宏福苑｜喪母遺屬嘆作供居民多自責　盼涉事政府部門承擔責任

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，有在火災中喪母的遺屬羅曉琪作供，她憶述母親在單位各窗口驚見火光，打開門更大煙彌漫，無法逃生。她與母親最後一刻通電話，母親留下最後一句，「你同哥哥好好生活」，隨後便掛線。



羅曉琪質疑，為何火勢在短時間內迅速擴大，又指不少居民在聽證會上表示感到自責，「關事嘅政府部門、建築商係咪都要負上責任？」她說：「如果要用168人命去喚醒香港，實在好大代價。」



如果要用168人命去喚醒香港，實在好大代價。 羅曉琪

羅曉琪稱，作為遇難者家屬，很想知道真相，「好想知為何幾分鐘就可以咁大火？為何水缸沒水？」。（鄭子峰攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

在火災中失去母親的羅曉琪在聽證會作供指，其母親與兄長同住宏昌閣808室，火災當日約下午3時05分，她在家庭WhatsApp群組得知宏昌閣發生火警，於是致電母親。

母親未能逃生 最後通話5分鐘 囑「你同哥哥好好生活」

羅曉琪憶起致電母親時，母親語氣驚慌，廚房、客廳及房間窗口均見火光，打開單位大門，即見大量濃煙，形容「走唔到」。羅曉琪當時即指示母親用濕毛巾捂住口鼻，進入廁所掩護，但隨後於通話中聽到母親說，「你同哥哥好好生活」，便隨即掛線，通話僅維持約五分鐘。

羅曉琪續說她當時身處觀塘，約在下午3時30分趕抵宏福苑，下車時已見到有燃燒的碎屑四散到附近。她在現場登記了母親資料，之後再致電對方，但已無人接聽。她其後於11月28日在廣福邨社區會堂確認母親已遇難。

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盼涉事政府部門負責 「唔會再要另一個宏福苑犧牲」

羅曉琪稱，作為遇難者家屬，很想知道真相，「好想知為何幾分鐘就可以咁大火？為何水缸沒水？」。她續說相信死一人都嫌多，今次更有168人罹難，「如果要用168人命去喚醒香港，實在好大代價。」

她又表示，本身對委員會無期望，不肯定會多認真去對待，但自己由聽證會第一天便旁聽至今，覺得「大家好認真」，相信會徹查事件，填補漏洞，「唔會再要另一個宏福苑犧牲」。她又指過去不少居民作供時感到自責，認為涉事政府部門、承建商等應負上責任。

羅曉琪（綠色外套女士」稱，過去不少居民感到自責，認為涉事政府部門、承建商等應負上責任。（鄭子峰攝）

早兩日每個居民都自責，每個人都覺得自己應該承擔更多，關事嘅政府部門、建築商係咪都要負上責任？ 大埔宏福苑火災遺屬 羅曉琪

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