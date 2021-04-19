新冠肺炎．最新｜周二起菲律賓禁飛港14日　中介料千菲傭未能來港

撰文： 朱海棋 鍾妍 陳淑霞 王潔恩 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-19 07:00

社區出現兩人感染傳染力高2.5倍的變種新冠肺炎，昨日（18日）新增的30宗確診個案中，有29宗屬輸入個案，當中22人由印度返港，又有一名35歲菲律賓外傭（編號：11656）帶有N501Y變種病毒。本地接種疫苗比率僅約一成，隨時觸發第五波疫情，政府昨晚決定，根據航班熔斷機制，周二（20日）起禁止民航客機由菲律賓、印度及巴基斯坦載客抵港，為期14天，返港前21日曾到該三國人士禁止登上其他航機來港，有外傭中介推算，約有千名菲傭因而未能來港。

昨有約10宗初步確診，上周六初步確診的保良局蔡繼有幼稚園31歲女教師，料衞生署今日（19日）公布覆檢結果。全校學生都由她教授中文，加上學童年齡較小，且較多人接觸她，因此學校其他教師及學童一律須強制檢疫，料多達百人。

強制檢測｜4月11日曾到海港城商場人士 須最遲本周二接受檢測

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，針對前日（17日）公布的一宗涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案，確診者曾身處的兩個指明地方會被納入強制檢測公告：

（一）任何在3月29日至4月18日期間曾身處中環雲咸街60號中央廣場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月20日或之前接受檢測。

（二）任何在4月11日（上周日）曾身處油尖旺柯士甸道45-53號地庫惠康或廣東道海港城（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月20日（周二）或之前接受檢測。

政府今日會在尖沙咀海港城3號碼頭停車場，為須接受強制檢測的海港城員工及訪客增設流動採樣站。

(《香港01》製圖)

確診大廈食肆｜累計4人曾到愛定商場 樂華北邨患者曾光顧坑口KFC

【00:01】本港昨(18日)新增30宗確診，29宗是輸入病例，餘下1宗是本地個案，確診者是居於佐敦伯嘉士大廈的31歲女子，與前日公布確診的29歲男子，同樣帶有N501Y變種病毒，衞生防護中心昨晚公布確診患者住所及到訪餐廳，名單尚未顯示其相關行蹤，但有更新兩名較早前確認染疫患者的行蹤資料。



居於屯門友愛邨愛勇樓的73歲的士司機曾到訪屯門愛定商場(H.A.N.D.S.)及位於商場內的利群海鮮飯店，其中愛定商場已錄得4名曾到訪確診者；居於牛頭角樂華北邨秉華樓的66歲男子，則先後前往觀塘樂華街市，又曾光顧觀塘樂華商場翠河餐廳、茗港酒家，另曾到訪坑口厚徳邨TKO Gateway的肯德基家鄉雞(KFC)。

居樂華北邨秉華樓66歲男患者曾光顧坑口厚德邨TKO Gateway的肯德基家鄉雞(KFC)。（領展網頁圖片）

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

+ 9 + 9 + 9

▼4.17佐敦伯嘉士大廈居民撤離▼

+ 2 + 2 + 2

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