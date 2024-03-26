京都新酒店22間2024｜無印風／露天風呂／1分鐘到車站／人均$150

撰文：陳映蓉 溫藹紅 程朗天
出版：更新：

京都新酒店2024！近年有不少京都新酒店落成，本文整理京都酒店必住推介，不但近車站交通方便，而且鄰近祗園四條站、神社及購物區等京都各人氣景點，部分設有露天風呂溫泉、榻榻米等，最平人均$150起，即看有哪些人氣酒店推介。去京都的朋友還可順道留意大阪溫泉酒店推介神戶酒店推介以及一系列最新酒店Promo Code，包括Booking.com/Agoda/Klook/Trip.com。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

京都富有日本傳統文化氣息，古色古香，不少人都會穿著和服打卡（Instagram@anntw0219）

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京都酒店推介【1】京都東寺洛希爾酒店（Loisir Hotel Kyoto Toji）

京都東寺洛希爾酒店（Loisir Hotel Kyoto Toji）於2023年10月開幕，位於京都市中心，距離Aeon購物中心及東寺車站僅需3分鐘步程，前往東寺更只需步行7分鐘，十分方便！酒店雖然開業不久，但已經收穫不少好評！不少住客指酒店設施齊全、客房乾淨整潔，景色更是滿分！客房設計雖然簡約，但空間非常寬敞，浴室採用乾濕分離，夾萬設計在床頭，亦有提供插座。酒店亦設有洗衣間、單車租借服務、溫泉及桑拿等設施與服務。

京都東寺洛希爾酒店（Loisir Hotel Kyoto Toji）
房價：人均HKD$230起（中等雙床房）
地址：京都府京都市南區西九條藏王町31-1
交通：東寺車站步行3分鐘或九條站步行13分鐘
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京都酒店推介【2】失眠 京都御池（insomnia KYOTO OIKE）

失眠 京都御池（insomnia KYOTO OIKE）於2023年9月開幕，坐落在地鐵烏丸御池站2號出口旁邊，最快行1分鐘便到車站！除了出行交通方便，酒店亦鄰近元離宮二條城、二條陣屋、京都文化博物館、京都國際漫畫博物館等著名景點。酒店客方採用現代日式風格，床頭及檯面設有電源插座。浴室更有上中下三種模式蓬頭，很有特色。酒店亦設有休息區，供應咖啡、果汁以及麵包等小點，更有免費單車可以租用！

失眠 京都御池（insomnia KYOTO OIKE）
房價：人均HKD$311起（高級大床房）
地址：京都府京都市中京區室町通押小路下る御池之町314
交通：烏丸御池站步行1分鐘
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京都酒店推介【3】美滿如套房飯店 京都中央 （Mimaru Suites Kyoto Central）

美滿如套房飯店 京都中央 （Mimaru Suites Kyoto Central）於2023年6月1日正式開幕營業，主打超大空間的服務式公寓。酒店統一提供19間85平方米空間的房間，配備客廳、廚房、和室與洗脫烘一體機，設備齊全且帶有日本古典氣息。酒店除了設備齊全，交通及觀光亦同樣方便，前往車站僅需5分鐘步程，京都文化博物館、京都國際漫畫博物館、頂法寺（六角堂）等景點均在步行距離10分鐘內！

美滿如套房飯店 京都中央 （Mimaru Suites Kyoto Central）
房價：人均HKD$1,437起（兩卧室套房）
地址：京都府京都市中京区長浜町154-3
交通：烏丸御池站步行5分鐘
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京都酒店推介【4】東山丘陵（Higashiyama Hills）

東山丘陵（Higashiyama Hills）是2023年5月全新開幕的民宿，距離東山車站大約3分鐘步程，京都市美術館、細見美術館、平安神宮、京都市動物園等熱門景點全都在10分鐘步行距離內，觀光出行都一樣方便！酒店僅提供7間客房，採用純白搭配木質元素的日系設計，房間有充足的電源插座，床頭部分亦設有小型閱讀燈，非常貼心！

東山丘陵（Higashiyama Hills）
房價：人均HKD$621起（高級雙床房）
地址：京都市東山區東鹽小路町421-1
交通：東山站步行3分鐘
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京都酒店推介【5】KAYA京都二條城貝斯特韋斯特品質精選酒店（Kaya Kyoto Nijo Castle, BW Signature Collection）

KAYA京都二條城貝斯特韋斯特品質精選酒店（Kaya Kyoto Nijo Castle, BW Signature Collection）於2023年4月底開幕，距離丸太町及二條城前站均僅需10分鐘步程。酒店附近亦有二條城、御金神社、京都國際漫畫博物館等景點，對於遊客來說非常方便！酒店裝飾考究，現代日式風格的客房加入了傳統元素，空間寬敞舒適，浴室採用乾濕分離，洗手盆設計在浴室外，亦設有傳統日式浴缸。有不少住客更表示酒店環境安靜、客房床墊舒服，物超所值！

