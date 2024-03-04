大阪櫻花2024｜京都等20大賞櫻/夜櫻景點！造幣局賞櫻/櫻花達摩寺

撰文：豬肉丸 程朗天
出版：更新：

大阪櫻花｜京都櫻花｜櫻花景點2024｜京都曾是日本首都有逾千年歷史，因此包括大阪在內的關西地區擁有多間千年古剎及庭園，時至今日成為賞櫻勝地。此外，由於建都悠久，關西櫻樹的樹齡普遍較其他地方高，綻放時特別澎湃、有氣勢！《香港01》「好食玩飛」整理20個大阪、京都等關西賞櫻熱點，如大阪城公園、清水寺、哲學之道和嵐山等，附花況預測及交通資訊，助大家規劃賞櫻假期更得心應手！

大阪著名賞櫻勝所「八幡市背割堤」。（圖片來源：IG@daydaycheckin授權）
Trip.com優惠碼2024｜3月無門檻95折任何酒店+金額適用｜附教學Klook優惠碼合集2024｜全球酒店85折減$300！旅遊活動最高減$100Agoda優惠碼2024｜3月最高享7折優惠+信用卡折扣碼+限時特惠券Booking.com優惠碼2024｜2月最新本地或全球酒店85折

大阪京都櫻花2024　關西花期預測

跟據日本氣象廳發布最新公布的大阪／京都等近畿地方開花日預測表（第6回，更新於2月29日），今年11月、12月的氣溫較往年偏高，令櫻花的休眠期提早結束，所以開花時間預計將早於往年1-2天。大阪櫻花將在3月24日開始盛開（往年平均時間為3月27日），4月1日滿開；京都櫻花將在3月22日開始盛開（往年平均時間為3月31日），3月31日滿開，實際花況仍以氣象廳公布資訊為準。

2月29日更新（圖片來源：日本氣象株式會社官網截圖）

日本氣象株式會社官網 お天気ナビゲータ官網

日本櫻花預測2024｜全國主要城市花期+50個東京大阪京都賞櫻景點

香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

關西機場快線南海特急Rapi:t車票🚇👉 預訂優惠

西日本JR特急HARUKA網上預訂車票🚈👉 預訂優惠

【利木津巴士】關西機場至大阪 & 關西地區🚌👉 預訂優惠

大阪京都櫻花2024【1】大阪城公園——日本賞櫻名所百選、逾3000棵櫻花盛放

位於大阪市中央區的大阪城公園，面積約一百萬平方公尺，園內種有逾3,000棵櫻花樹，到了4月初旬，櫻花花瓣隨風飛舞，櫻花與大阪城天守閣的完美風景傲視日本全國，被列入日本賞櫻名所100選！大阪城公園除可看到許多古老櫻花樹，夜間還有精采的點燈環節，遊客可觀賞壯觀的夜櫻盛景，燈花還會配合音樂變化，令人沉浸在花與光影的奇妙體驗中。

大阪城公園

大阪城天守閣門票：600日圓
地址：大阪府大阪市中央區大阪城1-1
交通：乘大阪市地鐵的谷町線、長堀騎士線或堺筋線，在「大阪城公園站」下車，步行約20-30分鐘至大阪城天守閣。

大阪京都櫻花2024【2】總本山 四天王寺 —— 雅致日式庭園賞花

四天王寺是大阪市內賞櫻的熱點，寺院內種了枝垂櫻及吉野櫻，可以免費入內參觀。另外寺院內有個名為「極楽浄土の庭」的日式庭園，種植了50多棵櫻花樹，雖然須付費才可進入，但景色非常優美，絕對值回票價。

總本山 四天王寺（圖片來源：ウォーカープラス ）

總本山四天王寺

地址：大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18
交通：乘JR天王寺站，步行12分鐘

大阪京都櫻花2024【3】大阪造幣局 —— 一口氣飽覽逾140品種櫻花

大阪造幣局的櫻花隧道是日本櫻花名所100選之一，平時不會對外開放，只有在每年櫻花滿開的日子，才會開放一星期供市民賞櫻，日落後還會舉行點燈，晚上去的人都可以欣賞到夜櫻的魅力。造幣局對出的一條560公尺小徑中，種有約三百多棵櫻樹，多達140多個品種，櫻樹雖不算多，但品種卻非常多，令人猶如觀賞櫻花圖鑑的感覺。

+1

大阪造幣局

地址：大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18
交通：乘「京阪電鉄」至天満橋站，步行15分鐘

😆KKday行程體驗套餐👉🏻浪漫賞櫻一日遊春彩櫻花一日遊

大阪京都櫻花2024【4】大仙公園——日本100大歷史公園

在仁德天皇陵古墓和履中天皇陵古墓之間的大仙公園，被選為日本100大歷史公園之一，園內種有1,000多棵櫻花，每年春天都吸引很多家庭來賞花。其中，園内「銅鑼池」是必去打卡位，可看到約400棵的櫻花樹將公園染成一片粉紅的夢幻畫面。

