新加坡酒店推介2023！事隔3年再去旅行，鄰近香港的新加坡向來都是港人的熱門旅遊目的地，今次記者整合7大超靚打卡酒店，部分設有頂樓Infinity Pool，以及湖畔電影院等，更可以欣賞海景和日落，放假歎世界一流！

（文中提及的價格於各大訂房網查詢為參考，以截稿日前為準，並未包括酒店稅及服務費）

新加坡打卡酒店7大推介！無邊際泳池賞日落、潮人必住時尚型格風

新加坡酒店推介2023【1】PARKROYAL COLLECTION Pickering —— 城市裡的綠洲

PARKROYAL COLLECTION Pickering酒店位於牛車水鬧區，是這區知名的地標之一。整間酒店都被滿滿的綠意圍繞，遠看就如一座森林，吸引不少外國遊客朝聖。打開窗就可以享受令人心曠神怡的綠景，非常寫意。酒店的自助早餐一向評價不錯，除了西式餐點外，還有新加坡路邊小吃炒粿條，款式豐富。雙人房房價每晚$1,845起。

PARKROYAL COLLECTION Pickering

地址：3 Upper Pickering St, Singapore 058289

交通：地鐵Clarke Quay站旁邊

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新加坡酒店推介2023【2】Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality —— 鄰近環球影城

酒店於2019年開幕，共有606間房，有4個主題泳池，包括無邊際泳池Infinity Pool，可以望到海景，夠晒放鬆，周末晚上會在湖畔播放電影，更會免費提供爆谷。酒店鄰近環球影城、S.E.A.海洋館和魚尾獅纜車站，步行約10分鐘即可到達。雙人房房價每晚$1,708起。

Village Hotel at Sentosa by Far East Hospitality

地址：10 Artillery Avenue, #02-01 Palawan Ridge, Sentosa Island, Singapore 099951

交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約1分鐘

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新加坡酒店推介2023【3】The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality —— 無邊際泳池睇日落

酒店於2019年4月開幕，共有193間房，設計以黑白為主調，風格時尚簡約。酒店與Village Hotel屬同一集團，兩間酒店相鄰，泳池與早餐都是Village Hotel共用，另外頂樓亦有Sky Pool，可以欣賞到醉人的日落景色。雙人房房價每晚$1,547起。

The Outpost Hotel by Far East Hospitality

地址：10 Artillery Ave, Sentosa island, Singapore 099951

交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約5分鐘

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新加坡酒店推介2023【4】Marina Bay Sands —— 頂樓Infinity Pool賞夜景

酒店是新加坡著名的地標酒店，擁有全球最大的天台無邊際泳池，可以俯瞰新加坡美麗的夜景，甚至有人會為了在這個Infinity Pool打卡，特地訂房在此住上一個晚上，甚至表示「一生一定要去一次」！雙人房房價每晚$3,872起。

Marina Bay Sands

地址：10 Bayfront Ave, Singapore 018956

交通：地鐵Bayfront站步行約4分鐘

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新加坡酒店推介2023【5】lyf Funan Singapore by Ascott —— 設計新潮時尚

酒店於2019年9月開幕，隨即成為當地一眾KOL的打卡熱點，皆因酒店設計新潮時尚，色調配搭非常IG-able，其中4樓的洗衣房色彩繽紛，是熱門的打卡位之一。酒店交通方便，於地鐵City Hall站步行約5分鐘即可達到，十分便利。雙人房房價每晚$984起。

lyf Funan Singapore by Ascott

地址：67 Hill St., Level 4 Funan Mall, Singapore

交通：地鐵City Hall站步行約5分鐘

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新加坡酒店推介2023【6】Andaz Singapore —— 無邊際泳池飽覽天際線

Andaz Singapore是凱悅酒店旗下的年輕精品酒店品牌，距離車站僅1分鐘路程非常方便！酒店大樓設計是德國知名建築師Ole Scheeren的作品，客房以溫馨的木系裝潢為主調，空間相當寬敞。頂樓有無邊際泳池，可以飽覽新加坡的天際線。另外，大堂的休息區24小時供應飲品茶點，非常貼心！雙人房房價每晚$2,981起。

Andaz Singapore

地址：5 Fraser St, Singapore 189354

交通：地鐵Bugis站E出口步行約1分鐘

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新加坡酒店推介2023【7】Grand Park City Hall —— 藝文時尚型格風

酒店位於新加坡市政區核心地段，距離City Hall站僅3分鐘距離，鄰近多個主要景點，交通非常方便！酒店的建築設計融合新舊文化，大堂及走廊掛滿攝影作品、藝術畫作等，每個角落都是充滿藝文氣息。

客房同樣充滿時尚感，玄關舖上花磁磚，內部則用上木地板及地毯，每個角落都可以打卡！另外，酒店的花園泳池非常漂亮，亦設有池畔酒吧供應茶點，適合放鬆一下享受假期！雙人房房價每晚$1,570起。

Grand Park City Hall

地址：10 Coleman St, Singapore 179809

交通：地鐵City Hall站步行約3分鐘

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