KAYA京都二條城貝斯特韋斯特品質精選酒店（Kaya Kyoto Nijo Castle, BW Signature Collection）
房價：人均HKD$434起（標準大床房）
地址：京都府京都市中京區油小路通丸太町下る大文字町50番
交通：丸太町或二條城前站步行10分鐘
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京都酒店推介【6】京都東山三條雷加斯塔飯店（Hotel Legasta Kyoto Higashiyama Sanjo）

京都東山三條雷加斯塔飯店（Hotel Legasta Kyoto Higashiyama Sanjo）於2023年3月開幕，以江户時代武家及旅人投宿的「旅籠」為設計主軸。客房利用原木、混凝土、布料、馬賽克磁磚設計，大部分客房設有大面積窗戶，可眺望京都市景。客房浴室乾濕分離，洗手盆設置在起居空間，十分方便。酒店地理位置同樣便利，來往東山站只需步行2分鐘，寂光寺、細見美術館、京都市美術館、八坂神社、花見小路等熱門景點亦均在步行距離10分鐘內，超方便！

京都東山三條雷加斯塔飯店（Hotel Legasta Kyoto Higashiyama Sanjo）
房價：人均HKD$401起（舒適大床房（帶浴缸））
地址：京都府京都市東山區西海子町49
交通：東山站步行2分鐘
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京都酒店推介【7】京都四條河原町彩鴻飯店（Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi）

京都四條河原町彩鴻飯店（Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi）於2023年3月開幕，位於京都市中心地帶，距離京都市役所前站及三條京阪站分別6分鐘及9分鐘步程。酒店地理位置優越，除了近車站，前往京都文化博物館、京都武士忍者博物館、河原町通等景點亦均在15分鐘步程內可抵達。酒店客房設計簡約，雖然空間不大但設施齊全，窗戶景觀開揚、浴室設有浴缸，亦有提供雪櫃、夾萬、睡衣等。

京都四條河原町彩鴻飯店（Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi）
房價：人均HKD$160起（標準大床房帶城景）
地址：京都府京都市中京區河原町通三條下RU二丁目山崎町240
交通：京都市役所前站步行6分鐘；三條京阪站步行9分鐘
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京都酒店推介【8】祗園精英露台酒店（Gion Elite Terrace）

祗園精英露台酒店（Gion Elite Terrace）於2023年3月開幕，開業不久即收穫不少好評！住客均表示酒店位置方便、客房舒適乾淨，而且地理位置非常好。酒店客房主打公寓形式，有廚房、客廳及用餐桌等，設計以木質元素及白色調為主，富有大自然風情，配有陽台及寬敞的浴室，部分客房更自帶室內溫泉及桑拿！客房亦非常智能化，除了可以智能操控客房裝置，更可以在電視上觀看Netflix！酒店雖然距離車站較遠，但鄰近亦有不少著名景點可以步行到達，尚算方便。

祗園精英露台酒店（Gion Elite Terrace）
房價：人均HKD$864起（家庭雙人房）
地址：京都府京都市東山區高台寺毘沙門町44-21
交通：祗園四條站步行12分鐘
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京都酒店推介【9】THE GENERAL KYOTO 四條新町（The General Kyoto Bukkouji Shinmachi）

THE GENERAL KYOTO 四條新町（The General Kyoto Bukkouji Shinmachi）於2023年3月開幕，坐落於河原町，距離四條站5分鐘步程，鄰近京都寶可夢中心、佛光寺、京都武士忍者博物館等旅遊景點。酒店客房設計帶有商務感，雖然沒有提供辦公桌，但整體空間寬敞，躺平兩個大型行李箱也沒有問題！酒店亦有提供洗衣機和休息室，提供小點和飲料，非常貼心！

THE GENERAL KYOTO 四條新町（The General Kyoto Bukkouji Shinmachi）
房價：人均HKD$363起（高級特大床房）
地址：京都市中京區新町通西木小路百壽屋町392號
交通：四條站步行5分鐘
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京都酒店推介【1】京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）

京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）於2022年開幕，是充滿京都風情的新溫泉旅館。酒店距離JR梅小路京都西站僅需步行2分鐘，前往鐵道博物館及京都水族館都在10分鐘步程內，附近更有便利商店、公園、餐廳等配套設施，觀光出行都十分方便！酒店採用日式風格設計，整座建築內基本上都鋪設了榻榻米，可以赤腳周圍走！此外，在酒店亦可以享用大眾浴場、岩盤浴、免費的私人湯屋、免費宵夜蕎麥麵！酒店客房則採用了典型日系木質家具及日式床鋪，床頭設有USB和插座，更放置了雙人沙發，空間超大！