大仙公園（圖片來源：ウォーカープラス ）

大仙公園

地址：大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁204
交通：JR阪和線百舌鳥站，步行5分鐘

大阪京都櫻花2024【5】岸和田城——遠離人群　安靜賞櫻好去處

如果想避開人群、靜靜地賞櫻，可以考慮到岸和田城。岸和田城沿著護城河都種滿櫻花樹，可以欣賞到櫻花飄落到水面的夢幻美景，充滿詩情畫意。

岸和田城（圖片來源：ウォーカープラス ）

岸和田城

地址：大阪府岸和田市岸城町9-1
交通：乘南海電鐵南海本線至蛸地蔵站，步行7分鐘

大阪京都櫻花2024【6】五月山綠地——家庭同行好去處

大阪府池田市是個環境優美的地方，五月山綠地更種植了約35,000棵櫻花樹，每逢春季很多日本人都會帶家人一起出遊，到這裡散步賞櫻，或是到鄰近的五月山動物園走走。

五月山綠地（圖片來源：ウォーカープラス ）

五月山綠地

地址：大阪府池田市綾羽2
交通：乘乘阪急電鐵至池田駅，步行15分鐘

大阪京都櫻花2024【7】萬博紀念公園——大陽塔下賞櫻

萬博紀念公園除了有著名的「大陽塔」之外，更是聞名的賞櫻勝地，每年櫻花季都會在園內辦櫻花祭典，大家在樹下野餐、BBQ或划船賞景等，喜歡熱鬧的朋友就千萬不要錯過！

萬博紀念公園

入園門票：260日圓
地址：大阪府吹田市千里万博公園
交通：乘大阪MONORAIL至万博記念公園站，步行約5分鐘

大阪京都櫻花2024【8】摂津峡公園——大阪奇石森林遇粉紅花海

數到大阪府內的賞櫻名所，摂津峡公園一定榜上有名。公園出名有夫婦岩以及八疊岩等奇形怪狀的石頭，大阪綠色景點百選「攝津耶馬溪」斷崖溪谷，園內還種植了3,000多棵櫻花，每年的3月下旬至4月上旬期間，都有很多當地人帶同家人、朋友一起到此踏青兼賞櫻！

摂津峡公園

地址：大阪府高槻市塚脇5-3-4
交通：JR高槻站轉乘高槻市營巴士「塚脇方向」，約20分鐘至「塚脇站」下車，步行約10分鐘

大阪京都櫻花2024【9】大川——坐遊覽船河上觀賞櫻花

大川是流經大阪市中心的一條河，河畔的櫻花樹步道種有4,800棵櫻花樹。最特別之處是遊客可以坐在船上，從另一個角度觀賞櫻花，仲可以避開人頭湧湧的人潮。而持有大阪周遊卡的旅客，更能從八軒家濱船碼頭，免費乘搭櫻花季限定的「大川櫻花遊覽船」，沿岸仲可睇埋大阪造幣局附近的櫻花。即使不搭遊覽船也可選擇乘搭水上巴士，船程約60分鐘，沿途會經過許多旅遊點，更特地設有夜櫻行程，不過收費就比較貴。

+1

大川

地址：大阪府大阪市中央區天滿橋京町1-1
櫻花遊覽船 營業時間：10:00-19:00
櫻花遊覽船收費：1,200日圓（大阪周遊卡持有者免費）
交通：地下鐵谷町線前往「天滿橋」站，2號出口步行至八軒家濱船碼頭

大阪京都櫻花2024【10】勝尾寺——不倒翁「達摩」寺

勝尾寺出名祈求「勝運」，寺內隨處可見開運許願吉祥物的不倒翁「達摩」，非常別致！由於寺院位於大阪市以北的箕面市郊區，海拔較高，所以一般較平地晚開數天，錯過市區櫻花，在這裡看到初綻放的山櫻花！寺內種有約8000棵櫻花，除了可見染井吉野櫻，還有紅／白垂枝櫻，加上有寺內有國寶等級文化財產，如「勝尾寺禦影堂」和「楚山院庭園」等，賞花遊古寺一條龍。

勝尾寺

地址：大阪府箕面市粟生間谷 2914-1
交通：搭乘阪急線至「箕面站」或 御堂筋線「千里中央站」，轉乘巴士（29系統）約30分鐘至「勝尾寺」下車

大阪京都櫻花2024【11】清水寺——京都三大賞夜櫻之首

說到京都，大家會最先想到擁有百年歷史的清水寺！清水寺座落在落東山，是自奈良時期保存至今的古寺，1944年更被列入世界文化遺產。清水寺的櫻花主要以染井吉野櫻與日本山櫻為主，加起來約有1000棵，在櫻花滿開的日子，寺內到處都轉變成粉嫩顏色，知名的「清水的舞台」正殿的下方，還有一整密集的櫻花林，非常美麗。此外，清水寺的夜櫻也京都最為有名，櫻花經投射燈光映煦，展現出夢幻面貌，與白天景色截然不同。

