餐）
地址：深圳大鵬新區南澳街道海濱南路33號B3棟101
交通：惠陽站車程51分鐘
蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿搶先預訂優惠👉🏻 KlookTrip.com

深圳大鵬新區酒店推介【3】深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）

深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）位於深圳龍崗大鵬鎮較場尾海邊較山西七巷，酒店樓下就是沙灘，客房的觀海效果更是一絕！民宿裏更有音響可以看着大海聽爵士樂，客房內的設計溫馨簡約，現代偏日式的整體建築讓人感到非常舒服，床頭部分設有各種規格的電源插座，部分客房設有海景露台。如果人數眾多，更可以選擇「包場」，最多可供10人入住！

深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）
房價：人均HKD$267起（日式榻榻米影院大床房；包早餐）
地址：深圳大鵬新區深圳龍崗大鵬鎮較場尾海邊較山西七巷二號
交通：惠陽站車程52分鐘
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深圳大鵬新區酒店推介【4】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Homestay Shenzhen）

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Homestay Shenzhen）是寵物友好酒店，吸引很多民宿愛好者前來打卡，房間風格唯美簡約，燈光和綠植配合和諧。由於是舊房改造，每個房間有非常多的戶外空間。

於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民都讚賞酒店旁邊的沙灘水清沙幼，而且人少。客房方面，所有房間都可以看到無敵大海景。酒店職員的貼心服務亦贏得不少網民的讚賞。另外，酒店設有洗衣服務，供客人使用。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Homestay Shenzhen）
房價：人均HKD$646起（山嵐｜精緻海景陽台大床房；包早餐）
地址：深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101號
交通：由蓮塘口岸出發轉乘地鐵8號線至鹽田港西站再乘坐高快巴士26號，至「大鵬中心」站下車轉乘B983號線，至「大澳灣」站下車，步行1分鐘
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深圳大鵬新區酒店推介【5】深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）坐落於大鵬半島南澳沙灘，擁有絕美的一線海景和僻靜的林蔭小道。酒店附近設有酒館、咖啡館和特色海景餐廳，可以聽著海浪拍打的聲音享受美食。酒店以古巴風情為設計風格，由一片彩色小屋民宿區組成，加上古樸陳舊的街燈路牌、老爺車等復古裝飾，彷如穿越時空回到舊時代．有特色之餘更值得打卡留念！酒店客房同樣採用復古設計，大部分客房設有露台和海景浴缸，可以飽覽海天一色的美景，CP值超高！

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）
房價：人均HKD$135起（綻放·沙洲園景大床房）
地址：深圳大鵬新區南澳街道水頭沙社區188號
交通：蓮塘口岸乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處公交站」下車步行約13分鐘
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深圳大鵬新區酒店推介【6】蜜悅·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Miyue · Shenzhen Blue and White Saint Island Cliff Hot Tub Boutique Stay）

蜜悅·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Miyue · Shenzhen Blue and White Saint Island Cliff Hot Tub Boutique Stay）遠離市區的車水馬龍及喧囂，安靜地享受如詩如畫的地方。藍白聖島外觀整體宛如白色純凈的宮殿一樣，簡潔的線條恰到好處地勾勒着這片純凈之地。分為L、J、K三棟，房間整體採用低飽和的色調。

入住酒店包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

蜜悅·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Miyue · Shenzhen Blue and White Saint Island Cliff Hot Tub Boutique Stay）
房價：人均HK$262起（J棟·園景大床房J203）
地址：深圳大鵬新區海濱南路33號D2棟101室
交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘
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深圳大鵬新區酒店推介【7】深圳麓灣國際酒店（Luwan International Hotel Shenzhen）

深圳麓灣國際酒店（Luwan International Hotel Shenzhen）開業於2017年，酒店內有270間客房，面積由最小的山麓景觀大床房20平方米，到最大的Mini花園別墅（三房兩廳）可達180平方米，部份客房採用複式設計。景觀方面，酒店坐落在半山能看到園景，又可以眺望金海灣海景。酒店更設有空中泳池、兒童遊樂場、KTV、棋牌室等等，非常適合度假。

深圳麓灣國際酒店（Luwan International Hotel Shenzhen）
房價：每晚人均HK$197（山麓景觀大床房）
地址：深圳大鵬新區溪涌社區麓灣居8棟
交通：深圳地鐵小梅沙站，出站轉乘的士8分鐘即達

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深圳大鵬新區酒店推介【8】 南畔灣度假酒店（深圳南澳藍寶石沙灘雙擁碼頭店）（Nanpuwan Resort Hotel）

深圳安縵四季海景酒店（藍寶石沙灘店）在2021年開業，提供客房70間，酒店位置靠近海邊，提供全海景客房，大部份客房陽台位置都可以看到被譽為「中國八大最美海岸之一」的金沙灣，景致怡人，而且步出酒店就可以直達沙灘。房間採用全智能酒店設備配置，語音即可控制開關空調、窗簾、燈光等等。

南畔灣度假酒店（深圳南澳藍寶石沙灘雙擁碼頭店）
房價：每晚人均$192（一線全海景陽台大床房，包早餐）
地址：深圳大鵬新區南澳企沙下路1-2號
交通：惠陽站車程50分鐘即達
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深圳大鵬新區酒店推介【9】深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiaosha, Shenzhen）

深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiaosha, Shenzhen）位於深圳東部大鵬半島東岸，獨享1公里桔釣沙天然海岸，及15萬平方米東南亞熱帶花園，為住客帶來無敵大海景及園林靚景！酒店提供253間客房，當中包括6棟豪草海景三房獨棟別墅，每間客房都設有陽台，面積由43平方米起。酒店設備完善，室外無邊際泳池、室內常温泳池、海上運動中心、佔地1200平方米的小童樂園、健身中心，絕對能滿足度假需要！而且入住任何客房都贈送MINI吧飲品及早餐。

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深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiaosha, Shenzhen）
房價：每晚人均$591（豪華園景大床房）
地址：深圳大鵬新區南澳街道新東路28號
交通：惠陽站車程約1小時
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深圳大鵬新區酒店推介【10】深圳六月海度假酒店(June Sea Hotel)

深圳六月海度假酒店在2020年開業，提供64間客房，酒店坐落於大鵬灣旁，陽台可以看到海景日落，房間面積由35平方米至108平方米不等，部份房間的浴缸有大片玻璃面海，可以一邊泡澡，一邊欣賞到漂亮的海景。旁邊還有一個沙灘，去沙灘玩也很方便。

深圳六月海度假酒店
房價：每晚人均HK$267（海景日落·榻榻米庭院雙床房）
地址：深圳大鵬新區大鵬街道下沙社區
交通：惠陽站車程48分鐘

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