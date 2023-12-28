大阪難波酒店15間推介｜1分鐘到JR站/近道頓堀+黑門市場/免費溫泉

難波酒店推介！不少人去大阪旅遊或會選擇難波住宿，全因難波酒店交通方便之餘，周圍更集結不少美食、購物街及旅遊景點。本文整理難波酒店15間推介，包括難波新酒店、溫泉旅館等，最近1分鐘直到JR車站，而且近黑門市場、道頓堀等！大家不妨可順道留意大阪溫泉酒店推介、大阪親子酒店推介、心齋橋酒店推介。此外，訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

難波酒店推介【1】大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）

大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）位於大阪中心地帶，距離「心齋橋站」約13分鐘步行路程，不過鄰近人氣景點心齋橋及道頓堀固力果廣告牌（Glico Man Sign）等5分鐘就可抵達，附近亦有便利商店、藥妝、難波城購物中心，地理位置方便。酒店客房簡約寬敞而且設有浴缸，整體設備十足！最大特色是其位於頂樓的高空SPA，設有露天溫泉浴場，住客可邊泡湯邊俯瞰整個大阪城市景致！

大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）

房價：人均HKD$296起（高級雙床房）

地址：大阪市中央區東心斎橋2-2-5

交通：心齋橋站步行約13分鐘

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難波酒店推介【2】美滿如家大阪難波車站（MIMARU Osaka Namba Station）

美滿如家大阪難波車站（MIMARU Osaka Namba Station）位於大阪最熱門的難波區，鄰近日本橋電器街、千日前道具屋筋商店街等，熱門旅遊景點道頓堀和心齋橋商店街也都在步行距離內，交通便捷！此外，這裡是大阪首間以桌遊和遊戲為主題的娛樂型服務公寓，每間房間配有廚房、餐具、餐桌和乾濕分離的衛浴設施，接待大廳還設有共用的遊戲空間，提供超過130款桌上遊戲供旅客免費暢玩和租借，好適合全家大小入住。

美滿如家大阪難波車站（MIMARU Osaka Namba Station）

房價：人均HKD$645起（家庭公寓；4人入住）

地址：大阪市浪速區日本橋3-6-24

交通：南海難波車站步行300公尺

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難波酒店推介【3】禦堂筋天然溫泉酒店 （Natural Hot Spring Midosuji Hotel）

大阪難波新開的禦堂筋天然溫泉酒店 （Natural Hot Spring Midosuji Hotel），被網民狂讚，在Agoda上擁有高達8.3高分評肯定。酒店距離心齋橋/難波/四橋三大車站之間，由鐵路上酒店只需1分鐘，拖小朋友及行李箱的家長最適合不過。房間空間特大，擁有巨大玻璃窗兼開揚市景景觀。

禦堂筋天然溫泉酒店 （Natural Hot Spring Midosuji Hotel）

房價：人均HKD$143起（中等小型雙人床房）

地址：大阪市難波3-7-20

交通：坐落於心齋橋/難波/四橋車站之間。

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難波酒店推介【4】難波道頓堀喬伊特爾酒店（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）

道頓堀喬伊特爾酒店坐落在道頓堀河畔，部分客房還可看到河畔美景。酒店距離難波站僅需3分鐘步行路程，下樓即可嘗盡大阪琳瑯美食，簡直是吃貨天堂！此外，酒店還鄰近Donki購物中心，購物好方便！客房設計配備加濕空氣凈化器及床頭USB插口，既實用又舒適。另外，客房內還可觀賞YouTube和Netflix，酒店大堂還免費供應咖啡！

難波道頓堀喬伊特爾酒店（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）

房價：人均HKD$244起（標準雙床房）

地址：大阪市西心齋橋2-6-10

交通：難波站3分鐘步距

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難波酒店推介【5】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

2023年全新開幕的京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande），從南海電鐵難波站步行6分鐘左右便到達。酒店設有3款房，分別為標準雙人房、日式客房及家庭房，合共227間房。客房設有特大窗口，景觀開揚，設計簡約舒適，令人有種住家感覺，部分房型更有簡易廚房！若多人出遊，可以考慮入住家庭房，最多可以5位成人入住，好適合親子遊客人。