清水寺

日間開放時間：06:00-18:00
日間參拜費用：300日圓
夜櫻開放時間：18:00-21:00
夜間參拜費用：400日圓
地址：京都府京都市東山区清水1丁目294
交通：乘市巴士46、100、201、202、203、206、207於清水道或五条坂下車，步行約5分鐘

大阪京都櫻花2024【12】八幡市背割堤——絕美櫻花隧道

背割堤位於京都八幡市，擁有長達一公里的櫻花步道，數百棵櫻花同時綻放，看過的人都會讚不絕口！不少當地人會趁櫻花滿開時，來背割堤賞花兼野餐，邊欣賞櫻花瓣輕輕落地的樣子，邊用美味便當，非常夢幻！不過，近幾年來背割堤越來越知名，如果各位想要在櫻花樹下卡個好位置野餐，建議要早點出發才不會人擠人！

八幡市淀川河川公園背割堤

地址：京都府八幡市八幡在応寺地内
交通：京阪電車「石清水八幡宮」，步行10-15分鐘

大阪京都櫻花2024【13】哲學之道——用眼睛寫詩

哲學之道位於日本京都市，是一個可賞美麗櫻花而聞名的景點。 每年春天，哲學之道沿岸的櫻花樹綻放出絢麗的粉紅花朵，將整條路裝飾成了夢幻般的花海。哲學之道周圍還有一些歷史建築和庭園，與櫻花相映成趣，增添了一份古雅和雅緻。

哲學之道

地址：京都市左京區銀閣寺町
交通：乘市巴士、6、17、93、102、203、204，在銀閣寺道下車，步行約10分鐘

大阪京都櫻花2024【14】嵐山——京都經典風景　夜間參拜賞枝垂櫻

說到嵐山大家一定不會陌生，不管是賞楓還是賞櫻，嵐山一定是榜上有名。每年春天，嵐山的櫻花開始綻放，為這個美麗的地方帶來了一片粉色的浪漫氛圍。大家可沿著保津川畔散步，看到花瓣把河川染成粉紅的美景，同時還可以欣賞到壯觀的嵐山山脈、寺廟和庭園，如天龍寺和嵐山竹林，睇看櫻花與傳統日式建築的完美結合。入黑後，還不可錯過嵐山附近的中之島公園舉行的枝垂櫻夜間點燈活動，無論是白天還是夜晚都非常唯美，絕對值得一遊。

+3

嵐山

地址：日本京都府京都市右京区
交通：
1/ JR 嵯峨野線，坐到馬堀，再徒步至亀岡站。
2/ 坐嵐電（京福電鐵），到嵯峨站。

大阪京都櫻花2024【15】醍醐寺——世界文化遺產　兼賞四層樓高巨大垂櫻

位於京都伏見地區的「醍醐寺」既是世界文化遺產，也是日本櫻花百選名所！醍醐寺最有名的莫過於特徵為細長而向下垂放的「枝垂櫻」，如三寶院就有高達四層樓巨大垂櫻，氣勢磅礡，花串隨風飄盪，份外優雅！另外，三寶院深處還有「憲深林苑」，可以享受櫻花環繞，一邊品茶一邊賞花。

醍醐寺

入場費：1,500日圓
開放時間：09:00-17:00
地址：京都市伏見區醍醐東大路町22
交通：
1/ 乘市營地鐵東西線醍醐站徒步
2/ 乘京阪巴士至醍醐三寶院站下車

大阪京都櫻花2024【16】仁和寺——京都櫻花尾站

由於昔日很多皇子皇女於此落髮出家，因此仁和寺又被尊稱為「御室御所」，寺內的櫻花也自然冠上了「御室櫻」的稱號。仁和寺的御室櫻也是百選名所，御室櫻的特色以晚開聞名，開花期平均晚其他地區一週至十天，因此，有人說這裏是「京都最後のお花見」（京都的最後一場花見）。除了美麗的櫻花，仁和寺還有五重塔、方丈庭園、鈴響之庭，以及菖蒲園等景點，大家可參觀時順道體驗京都的傳統魅力。

