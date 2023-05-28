東京親子酒店11間親子遊必住！近車站+小童免費　特大房型有廚房

東京親子酒店推介11間親子遊必住！想趁長假期帶小朋友去東京旅行，但又不知住哪間酒店好？今次介紹11間東京親子友善酒店，分別位於上野、新宿和淺草，最快1分鐘直達車站，指定歲數小童可以免費入住，部分房內更有齊廚房、洗衣機等，適合一家大細入住！假如想住東京新酒店，可以看看《東京新酒店10大推介｜2分鐘到地鐵/高CP值+澀谷/新宿/池袋》

（本文提及之價錢以截稿前為準；各間酒店的親子政策僅供參考，所有價格請以訂房時為準）

【親子遊必住】東京親子酒店——上野

東京親子酒店推介【1】上野車站百夫長SPA酒店—人工鐳溫泉

第1間東京親子酒店為上野車站百夫長SPA酒店，距離上野站僅2分鐘路程，成田機場乘搭Skyliner至京成上野站，步行約5分鐘亦可抵達，交通方便；位置鄰近阿美橫町、上野恩賜公園等，附近有很多不同食肆，還有百貨公司、藥妝店、超市等，生活機能非常完善！

（圖片來源：上野車站百夫長SPA酒店官網）

這間東京親子酒店分為本館及別館，同時供應多種客房類型，其中部分家庭房會有一至兩張單人床或雙人床，再配上下舖碌架床，最多可以8人入住，部分房型更附有私人露天風呂，適合有小朋友的家庭或多人旅行！

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另外，酒店本館有24小時開放的溫泉大浴場，住客可以免費使用；自助洗衣間則有齊洗衣機及乾衣機，非常貼心！

（圖片來源：上野車站百夫長SPA酒店官網）

上野車站百夫長SPA酒店—人工鐳溫泉

地址：東京都台東區上野6-8-16

交通：JR上野站步行2分鐘、京成上野站步行約5分鐘

房價：$710/晚起，2位成人人均$355起（1位5歲以下小童不佔床位免費入住）

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東京親子酒店推介【2】MIMARU東京上野EAST

另一間東京親子酒店是MIMARU酒店，主打簡約時尚的公寓式房型，東京上野站附近有兩間分店，其中上野EAST由JR山手線上野站出發，只需步行約3分鐘！

（圖片來源：MIMARU東京上野EAST）

MIMARU東京上野EAST供應多種公寓式房型，由4人房到8人房都有，所有房間均設有小客廳及廚房，空間相對寬敝。除了單人床配碌架床房型，另有和風榻榻米家庭房，可以一嘗自行舖床墊和棉被，體驗住進日劇裡的滋味！

這間東京親子酒店更有小朋友至愛的寶可夢主題房，有巨型卡比獸和一眾可愛小精靈在房內歡迎大家；同時設有雙連房型，相鄰的客房中間設有連通門，大家族旅行都可以一齊住！

客房設備齊全，同時配備廚房、廚具與餐桌等，可以在酒店內簡單烹調食物；浴室亦以乾濕分離設計，讓住客如置身家中一樣舒適！

MIMARU東京上野EAST

地址：東京都台東區東上野4-26-3

交通：JR山手線上野站步行3分鐘、京成上野站步行約10分鐘

房價：$1,999/晚起，4位成人人均$500起（最多2位6歲以下小童不佔床位免費入住）

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東京親子酒店推介【3】上野寶石酒店（Hotel Sardonyx Ueno）

上野寶石酒店位阿美橫丁旁邊，距離東京地下鐵御徒町站只有1分鐘路程，亦可以乘搭京成Skyliner直達成田機場，交通方便。

（圖片來源：Agoda）

這間東京親子酒店供應3種房型，除了基本雙人房，同時設有兩張雙人床的家庭房，適合2至4人入住；雖然房間不算非常闊絡，不過勝在乾淨企理，而且設備齊全，12歲以下的兒童（不佔床位）更可以免費入住，附送免費早餐，性價比頗高！

（圖片來源：Hotel Sardonyx Ueno）

上野寶石酒店

地址：東京都台東區上野6-6-7

交通：東京地鐵日比谷線御徒町站步行約1分鐘、JR御徒町站北口步行約3分鐘、JR上野站步行7分鐘、京成上野站步行約7分鐘

房價：$583/晚起，2位成人人均$293起（1位12歲以下小童不佔床位免費入住）

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東京親子酒店推介【4】上野諾加上酒店（Nohga Hotel Ueno）

