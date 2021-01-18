新冠肺炎．最新｜消息：今增逾100確診　北區醫院一內科醫生初確

新冠肺炎疫情再度反彈，截至昨日凌晨，單日新增55宗確診，輸入個案佔4宗，本地個案中，16宗源頭不明，初步陽性個案則暫錄得逾80宗，呈現持續上升趨勢，張竹君坦言不少個案都來自油麻地臨時檢測中心。 廟街疫區強制檢測大廈名單持續增加，今日再多四幢，另再多2幢大廈列入強制檢測名單，分別是深井麗都花園2座、紅磡溫思勞街安泰大廈以。而溫暖護老院一名院友染疫，全院約80名院友及員工都需要撤離，前往檢疫中心隔離。

【15:02】消息指，北區醫院一名內科醫生初步確診，他在內科病房工作期間沒有接觸確診者，但近日轉到深切治療部工作時則有接觸新冠肺炎確診病人。他的妻子是內科病房護士，工作時沒有接觸確診病人。

【14:39】公務員事務局局長聶德權表示，因政府收緊檢疫期至21日禁英及南非來港，估計短期內來港人數稍為下降，調低需要房間數目至一萬間。

新一輪酒店已準備，將有36間酒店參加此計劃，合約期同樣為60天，由2月20日至4月20日。在36間指定酒店當中，有32間屬首批指定酒店，另外新加入有4間。在首批指定酒店當中，有4間酒店退出計劃，所以數字維持36間酒店，房間數目有一萬間。

另外，因應市場對不同房價酒店有不同要求，政府決定增加房價較低酒店，500元或以下由7間增至11間，房間數目增一倍至超過2800間，佔第二輪酒店提供房間總數27%，比第一輪增1000間。

【13:50】消息指，現時港府與本港36間指定檢疫酒店合作，安排回港人士作為21日的強制定點檢疫，經過一個多月運作後，將會有最新安排，現時與酒店方面傾討後，因應來港的人士數量減少，指定房間數量將由本來的12000間減少至10000間，此外，由於當中以高價錢的房間需求較少，當中減少的大約2000所房間，大部份為中高價錢房間，而高星級的酒店，仍為減少提供房間予有間計劃。

另外，因應來港人士的實際選擇、需求，檢疫酒店亦會「執位」，當中有較中高價錢的較高星級酒店會酒少房間數量或退出，然而，較平民及相宜的酒店將加入計劃中。

現時，由於來港人士強制檢疫的日數增加至21日，推高酒店入住率由原本的4成到現時的6成，因應需要的房間數字減少後，入住率將會有所提高。

【13:17】消息：本港今增逾100宗確診。

【11:12】新冠肺炎肆虐，不少公立醫院需把內科及其他專科病房轉為隔離病房，昨天雖然只有不足800人入院，但仍「迫爆」不少公立醫院，全港有13間公院的內科佔用率超過100%，當中4間更加高於120%，而「最爆」的是大埔那打素醫院內科，其佔用率高達129%。

公立醫院病房迫爆情況。（資料圖片）

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【11:07】政府擬於下月起推出新型冠狀病毒疫苗接種計劃，但挪威有近30名長者在接種美國輝瑞藥廠與德國BioNTech研製的疫苗後死亡，引起社會關注。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，未有證據顯示疫苗有安全隱患，呼籲外界冷靜看待數據，不要嚇自己。

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【10:48】九龍西立法會議員、民建聯的鄭泳舜今天（18日）在電台節目表示，現時「廟街疫區」內接受了強制檢測的市民實際上大概只佔總數的五至六成，提倡政府多宣傳檢測的重要性及違法的後果，亦應延長檢測期多三天。



另外，油尖旺區議員、民主派的陳嘉朗表示，當局目前未能掌握住戶名單，多只能拍門尋人，但衞生署及民政署均不會主動通知區議員確診個案，即使較熟悉當區情況的區議員願意協助，也出現滯後情況。

