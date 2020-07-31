新冠肺炎・7.31｜連續10日新增逾百　港府請求中央協助擴檢測獲批

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至今日（31日）凌晨，單日新增121宗確診，累計有3,273宗個案（包括一宗疑似個案）；而本港累計27宗死亡個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日另有90多宗初步確診個案。 新華社報道，港澳辦發聲明指，應香港政府請求，中央政府決定派內地人員來港，協助展開大規模核酸檢測篩查，加快建設臨時隔離及治療中心。

【03:30】衞生防護中心周五（7月31日）晚上更新確診患者到訪過的地方，新增39間食肆，包括大角咀大同新邨譚仔三哥米線、新城市廣場Shake Shack、美孚新邨美心MX等

再有患者潛伏期廣遊香港，其中一名57歲女患者到訪11處地方，衞生防護中心列出7月29日所收報告，她潛伏期曾到多間著名餐廳：文華東方酒文華廳、海港城Amelia、唐人館及炊公館等。

新冠肺炎｜增39食肆確診者到訪 57歲女患者到文華東方K11共11處

8月1日【00:42】本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至周四（30日）午夜全日新增121宗確診個案，連續第10天破百。衛生防護中心昨晚（7月31日）更新確診者住所及行蹤資料，葵涌葵涌邨雅葵樓新增4名確診者、筲箕灣峻峰花園C座則增2名患者，過去14天峻峰花園累計新增5宗確診個案。

另外，亦有多名患者分別居於何文田佛光街23號天鑄1座、東涌海堤灣畔3座、半山南賓大廈以及屯門南浪海灣2座。

新冠肺炎｜最新患者住所全覽 葵涌邨筲箕灣峻峰花園合共9人確診 （附全表）

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【23:12】衞生防護中心公布的確診人士資料顯示，有176名患者仍在「待入院」階段，當中一名上周四（23日）報告已確診的62歲男患者（第2209號），顯示他仍「待入院」，患者由日本抵港，未有列明出住處。另有4名上周五（24日）報告的確診者，也是「待入院」，分別為第2251、2323、2327及2336號病人，其中2251及2336均是海員，另2731也是「待入院」的海員，張竹君今日被問及三人情況時，都稱有兩人未能聯絡得到。

【22:45】創新科技署表示今日接獲衞生署衞生防護中心通知，一名於本月13日到訪該署位於灣仔入境事務大樓36樓辦事處的市民近日確診。因應政府於19日宣布政府僱員特別上班安排，以應對疫情，該辦事處自20日起已暫停對外開放，並改以其他方式維持有限度公共服務。

【21:55】今日連續第十日單日錄得超過100宗確診個案。為接收更多病人，醫管局明日（8月1日）下午將啟用亞洲博覽館的社區治療設施，香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，長遠而言可考慮灣仔會議展覽中心、紅磡香港體育館等作為新選址，且認為上述地方即使接近民居亦不用擔心，因設置完善通風系統，便能將病毒稀釋。

新冠肺炎｜亞博隔離設施明啟用 袁國勇：可研於會展紅館增設

【21:07】本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，今日（31日）連續第10日錄得過百宗確診個案。食環署今日指，因上水屠房近日先後出現多宗個案，故決定全面加強上水屠房防疫措施，於8月1日凌晨零時開始，只准許病毒檢測結果為陰法的人進入層房範圍。

新冠肺炎｜上水屠房8月1日午夜起 僅准病毒檢測呈陰性人士進入

【19:47】香港疫情大爆發，新華社發稿指出，中央政府已應港府請求，決定派遣內地檢測人員來港協助開展大規模核酸檢測篩查。

新華社發稿內文；「偉大祖國是香港戰勝疫情和一切風險的堅強後盾。應香港特別行政區政府的請求，中央政府已決定派遣內地檢測人員赴香港協助開展大規模核酸檢測篩查，幫助香港加快建設臨時隔離及治療中心，以盡快控制疫情。希望香港社會各界在特別行政區政府的帶領下，聚焦抗疫大局，共擔抗疫責任，團結一心，同舟共濟，早日打贏疫情阻擊戰，為盡快恢覆經濟、改善民生創造良好條件。」

新冠肺炎｜中央派員助港大規模檢測 專家指全民檢測需居家令配合

【18:53】本港第三波新冠肺炎疫情持續嚴峻，政府日前實施全日禁堂食，惟惹來不少社會爭議，今日（31日）決定重開早、午市堂食。旺角有食肆指生意大跌七成，形容禁堂食是「廢嘢」，批評政府政策「離地」，無考慮小市民苦況。亦有餐廳兼職員工指，實施全日禁堂食令2日期間「無工返」，對重開堂食感到開心。