上野諾加上酒店位處多條鐵路線交匯的上野車站附近，乘搭JR山手線、地下鐵線、新幹線、京成電鐵等，亦可步行前往阿美橫丁等地區，亦有不少餐廳及便利店，安排行程或四處覓食都非常方便！

（圖片來源：上野諾加上酒店）

這間東京親子遊推介酒店主打質感文青現代風，加上位處內街一隅，不會受到車流噪音影響，環境相比位於大馬路或車站旁邊的酒店更安靜。酒店主要供應二人房及三人房，空間相對比較寬敞，用上舒適的暖色系，房內不少用品更是來自當地職人品牌，整體設計延續酒店的文青風格，相當有心思。

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酒店設有健身室、自助洗衣服務及單車出租服務等，二樓露台則設有梳化休息區；酒店餐廳供應的早餐採用套餐配自助區形式，其和食套餐更是選用當地食材製作，獲不少住客好評。

上野諾加上酒店

地址：東京都台東區東上野2-21-1

交通：東京地鐵銀座線上野站步行3分鐘、JR上野站步行5分鐘、京成上野站步行約7分鐘

房價：$1,174/晚起，2位成人人均約$587起（1位6歲以下小童不佔床位免費入住）

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東京親子酒店推介【5】HOTEL WING上野御徒町

HOTEL WING上野御徒町主打平價親民路線，距離上野站僅3分鐘路程，鄰近上野動物園、上野恩賜公園及阪美橫町等熱門景點。

酒店供應超過140間客房，部分房型最多可以入住4人，適合三至四人小家庭入住。

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另外，酒店每天早上會免費提供簡單早餐，有個別包裝的麵包、咖啡及果汁，可以帶回房間食完再出門；下午3時至8時則有免費咖啡、果汁供應，非常貼心！

HOTEL WING上野御徒町

地址：東京都台東區東上野2-18-4

交通：東京地鐵銀座線上野站步行1分鐘、JR上野站步行3分鐘、京成上野站步行約5分鐘

房價：$517/晚起，2位成人人均$258起（1位8歲或以下小童不佔床位免費入住）

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東京親子酒店推介【6】上野曼迪高級公寓

上野曼迪高級公寓於2021年開業，全新12層樓高的建築提供超過70間公寓式客房及套房，距離東京地下鐵入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程。

這間東京親子遊酒店供應7種房型，可供4至6人入住，空間最小的「高級家庭豪華房」採用雙人床加碌架床設計，其他客房皆為和洋式房型，配備雙人床及和式榻榻米空間。

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套房房型則以間隔劃分出起居室及睡房部分，獨立臥室設計如同置身家中一樣！

所有房型配備客飯廳及簡易廚房，有迷你焗爐、微波爐、電磁爐、雪櫃，部分更有洗衣機及吸塵機等家電，最適合親子旅行或多人出遊！

上野曼迪高級公寓

地址：東京都台東區北上野1-7-6

交通：東京地鐵日比谷線入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程

房價：$1,301/晚起，4位成人人均$326起（12歲或以下小童不佔床位免費入住，1名成人可帶1名不佔床兒童，2名或以上最多可帶2位不佔床兒童）

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東京親子酒店推介【7】上野東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）於2020年開幕，位於山手線鶯谷站，距離上野站只有一站之隔，整棟酒店由舊建築翻新而成，合共有15層樓高，供應169間客房，外觀及房間主要採用無機質風的灰藍色調，呈現出簡約時尚的氛圍。

（圖片來源：LANDABOUT TOKYO）

這間東京親子遊酒店設有8種房型，除了雙人房，還有適合家庭或三五知己入住的家庭房、相連房等，部分房間會在木質地板上擺放床墊，取代一般商務酒店的床架，提升整體空間感。

而較寬敞的房型則設有露台，更可以遠距離眺望晴空塔景色。

酒店大堂有咖啡店、餐廳及休息區等，住客可以與來自其他國家的旅客聊天交流。

上野東京風景酒店

地址：東京都台東區根岸3-4-5

交通：東京地鐵日比谷線入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程

房價：$981/晚起，4位成人人均$246起（4位成人，1位6歲以下小童不佔床位免費）

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東京親子酒店——新宿

東京親子酒店推介【8】新宿京王廣場酒店

新宿京王廣場酒店是區內歷史悠久的著名五星級酒店，曾連續5年獲得米芝蓮旅遊指南推介，距離JR新宿站只有5分鐘路程，如乘搭東京都營大江戶線於「都廳前站」下車，1分鐘就可以直達酒店！

