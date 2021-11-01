新冠肺炎・最新｜入街市醫院要掃安心出行　打首劑疫苗倒數30日

政府規定今日（11月1日）起，出入政府設施都要使用「安心出行」，包括衞生署診所及健康中心、康文署轄下18類場所，以及食環署管轄的街市等。



新冠肺炎仍在全球爆發，本港昨增1宗輸入個案，累計增至12,347宗，由英國抵港時檢測呈陽反應。社區疫苗接種中心今起縮減服務，逢星期三休息不提供服務，而中心為市民接種首劑復必泰或科興疫苗，今日進入倒數30日，本下月不再為新登記人士接種。



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安心出行｜一文看清明日掃碼新安排 入圖書館街市醫院前不可不知

▼政府場所使用安心出行安排▼



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▼強制嘟安心出行前 威爾斯親王醫院準備情況▼



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▼食環署轄下公眾街市名單▼



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