新冠肺炎｜食肆禁堂食生意跌七成 東主斥政府豁免檢疫應道歉

【18:34】新冠肺炎疫情持續，今日（31日）新增121宗確診個案，連續10日錄得過百宗。房屋署承辦商聘用的一名合約技術助理確診，她於沙田大圍隆亨邨榮心樓的房屋署北區及沙田南分區保養辦事處工作，最後上班日期為7月17日，並於7月28日起接受檢疫。

新冠肺炎｜房屋署承辦商技術助理確診 於隆亨邨榮心樓工作

【18:30】政府7月中實施公務員在家工作安排，並呼籲私人機構按運作需要讓員工在家工作。港鐵今日（31日）表示，因應相關措施，宣布延長港鐵都會票7月13日至8月31日期間屆滿的車程，相關乘客可於8月15日至10月14日期間，攜同該都會票前往指定的客務中心，換領一張餘下車程都會票，經啟用後有效期為40日。另外，亦會為全月通加強版乘客作出特別票務安排。

新冠肺炎｜港鐵：7.13至8.31都會票獲延長餘下車程 有效期40日

【18:00】昨天已有約162名康復中的病人轉送到鯉魚門公園及度假村社區隔離設施。近日天氣轉差，夏天亦是打風季節，醫院管理局指，鯉魚門設施的建築結構一般能抵禦強風及惡劣天氣，但如在惡劣的天氣下遇上緊急情況，會將受影響的病人安置在設施內安全的地方；如有進一步需要，職員會尋求鄰近的東區醫院協助。

東區醫院表示，病人會由消防處救護車從社區隔離設施直接送往該院的專科門診大樓，經指定路線進入特定樓層診所的候診大堂暫待，直至天氣情況許可，再安排送回社區隔離設施。

新冠肺炎｜如遇颱風或惡劣天氣 鯉魚門度假村病人或送回東區醫院

香港海關昨日（30日）檢獲434盒共13,020個懷疑含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》的外科口罩。（政府新聞處）

【17:30】香港海關昨日（30日）檢獲434盒懷疑含菌量超出標準上限的外科口罩，共13,020個，涉嫌違反《消費品安全條例》，呼籲市民馬上停用；商戶如有出售，亦應立即下架。

涉事的外科口罩為30片盒裝，均有獨立包裝，產地為中國。口罩在三間分別位於西環、旺角及九龍灣的藥房出售，售價為98元至128元不等。行動中海關共拘捕四名年齡介乎41至77歲涉案人士，目前正保釋候查。

口罩｜海關檢獲1.3萬個外科口罩 疑含菌量超標 於三區藥房出售

▼亞皆老街直銷公司群組爆發▼

【17:06】兩名海員（2251、2336）仍未能聯絡，入境處、警方正追查。

仍有一半個案源頭不明，疫情未能控制。確診個案有家庭活動，去父母、親戚家，或去行山，其中一位是確診者，就有一堆緊密接觸者，難以控制疫情。希望減少活動。

【16:55】一名病人獲通知確診後離家，大廈報警，警方以雜項處理。張竹君指，病人外出買準備入院的物資，呼籲病人知道確診後，不要外出。

新冠肺炎｜連續10天確診個案破百 張竹君：措施未如預期有效

新冠肺炎｜屯門康和護老中心增3宗確診 志蓮護理中心清潔工染疫

【16:45】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：

今早11點多一名病人（#1339）， 在瑪嘉烈醫院逝世，疫情至今共27人病逝。

伊利沙伯醫院一名71歲女病人，是長期病患，7月29日晚頭暈入內科病房，無發燒，昨日下午不適，轉往監察病房，昨晚初步確診。同病格10名病人要檢疫，醫護有穿保護衣，毋須檢疫。

醫管局澄清伊利沙伯醫院，無計劃要所有病人檢測後才可入院，但會有加強化驗室監察計畫，評估風險做測試 。

另外一名腫瘤科外展護士，曾家居探訪，及後病人丈夫及家傭確診，醫護須檢疫。

新冠肺炎｜堅城建築同層清潔工確診 新城電台相關確診增至8人

▼恢復食肆早午市堂食 每枱限坐最多2人▼

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新冠肺炎｜新增121宗確診 亞皆老街Star Global直銷公司11人染疫

【16:38】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

截至今日（31日）凌晨，新增121宗確診個案，其中3宗輸入，118宗本地。

新城電台群組，增至8人染病。

位於旺角亞皆老街怡安閣的一間直銷公司「STAR GLOBAL」，有群組爆發，共6宗確診，及至少5宗初步確診。公司會辦紅酒、化妝品等展銷，並會舉辦活動。亦有到旺角太子的另一幢大廈培訓，約20多人。確診者編號為：#2546、3102、3154、3165、3205、3224，有一齊上堂、食飯。