（圖片來源：新宿京王廣場酒店）

這間東京親子酒店供應多種奢華氣派的房型，客房空間非常寬敞，而且有大型觀景窗飽覽東京市區夜景，部分客房更可以在視野良好時眺望富士山，同時提供4人房及套房等，適合家庭入住。附近亦有多間餐廳及便利店，非常方便！

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除此之外，酒店為「東京迪士尼度假村好鄰居旅館」之一，提供酒店出發直達東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋免費接駁巴士服務；另設有室外泳池、健身房、自助洗衣房等。

新宿京王廣場酒店

地址：東京都新宿區西新宿2-2-1

交通：JR新宿站西口步行5分鐘

房價：$1,981/晚起，2位成人人均$991起（1位5歲或以下不佔床免費入住）

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東京親子酒店推介【9】西新宿大和ROYNET酒店

如果覺得新宿區酒店房價太貴，可以考慮這間位於西新宿區的親子友善酒店，與新宿站只有一站之隔，附近大多為商務大廈，旺中帶靜，由車站步行前往亦只需約5至6分鐘。

西新宿大和ROYNET酒店在2019年開幕，供應280間客房，室內及室外空間均以現代日式美學為設計概念，設有餐廳、停車場等，附近亦有便利店，舒適。

（圖片來源：西新宿大和ROYNET酒店）

酒店除了提供基本雙人房房型，同時有家庭客房及女性專用客房等，2位12歲以下兒童不佔床位可以免費入住（按房型而訂），適合一家大細出遊！

西新宿大和ROYNET酒店

地址：東京都新宿區西新宿6-12-39

交通：東京地鐵丸之內線西新宿站步行約5分鐘、都營大江戶線都廳前站步行約6分鐘

房價：$1,170起，2位成人人均$585起（1位12歲或以下不佔床免費入住）

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東京親子酒店——淺草

東京親子酒店推介【10】里士滿淺草國際酒店（Richmond Hotel Premier Asakusa）

里士滿淺草國際酒店位於淺草寺附近，可以見到淺草寺及東京晴空塔，尤其是入夜之後的景色更顯浪漫！

（圖片來源：里士滿淺草國際酒店）

酒店提供9種房型，部分設有落地景觀玻璃窗，將淺草下町景色盡收眼底。另外，酒店供應可以入住3人的家庭房型，同時可以免費帶同1位6至11歲兒童入住，適合親子住宿。

酒店距離筑波快線淺草站約3分鐘、東京地鐵銀座線淺草站約5至7分鐘路程，乘車前往東京各大景點都好方便！

里士滿淺草國際酒店

地址：東京都台東區淺草2-6-7

交通：東京地鐵銀座線淺草站步行約5至7分鐘、筑波快線淺草站A1出口步行3分鐘

房價：$765起，2位成人人均$383起（1位6至11歲或以下兒童不佔床免費入住）

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東京親子酒店推介【11】THE GATE酒店雷門by HULIC

這間淺草酒店位於淺草雷門附近，東京地鐵銀座線淺草站步行2分鐘即可到達，前往上野、銀座等地區不用轉車，方便大家計劃行程！

（圖片來源：THE GATE酒店雷門by HULIC）

酒店的大堂位於13樓，由室內設計師內田繁設計，簡約的空間設有大片落地玻璃，不論任何時間都可以欣賞到絕美的東京景色。酒店設有6種房型，親子旅行可選擇入住三人房，部分房型更可以望到晴空塔，勁Chill！

另外，酒店頂樓並設有露天觀景台，樓下則有平價超級市場，可以買到新鮮水果回酒店慢慢歎；步行數分鐘有DON DON DONKI及24小時超市，超方便！

（圖片來源：THE GATE酒店雷門by HULIC）

THE GATE酒店雷門by HULIC

地址：東京都台東區雷門2-16-11

交通：東京地鐵銀座線淺草站步行約2分鐘

房價：$1,017起，2位成人人均$509起（3至11歲或以下不佔床免費入住）

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