京都梅小路花傳抄（Kyoto Umekoij Kadensho）
房價：人均HKD$774起（雙床房；包午夜餐及溫泉大浴場）
地址：京都府京都市下京區朱雀内畑町41-10
交通：JR梅小路京都西站步行2分鐘
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京都酒店推介【2】京都四條里士滿高級酒店（Richmond Hotel Premier Kyoto Shijo）

京都四條里士滿高級酒店（Richmond Hotel Premier Kyoto Shijo）位於阪急烏丸站及大宮站中間，前往車站近需5分鐘步程，地鐵四條站亦在烏丸站旁邊，交通非常方便！從酒店出發前往二條城尚算近，僅需步行約15分鐘。酒店設計充滿現代日式風格，客房則帶有商務感，有足夠空間打開大行李箱。浴室為乾濕分離，洗手盆在浴室外，非常方便！雖然酒店沒有娛樂休閒設施，但櫃台有提供免費日用品及女性用品，下午更會有免費點心，走廊更設有自動販賣機、製冰機及微波爐！

京都四條里士滿高級酒店（Richmond Hotel Premier Kyoto Shijo）
房價：人均HKD$352起（城景中型雙人房）
地址：京都四条通油小路東入傘鉾町50番
交通：京都阪急烏丸站或京都地鐵四條站步行5分鐘
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京都酒店推介【3】源氏京都酒店（Genji Kyoto）

源氏京都酒店（Genji Kyoto）位於京都市中心鴨川河畔，鄰近渉成園，距離清水五條站亦僅需5分鐘步程。酒店的外建築是現代版的傳統京町屋排屋，兩旁都是小屋，充滿懷舊氣息！酒店樓高5層，僅提供19間客房，非常寧靜舒適！酒店客房融合了日式與西式風格，設有榻榻米和沙發休閒區，採用和紙照明，部分客房更設露台，可以飽覽鴨川河畔的絕美景色！酒店除了每層都有小庭園外，頂層是「天空森林花園」，種了很多植物，而且可以俯瞰鴨川河畔景色，非常寫意！

源氏京都酒店（Genji Kyoto）
房價：人均HKD$964起（豪華花園房）
地址：京都府京都市下京區波止土濃町362-3
交通：京阪電車清水五條站步行5分鐘
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京都酒店推介【4】京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）2023年9月才開幕，是泰國五星級飯店品牌都喜國際的旗下酒店。酒店定位主打「城市綠洲」，融合日本文化的貼心簡約以及泰式渡假休閒感覺，客房窗戶可以無死角觀賞城景或庭院景色，非常寫意！想完全放鬆身心，更可以享用酒店泳池、SPA及花園等設施。酒店雖然距離地鐵站較遠，但京都塔、西本願寺、東本願寺等景點都在步行可達的距離，非常方便！

京都都喜天麗酒店（Dusit Thani Kyoto）
房價：人均HKD$1041起（豪華特大雙人床房）
地址：京都市下京區西洞院町466番
交通：五條站步行9分鐘、京都車站約步行12分鐘
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京都酒店推介【5】京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）

京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）2023年4月才開幕，前身是2018年開幕的Nest Hotel。酒店面積雖然不算大，但日系感十足，客房空間也尚算寬敞雅緻，設計簡約之餘亦帶有日本特色。此外，酒店的早餐亦相當精緻，讓旅客可以完全感受日本人的飲食文化！若怕吃不慣，鄰近亦有Family Mart，想到遠一點的地方，步行2分鐘便可到達地鐵站，想去邊就去邊，非常方便！

京都四條烏丸麗嘉廣場酒店（RIHGA Place Kyoto Shijokarasuma）
房價：人均HKD$158 起（標準雙床房）
地址：京都府京都市下京區山王町 551 番地
交通：烏丸線四條站或阪急京都線烏丸站6號出口步行約2分鐘
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京都酒店推介【6】京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）

京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）於2023年8月開幕，前身為京都東山清水森仁酒店。酒店從公共空間到客房內部都貫徹「無印風」的日系木色風格，簡約之餘亦富有日本特色！酒店亦有公共浴場、健身室、餐廳及酒吧等娛樂設施，鄰近亦有多間超市及便利店，步行3分鐘便可抵達地鐵站，吃喝玩樂一樣方便！

京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Higashiyama）
房價：人均HKD$445起（豪華雙床房）
地址：京都市東山區本町一丁目45番地
交通：清水五條站步行3分鐘
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京都酒店推介【7】ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）

ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）為泰國都喜國際旗下酒店，於2023年6月開幕。酒店以簡約設計結合日本文化藝術，並融合泰式元素，京都寺廟文化配以泰國民族圖騰、榻榻米的床墊配泰國編織座椅等，讓旅客可以一次享受兩種文化衝擊！此外，酒店位處市中心，除了來往地鐵站僅5分鐘步程外，附近亦有熱鬧的河原町購物區、錦市場、平等寺因幡堂等景點，全部皆步行可達，非常方便！