堅城（梁氏）建築公司，多一名員工確診，另外一名去過創紀之城11樓辦公室的清潔工（#3198）亦確診。

新冠肺炎｜Star Global直銷群組爆發 與亮碧思有關出入人士神秘

【15:48】 食肆全日堂食禁令實施兩日後，政府決定今日（31日）重開早、午市堂食。今日記者到旺角巡視，街上陰雨連綿，但亦不再見市民「雨水撈飯」慘況，市民紛紛在午膳時間到餐廳用膳。

有市民無懼疫情，到曾有食客中招餐廳午膳，認為「中過招先少人嘛」，並批評政府日前禁堂食措施擾民，讓市民如「流浪狗」般在街上用膳；亦有市民認為政府禁堂食令，應貫徹始終，重開堂食決定草率。

新冠肺炎｜食肆重開堂食 市民刻意選中疫餐廳進食：中過招先少人

【15:40】今日起重新開放早餐及午市堂食。尖沙咀有食肆指出，雖然重開堂食，但因應疫情，不少人自行帶飯，生意急跌，「宜家限制兩人（一枱），好多人乾脆唔出嚟。」她又指，雖然餐廳蝕錢，但為了伙記們的生計，仍然要開門做生意。

新冠肺炎｜首日重開堂食 食肆稱場面冷清：撐得一日得一日

【15:12】滙豐宣布，黃埔花園4期商場地下分行及卓越理財中心一名員工昨日確診，分行今日起暫停服務直至另行通知。該員工最後於7月23日在上述分行當值，主要職責是解答客戶查詢，自27日起一直在家工作。

【15:02】食肆全日禁堂食規定實施兩日後，政府決定「轉軚」，今日（30日）重新開放早餐及午市堂食。記者今日到尖沙咀視察，在街上「遍地開餐」的情況已大大改善，在午膳時間，不少市民前往餐廳用餐。

不過，仍有市民為了工作方便，選擇冒雨在戶外吃飯，更形容自己已比很多人幸運，「堂食又係隔住，又要除口罩戴口罩⋯⋯不如自己草草食飯再返工。」

新冠肺炎｜食肆今重開堂食 送貨員為方便上班寧冒雨吃飯

【14:25】政府本周三實施全面禁堂食後，導致不少打工仔要日曬雨淋露天吃午餐，政府昨日終宣布撤回日間禁堂食令，今日打工仔可入食肆午餐。有地盤職職員表示，過去兩日午飯時間在地盤附近食飯，即使環境欠佳，「食沙塵都無計」，今日選擇堂食較為方便，「可以嘆下冷氣。」另有地盤工人認為，政府推行有關措施倉猝，及早修正值得肯定，惟欠市民一個道歉，「（道歉）係對市民嘅尊重。」

新冠肺炎｜日間禁堂食令撤回 地盤工促政府道歉：係對市民尊重

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

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【14:13】伊利沙伯醫院發言人今日(31日)澄清，該院現時沒有計劃要求所有病人，必須於入院前先進行病毒檢測及有結果才獲安排入院。



伊院現時已執行「加強化驗室監察計劃」，加強入院病人的病毒篩查，會根據入院病人風險因素如病徵、居住地點或職業等，評估病人風險而進行2019冠狀病毒病的檢測。就近日不同醫院均出現病人入院後才確診的個案，伊院密切留意各樣風險因素，亦加開監察病房處理更多懷疑個案。

【13:27】港鐵公司一名九龍灣車廠工場維修技工，確診感染新型冠狀病毒。他早前（7月25日）身體不適求醫，其後進行檢測，並一直留在家中休息等候結果。

新冠肺炎｜港鐵再有技工確診 為早前確診者同事 22人須停工檢測

他與前天（7月29日）車廠工場的另一確診個案為同組同事，公司在該個案後，亦已將他列為密切接觸的同事。全組及密切接觸同事共有18名員工及4名承辦商員工。該批同事接受深喉唾液測試，並留在家中直至測試結果證明健康。相關部門可透過調配人手，不會影響後勤維修工作。

【13:06】瑪麗醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病的91歲男病人（個案編號：1339）於早上離世；病人有長期病患，他於7月10日因確診感染2019冠狀病毒病入住瑪麗醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日上午11時34分離世。翻查資料，病人為港泰院友，由賽馬會傷健營轉送入院，當時無病徵。連同上述個案，至今共27名確診病人於公立醫院離世。

【12:50】消息指，本港今日增約120宗確診個案。

【12:33】第三波新冠肺炎疫情持續，限聚令、口罩令，以及餐飲業和表列處所經營的相關規例延長生效。限聚令生效四個多月以來，直至昨天（30 日），政府七個部門的巡查次數有約27.5萬，發出1,451次定額罰款告票，檢控了15人次，告票和檢控均由警方作發出。