京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

房價：人均HKD$390起（雙人床房）

地址：大阪府大阪市浪速区難波中2丁目11−13

交通：南海電鐵難波站步行約6分鐘，或地鐵難波站步行約13分鐘

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難波酒店推介【6】大阪難波東急STAY美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）

2022年12月才開業的大阪難波東急STAY美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba），出先日本東急集團與法國雅高集團聯手建設，整體採用深色設計，極具時尚感，酒店還鄰近心齋橋商店街與美國村，位置方便，從難波站25號出口出發，只需5分鐘便到達。另外，酒店設有不同房型供選擇，其中閣樓套房與尊貴雙床客房，可俯瞰大阪市景的天際線，部分房型更設有小廚房與洗衣機。

大阪難波東急美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）

房價：人均HKD$464起（標準大床房）

地址：大阪府大阪市浪速区難波中2丁目11−13

交通：南海電鐵難波站步行約6分鐘，或地鐵難波站步行約13分鐘

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難波酒店推介【7】難波二丁目酒店 （Fourz Hotel Kintetsu Osaka-Namba）

難波二丁目酒店（Fourz Hotel Kintetsu Osaka-Namba）從地鐵難波站25號出口，只需1分鐘就能抵達。酒店對面有兩間便利店，輕鬆入手生活所需。也與平常住的日本酒店房不同，這兒客房空間夠大，房內還設有雙人沙發。此外，酒店提供免費溫泉，最大賣點是天台設半露天式的大浴場，男、女生各有兩個浴池可選，浴場外有休息區，住客可在這裡眺望大阪夜景，性價比高。

難波二丁目酒店 （Fourz Hotel Kintetsu Osaka-Namba）

房價：人均HKD$362起（中等雙人房）

地址：大阪府大阪市中央区難波２丁目４−2

交通：南海電鐵難波站步行約6分鐘，或地鐵難波站步行約13分鐘

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難波酒店推介【8】大阪難波日和酒店 （Hiyori Hotel Osaka Namba Station）

2019年開幕的大阪難波日和酒店 （Hiyori Hotel Osaka Namba Station），位於大阪的心齋橋、難波和四橋一帶，距離難波站僅需步行2分鐘，地理位置優越，即使前往心齋橋商店街、Big Camera電器等亦只需要步行15分鐘，而且周邊美食多多，涵蓋燒肉店、居酒屋等。酒店分別設有2棟互通的大樓， 客房明亮舒適，每日指定時段更提供免費咖啡或品酒服務！

大阪難波日和酒店 （Hiyori Hotel Osaka Namba Station）

房價：人均HKD$319起（中等雙人床房（帶淋浴））

地址：大阪, Naniwa-ku Nanbanaka 3-1-2

交通：難波站僅需步行2分鐘

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難波酒店推介【9】唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）

唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）坐落在難波及心齋橋中間，距離JR難波站步行11分鐘即可，而且靠近地鐵、車站等，交通方便，而且鄰近大阪不同人氣景點，大阪道頓堀步行僅需4分鐘，距離大阪環球影城坐半小時電車就可到達！酒店舒適寬敞，最多可以入住6人，晚上會免費提供點心夜宵及飲料等。

唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）

房價：人均HKD$259起（雙人特大床房）

地址：大阪, Chuo-ku, Nishishinsaibashi 2-9-13

交通：地鐵難波站步行5分鐘、JR難波站步行10分鐘

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難波酒店推介【10】大阪難波道頓堀佛沙酒店 （Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori）

另一個新酒店是2021年開幕的大阪難波道頓堀佛沙酒店 （Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori），是一間難得坐落在道頓堀商店街內的酒店，距離固力果廣告牌僅步行2分鐘，而前往黑門市場則步行7分鐘就可到達，樓下更有各大美食店及餐廳，完全是絕佳位置。酒店提供單人房至3人房間， 房內提供按摩機，隨時舒緩旅遊疲勞，加上空間寬敞，性價比高。

大阪難波道頓堀佛沙酒店 （Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori）

房價：人均HKD$310起（佛沙雙人房）

地址：大阪中央區, Chuo-ku, Dotonbori 1-4-22

交通：難波站步行6分鐘

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難波酒店推介【11】相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 （Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）