ASAI京都四條（ASAI Kyoto Shijo）
房價：人均HKD$212起（舒適雙人房）
地址：京都府京都市下京區松原通烏丸東入俊成町444
交通：四條站步行5分鐘
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京都酒店推介【8】京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）

京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）地段方便，從大阪機場乘坐大巴前往京都市役所前站，步行約5分鐘就可到達；若想前往其他景點，亦有不少班次的巴士可以前往河原町、四條、祇園等，同時鄰近購物商業區，步行3分鐘已經到達地下步行街、24小時便利店。酒店客房富有日系特色，雖然用色偏沉但亦讓人感覺平靜，整體設施乾淨舒適。此外，酒店更提供免費大浴場温泉，讓你可以完全放鬆，性價比極高！

京都Trinity Resol酒店（Hotel Resol Trinity Kyoto）
房價：人均HKD$219起（大床房）
地址：京都市中京區麩屋町通御池上る上白山町249
交通：京都市役所前站步行約5分鐘
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京都酒店推介【9】京都烏丸六角光芒酒店（Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku )

京都烏丸六角光芒酒店（Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku）是由明治時期民居改建而成的傳統日式旅館，地理位置便利， 位於烏丸御池站附近，同時鄰近Kyoto Shigaku Kaikan Conference Hall、祗園四條站等人氣景點。酒店內部主打日式傳統裝潢風格，配合古色古香設計，客房則以現代日系簡約風為主調。此外，酒店亦設有町屋休息室及超美庭園，更有分男女浴場、桑拿等，絕對物超所值！

京都烏丸六角光芒酒店 （Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku）
房價：人均HKD$377起（特大床房）
地址：京都府京都市中京區骨屋町149
交通：烏丸御池站步行約5分鐘
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京都酒店推介【10】四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）

四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）為溫泉度假京都酒店，於2022年6月開幕，距離阪急電鐵京都河原町車站僅步行1分鐘，附近更有不同人氣景點，例如鴨川京都市中心、祗園四條站等，地理位置方便。酒店客房有日系奢華感，有不同日本暗花作點綴，內部則主打特色琉球榻榻米，更設有高層大浴場、頂樓休息室「空庭Terrace」，可以欣賞鴨川、清水寺及東山等美景，屬京都必選之一！

四條河原町溫泉空庭露台京都（Shijo Kawaramachi Onsen Soraniwa Terrace Kyoto）
房價：人均HKD$533起（大床房（帶浴缸））
地址：京都府京都市下京區河原町通四条下る2丁目稲荷町324番地
交通：阪急京都河原町站步行4分鐘
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京都酒店推介【11】京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）

京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）位於京都東山，距離東西線的東山車站步行約4分鐘，前往JR京都車站的八條出口，亦有提供免費接駁巴士來往酒店，鄰近平安神宮、祗園四條站等人氣景點，地理位置極佳！酒店主打簡約自然裝潢，提供乾淨舒適客房，配備由職人親手組裝的茶具及提供美味早餐，入住前和退房後都可以寄存行李，非常方便！

京都東山東急酒店（THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel）
房價：人均HKD$268起（高級大床房）
地址：京都府三条通夷町175番2
交通：東山站步行約4分鐘
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京都酒店推介【12】京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）

京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）2020年6月開業，由擁有110年歷史的町家改建而成，距離阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘左右，而且鄰近便利店，1分鐘就可到達，非常方便！酒店設計風格獨特，內裡設有一條與外面世界隔離的舊花街，鋪着石板的街道在傍晚會點上燈籠，燈火通明，夜幕下更顯京都古樸風味，內部提供榻榻米空間、半露天風呂等，極具特色！客房亦以日系風格作為主調，寬敞舒適！

京都椿本站那祖納旅館（Nazuna Kyoto Tsubaki St.）
價錢：人均HKD$3,311起（水奢華房；包晚餐）
地址：京都市下京區高辻通大宮西入坊門町838
交通：阪急四條大宮站或大宮站步行6分鐘
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京都酒店推介【13】京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）於2022年開幕，距離阪急大宮站僅需步行2分鐘，鄰近Gallery Hill Gate、Gallerynisui、Ryofu等人氣景點，步行短距離就可到達。酒店以智能服務為賣點，採用高科技自助式人工智慧，僅透過手機就可以辦理入住手續，並提供自助設施、服務機器人等，時尚方便，客房整潔乾淨，是平價之選！

京都三條王子智能酒店（Prince Smart Inn Kyoto Sanjo）
房價：人均HKD$150起（標準雙床房（A））
地址：325 Maruyacyo Nakagyo-ku, 河原町, 京都
交通：阪急大宮站步行2分鐘
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