這四項規例之中，就餐飲業處所違例的檢控數字最高，達471次，主要由食物環境衞生署發出檢控，多個部門巡查餐飲業處所次數約有24萬次。

新冠肺炎︱限聚令四個月共罰款1451次檢控15人次 均由警方發出

【11:30】據了解，伊利沙伯醫院再有普通內科病房昨晚增一名病人初步確診新型肺炎，該病人於該病房住了兩日，附近的病人需隔離14日。另外，內部亦流傳消息指，管理層今早召緊急會議通過新規定，加強檢測入住伊利沙伯醫院的病人，有結果後才可入院，包括年紀大及來自高風險地區的病人。

【11:12】早前有報道引述消息稱，港府要求中央派內地醫護到港協助抗疫，消息引發連串爭議。本港護士總工會昨（30日）向全體醫護人員發緊急呼籲，稱醫護應放下政見及顏色，同心抗疫，醫護應明白內地醫護馳援屬非常舉措，絕非「搶飯碗」，而邏輯上中央若派員馳援，內地同行必為優秀的醫護，醫護應放下傲慢和偏見並平等對待。

新冠肺炎｜護士總工會：內地醫護馳援屬非常舉措 應放下傲慢偏見

【10:56】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在商台節目中表示，本港全民接受新型冠狀病毒檢測，是可以考慮的方案之一，但要視乎配套措施，強調若不修補重大的防疫漏洞和風險，全民檢測將是浪費資源。

新冠肺炎｜何栢良：全民檢測或要禁足令配合 不堵漏洞是浪費資源

【10:39】82歲屯門醫院女病人今早離世，患者是屯門康和護老中心黃金分院的院友，屬該院首宗死亡個案。本港至今累計26 名確診病人離世。

新冠肺炎｜屯門康和護老黃金分院確診女院友不治 累計26人染疫亡

紅十字會總部將於今日關閉部份樓層以進行消毒清潔，總部內六樓捐血站維持正常運作。（Google Map截圖）

【10:30】香港紅十字會表示，由於有一位同事初步確診新冠肺炎，總部將於7月31日關閉部份樓層以進行消毒清潔，總部內六樓捐血站維持正常運作。電話熱線服務將受影響，如有查詢請電郵至info@redcross.org.hk，會盡快回覆。

新冠肺炎｜香港紅十字會一員工初步確診 總部部份樓層今關閉消毒

【10:14】衛生防護中心近期放寬出院準則，患者經抗體測試測出抗體且病毒量低便可以出院，有入院兩周的病人同時對病毒及抗體呈陽性，獲安排出院，惟引發家屬擔憂。天水圍醫院急症室顧問醫生李立業今日在港台節目《千禧年代》中表示，患者有抗體則無傳染性，家屬不用擔心。

新冠肺炎｜出院準則放寬引家屬擔憂 李立業：無傳染性、不用擔心

【08:00】截至周五（31日）上午8時，全國確診病例87,830宗，累計死亡人數4,665人，疑似病例2宗，治癒病例81,105宗，累計境外輸入2,059宗。

【00:52】新城電台爆新冠病毒肺炎疫情，新城周四（30日）晚表示，目前有2名員工及2名嘉賓主持確診，其中一名是藝人施匡翹，再多一名嘉賓主持初步確診。

新冠肺炎｜新城電台確認有4人染疫 再多一名嘉賓主持初步確診

7月30日【23:58】衞生署周四（30日）公布本周三（29日）錄得149宗確診個案，並再創單日新高。衛生防護中心晚上更新確診者住所及行蹤資料，當中觀塘及九龍城分別錄得多宗確診個案。有3名患者報稱居於順利紀律部隊宿舍 ，分別為個案編號第3016、3017及3150；葵馥苑樂葵閣亦增一宗無源頭個案，該處為消防處宿舍。此外，亦有患者居於九龍站上蓋豪宅天璽慧鑽璽，為該屋苑首次上榜。

新冠肺炎｜患者住所全覽 順利紀律部隊宿舍增3人染疫 天璽上榜

【23:56】衞生防護中心周四（30日）晚上更新確診患者到訪過的地方，較前一日新增20間食肆，包括大埔廣場「爭鮮迴轉壽司」、沙田新城市廣場三期「Isaac Toast」及兩間分別位於觀塘及佐敦的「譚仔三哥米線」分店。

屬於堅城（梁氏）建築群組的第2635宗個案（46歲男子）曾到訪大埔慈山寺，到訪日期不遲於本月27日。慈山寺​李嘉誠捐資15億港元興建，李不時會到寺內。

新冠肺炎｜增20食肆確診者到訪 大埔爭鮮、沙田Isaac Toast上榜

增20食肆確診者到訪，包括大埔爭鮮及沙田Isaac Toast。

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