相鐵FRESA INN大阪難波站前（Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）為日本連鎖酒店，地點位置極佳，距離地鐵難波站和近鐵難波站只是1分鐘步程，附近有齊近鐵、地鐵、JR及巴士總站，方便順道前往京都、神戶等地，而且距離心齋橋商店街、通天閣都只需步行10分鐘！酒店提供自動辦理入住手續機器，無需排隊就可以入住，節省不少時間，客房簡約舒適，同時提供免費咖啡和茶包，更設有電腦、影印機、換鈔機等，配套設施完善，極之方便！

相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 （Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）

房價：人均HKD$268起（雙人床房）

地址：大阪, 難波, Nambanaka,Naniwa-ku 1-6-5

交通：近鐵難波站步行1分鐘

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難波酒店推介【12】御宿野乃旅館 - 難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

若果想入住日式風格住宿，御宿野乃旅館難波絕對是人氣之選！御宿野乃旅館 - 難波 （Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）為Dormy Inn連鎖集團旗下品牌，以日式榻榻米為裝潢設計，而且提供大浴場、露天溫泉、桑拿、水療等設施，可以深入體驗日本地道文化，宵夜時段亦會提供免費拉麵。

酒店距離日本橋站僅需步行1分鐘，鄰近黑門市場、日本橋等人氣景點，與心齋橋商店街、道頓堀、24小時DON DON DONKI、Big Camera電器店等，逛街都十分方便！酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

御宿野乃旅館 - 難波（Onyado Nono Namba Natural Hot Spring）

房價：人均HKD$546起（荷里活雙床房）

地址：大阪, Chuo-ku Nipponbashi 1-4-18

交通：日本橋站步行約2分鐘

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難波酒店推介【13】MIMARU大阪 難波STATION（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）

又稱作美滿如家大阪難波STATION酒店，同樣是難波近年新開幕酒店，地理位置便利，距離難波地鐵站步行約5分鐘，而前往JR難波站則步行15分鐘，而且靠近不同景點， 例如日本橋公園、光明寺、道頓堀等旅遊熱點。酒店以簡約木系裝潢，房間設備齊全，空間十足，並提供多人入住的房間，方便又舒適。

MIMARU大阪 難波STATION（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）

房價：人均HKD$645起（家庭公寓；4人入住）

地址： 大阪, Naniwaku, Nipponbashi 3-6-24

交通：難波地鐵站步行約5分鐘

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難波酒店推介【14】大阪南海瑞士酒店（Swissotel Nankai Osaka）

難得去大阪旅遊，想尋找住得舒服的難波住宿，可以留意這間5星級酒店！大阪南海瑞士酒店 （Swissotel Nankai Osaka）距離難波車站僅需步行1分鐘，地理位置優越，除了靠近JR、地鐵等交通樞紐，樓下更有高島屋百貨等商圈，而且鄰近道頓堀、心齋橋等商業街，方便隨時掃貨。店位於大廈高層，客房寬敞舒適，從內部更可以俯視難波城景，晚上亦可飽覽夜景，而喜愛游水的朋友們，亦可以享用超美的天幕室內游泳池，最重要是12歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，親子推薦之選！

大阪南海瑞士酒店（Swissotel Nankai Osaka）

房價：人均HKD$756起（瑞士優勢大床房）

地址：大阪, Chuo-ku Namba 5-1-60

交通：難波車站步行1分鐘

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難波酒店推介【15】大阪蒙特利格拉斯米爾酒店 （Hotel Monterey Grasmere Osaka）

大阪難波坐落著不少新酒店！大阪蒙特利格拉斯米爾酒店 （Hotel Monterey Grasmere Osaka）位於難波車站附近，JR難波站步行1分鐘，與車站的地下通道相互連接，而且可以直達大阪市區航站中心，搭乘機場巴士至關西國際機場需約50分鐘，前往大阪國際機場則約35分鐘。酒店地段方便，距離道頓堀購物街只需步行約10分鐘，而且搭乘火車至日本環球影城半小時內即可抵達，同時鄰近24小時超市、便利店、藥妝店等，非常方便！酒店寬敞舒適，從客房可以欣賞城市夜景。

大阪蒙特利格拉斯米爾酒店 （Hotel Monterey Grasmere Osaka）

房價：人均HKD$335起（標準雙人房）

地址：大阪, Naniwa-ku Minatomachi 1-2-3

交通：JR難波站步行1分鐘

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