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【10:36】油麻地佐敦「強檢小區」疫情持續嚴峻，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在港台節目《千禧年代》表示，當區傳播仍活躍，擔心當傳播鏈未截斷，不少居民仍如常跨區工作，屆時不再是「小區」，將擴展至多區傳播，由油尖旺蔓延至大角咀、深水埗等。他建議，從事高危行業如餐飲業及地盤，政府可考慮實施禁足令。

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【09:49】油麻地佐敦「強檢小區」由去年12月底至昨日，累計有近百宗確診個案。呼吸系統科專科醫生梁子超在商台節目《在晴朗的一天出發》分析，當區爆疫由三大高危因素引起，包括出現大型建築地盤群組、建築工人不少是少數族裔，以及區內大量三無大廈和劏房。他認為，單靠一次檢測截斷傳播鏈不設實際，建議為出現確診個案的高危大廈居民，每3至5日再做檢測。

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【09:10】新冠肺炎疫情肆虐，港府將油麻地彌敦道、甘肅街、渡船街及佐敦道內大廈列為「指定範圍」，當大廈有一宗個案都要強制檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今天（18日）表示，除了確診大廈的居民外，政府應該要求「廟街疫區」內所有居民、商戶接受強制檢測，方可盡快掌握整區的情況。



他建議政府延長第一次檢測期限至五天，也應延長每天檢測承辦商的服務時間，以便利市民檢測，在兩周內亦應為居民提供兩至三次檢測。



另外，他認為深水埗、土瓜灣、觀塘區亦有不少單幢式唐樓，屬於「三無大廈」，亦或有喉管問題，政府應考慮定期為這些區域的居民提供檢測，降低強制檢測的門檻。

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▼1月17日 善信到荃灣圓玄學院「還太歲」▼

+ 10 + 10 + 10

【01:45】衞生防護中心公布單日新增確診個案55宗，其中51宗本地個案中，有16宗為源頭不明，九龍區佔7宗，新界佔5宗、港島區則佔4宗。

其中，紅磡安泰大廈、深井麗都花園2座再新增1宗無源頭個案，被列為須強制檢測大廈。而早前被列作須強制檢測大廈的紅磡寶石戲院大廈A座、柴灣峰華邨曉峰樓，疫情爆發仍未停止，亦再新增1宗無源頭個案。

確診大廈｜強制檢測大廈續爆疫 寶石戲院大廈兩星期累計15人中招

▼1月16日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

+ 22 + 22 + 22

【01:20】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增6間食肆上榜，包括柴灣興華廣場大快活、元朗朗屏商場麥當勞。另有一名曾到高等法院的確診者，曾到上環信德中心的粉色記憶，以及中環著名大牌檔勝香園。

另外，新增的確診者中，包括食環署外判清潔工人，曾清潔多個油尖旺區的公廁，包括炮台街公廁、加士居道公廁、佐敦道公廁、街巿街公廁、上海街／窩打老道公廁，以及油麻地街巿公廁。

確診食肆｜增6餐廳上榜 患者曾到中環勝香園、朗屏麥當勞

【00:40】聖徳肋撒醫院（俗稱法國醫院）公布，一名心臟病患者日前因胃痛向私家醫生求醫，其後獲安排原訂於周二（19日）入院，但周日（17日）因胃痛及心胸不適，提早到聖德肋撒醫院門診部會見該名主診醫生，及後由心臟專科醫生診斷為心臟衰竭，安排入住深切治療部隔離病房，並接受新冠肺炎病毒測試，及後證實初步確診。院方隨即通知衛生防護中心，同日轉往東區尤德醫院，上述一名主診醫生須隔離檢疫。

聖德肋撒醫院心臟病患者初步確診 主診醫生須隔離檢疫

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

+ 4 + 4 + 4

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

+ 13 + 13 + 13

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