仁和寺

入場費：500日圓
開放時間：09:00-17:00
地址：京都府京都市右京區御室大内33番地
交通：乘京福北野線 （嵐電）至御室站，步行約5分鐘

大阪京都櫻花2024【17】岡崎櫻迴廊十石舟遊河——期間限定浪漫遊河

不想淨是步行賞櫻，乘船遊走櫻花河畔也是一種浪漫！每年春天，岡崎櫻迴廊迎來了數百棵櫻花樹的盛開，在附近設有十石舟遊河體驗，遊客可邊搭乘十石舟，邊暢遊鴨川，欣賞沿岸的櫻花和美景。

岡崎櫻迴廊十石舟遊河

船費：1200日圓
開放時間：09:30-16:30
夜櫻開放時間：08:30-20:30
地址：京都府京都市左京区南禪寺草川町
交通：乘地下鐵東西線蹴上站，步行約7分鐘即可抵達

👉🏻日本環球影城門票大阪枚方公園門票阿倍野展望台門票

大阪京都櫻花2024【18】平安神宮——明治、大正時期紅枝垂櫻庭園

位於天王町的平安神宮也是京都賞櫻勝地之一！入口有奪目的鮮紅色鳥居，正殿後方「神苑」，更可欣賞到日本明治、大正時期的古典庭園！這兒出名種有大量紅枝垂櫻，臨水櫻枝微微彎曲，如此美景可謂叫人移不開眼睛。在櫻花盛放的期間，除了開放南神苑觀賞夜櫻外，還會在東神苑裡舉辦音樂會，伴隨著悠揚的樂音，被燈光照耀的夜櫻倒映在湖邊別有一番風味，猶如一場融合視覺與聽覺的饗宴。

平安神宮

開放時間：08:30-17:30
夜櫻開放時間：4月3日 – 4月7日 18:15-21:00
地址：京都府京都市左京區岡崎西天王町
交通：
1/ 乘京都市營地鐵東西線，至東山站1號出口，步行約10分鐘
2/ 乘京阪電鐵鴨東線至「三條」站或「神宮丸太町」站，步行10-15分鐘
3/ 乘市營公車5或100，在「京都會館・美術館前」下車，步行約1分鐘

大阪京都櫻花2024【19】祇園白川——仿如踏入古老時光

每年春天，祇園白川河岸的櫻花綻放，為這個古老的街區增添了一抹嬌豔的色彩。 白色的櫻花花瓣與河水交相輝映，構成瞭如詩如畫的景象 人們可以在河岸散步，欣賞櫻花的美麗和寧靜。 祗園白川還是傳統京都文化的代表，街道兩旁有許多保存完好的日式建築，讓人彷彿走進了古老的時光。

祇園白川

地址：京都府京都市東山區祇園
交通：
1/ 乘京阪電鐵至祇園四条站，步行約5分鐘
2/ 乘阪急電鐵至河原町站，步行約10分鐘
3/ 乘市區巴士206號至祇園站下車，步行約6分鐘

大阪京都櫻花2024【20】奈良公園——與可愛小鹿一同賞櫻

去奈良公園餵小鹿幾乎是遊客到關西的指定行程，但其實該處更是一個賞櫻名所！園內有東大寺、春日大社和興福寺等寺廟與神社，打卡景點眾多，四圍都栽種了八重櫻、山櫻和枝垂櫻等1,700多棵櫻花，遊客可以坐在櫻花樹下與小鹿合照、餵鹿等，如同走人童話國度一樣。

奈良公園

地址：奈良縣奈良市雜司町．春日田町
交通：搭乘近鐵前往「奈良站」，步行10分鐘

（全文完）

香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

關西機場快線南海特急Rapi:t車票🚇👉 預訂優惠

西日本JR特急HARUKA網上預訂車票🚈👉 預訂優惠

【利木津巴士】關西機場至大阪 & 關西地區🚌👉 預訂優惠

更多關西（京阪神）酒店推薦👇
京都酒店京都新酒店大阪酒店大阪梅田酒店大阪親子酒店大阪高評分酒店大阪難波酒店大阪賞櫻酒店心齋橋酒店神戶酒店

更多日本溫泉酒店推薦👇
洞爺湖溫泉酒店定山溪溫泉酒店登別溫泉酒店鬼怒川溫泉酒店有馬溫泉酒店草津溫泉酒店東京溫泉酒店大阪溫泉酒店京都溫泉酒店箱根溫泉酒店熱海溫泉酒店白馬溫泉酒店由布院溫泉酒店

大阪酒店2024推介24間｜1分鐘到地鐵／近心齋橋難波／人均$153起大阪溫泉酒店14間推介｜人均$178起！私人風呂／近難波心齋橋車站大阪親子酒店16間推介｜主題家庭房／1分鐘到地鐵／近環球影城心齋橋酒店11間推介｜1分鐘到車站／人均$173起／露天溫泉高CP值
人氣景點
大阪旅遊/旅行
大阪
心齋橋
大阪自由行
京都
京都
日本京都
櫻花
日本櫻花
櫻花
旅遊Jetso