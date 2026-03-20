宏福苑聽證會．最新｜居民屢投訴發泡膠封窗　消防處稱非管轄範疇

大埔宏福苑火災獨立委員會周四（19日）舉行首場聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃開案陳詞指初步審視證據，揭露火災涉5大問題，包括棚網不阻燃、工地吸煙等外，火災蔓延及有巨大傷亡，就現證據來看是多項因素重疊的後果，火災當日幾乎全部保障生命的消防措施，全部基於人為因素徹底失效。宏福苑大火聽證會今日（20日）將舉行第二日聽證會，最新消息持續更新。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

【10:22】會上引述前法團管委會主席徐滿柑與宏業董事何建業的whatsapp對話，當中徐滿柑提出可否使用「無咁易燃」，不過，何建業回覆指，即使無，都不能擔保阻燃，又指如果訂到，有機會可轉用。杜淦堃指，對話反映徐滿柑和何建業都知道發泡膠無阻燃保證。

另外，居民亦曾就發泡膠問題多次投訴，消防處曾派員到場巡查，發現一定數量發泡膠板，不過指不屬其管轄範疇，即日結束調查。

【10:22】杜淦堃指，宏福苑管委會曾收到居民片段，見到發泡膠可燃。宏業指解釋，發泡膠不會因煙頭燃燒，如明火燒則另作別論。根據會上展示的whatsapp對造，宏業代表指，「如果使用明火，當然會令好多物料燃燒，包括竹棚或棚網。」他續指，使用煙頭做測試，「煙頭不會燃點發泡膠片。」

【10:12】杜淦堃表示，委員會將聽取專家意見，探討發泡膠是否促使火勢蔓然單位的原因，因發泡膠封窗，遮蓋室內住戶視線，令他們不知外界情況，影響疏散。

他指，一開始承建商宏業建築公司知悉發泡膠有風險。他引述2024年6月17日的工程會議紀錄，宏業代表提出隔板在保護上不及發泡膠理想，工程顧問「鴻毅」代表則指，如承建商堅持使用，必須考慮風險。最終承建商採用發泡膠，有部份採購的發泡膠寫明「非阻燃」。

【10:12】杜淦堃以昨日將何偉豪死亡情況公開為例，有人質疑為何他一人上樓、一人行事，為何他在25樓離開，卻在31樓墮樓，引起外界許多猜測。不過，他指，根據現場閉路電視，當時情況混亂，亦曾有3位消防員經過，其中，何偉豪停下並幫助疏散居民，之後欲尋找失散的同事。他指，不希望干預傳媒報道，但無可否認，事件觸動大家神經，引起揣測。

【10:10】獨立委員會首席代表資深大律師杜淦堃表示，對此看一致。他指，雖然此非法律程序，但應緊守程序公義原則，讓涉事方理解證據和有足夠時間回應，「唔希望聆訊最後階段，始將證據拎出嚟。」

【10:04】政府代表孫靖乾表示，獨委會陳詞只涵蓋部份材料，之後政府開案陳詞會作解釋，如任何人落結論會有失公平公允，明白社會對事件關切，理解社會各方感痛心，希望大家保持公平立場，讓獨立調查循正常程序，讓結論建在客觀事實上。

【10:00】獨立委員會主席、高等法院原訟法庭法官陸啟康表示，昨日有傳媒報道令他感到「少少不安」，發現許多人已就證供作結論，目前將證據公開審視，是要令受查方知悉指控，強調非最終結論。他指，明白大家感受、有情緒，但希望大家保持客觀，呼籲勿過早作出結論。

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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宏福苑3月19日首場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



▼2025年12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼

