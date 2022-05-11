疫情．最新｜元朗「牡丹金閣」爆疫未停　14泳池周四先重開

撰文：鍾妍 王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 孔繁栩 梁思行 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬
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疫情昨回日（10日）新增273宗確診個案，包括27宗輸入個案，其中4人在出社區後才檢測確診，CT值均非常高，有機會屬復陽個案。元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」群組亦繼續有新個案，昨增8宗食客確診個案，暫時共17名食客及1廚師染疫，群組累計則20人中招。

康文署公眾泳池分兩階段重開，其中14個明日（12日）可供游泳，其他則延至下周一（16日）才重開。酒吧等處所則按計劃下周四（19日）可重開。

昨日疫情報道總覽：

疫情．5.10｜「牡丹金閣」染疫群組達20人　5.19如期放寬社交措施

▼5.19重開599F章表列處所▼

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▼公眾泳池分兩階段重開　時間表一覽▼

▼3月23日　市民登記政府臨時失業支援計劃▼

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伊院急症室醫生何曉輝親解第五波疫情　在員工大會流下男兒淚原因

【07:00】第五波疫在3月初到頂峰，一日七萬多宗確診個案，多間公立醫院不勝負荷，伊利沙伯醫院更是重災區，最高峰時逾四百名病人滯留在急症室。當時曾在醫院一個員工大會上流下男兒淚的何曉輝醫生，行醫36年、是伊院急症室顧問醫生。最近獲頒醫管局2022年傑出員工獎，提及當日淚灑當場，他剖白並非因為個人壓力，而是因為看到同事工作辛苦，故一時感觸，又坦言同事從來沒有放棄過，沒有人是逃兵，「大家都係盡做」。

疫情｜牡丹金閣再多8食客確診　累計20人中招　仍有6人失聯直擊爆疫「牡丹金閣」客銳減　未見執枱專員　專家拆解傳播強原因疫情｜何栢良料港有200傳播鏈　倡精準防疫　爆疫火鍋店不須停業食肆快測｜食客須持陰性證明不切實際　黃傑龍︰等同全民每日自檢疫情｜增273宗確診　27宗輸入個案　22歲外傭於僱主家暈倒送院放寬社交距離｜5.19有乜重開　酒吧等處所營業時間、人數上限一覽酒吧重開｜一半員工轉行　憂再停業拒回巢　老闆重金吸新血搶人

▼5月7日　衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼

醫管局表揚9位傑出員工、7隊傑出團隊　包括伊院急症室醫生何曉輝食環署母親節佛誕巡千間食肆　揭28間違防疫、3人無掃安心出行保就業2022｜首批約4.5萬僱主獲通知一周內收補貼　98%為中小微企外傭荒｜業界反駁羅致光「露曙光」論　外傭薪金仍處$6500天價位

▼5月10日　林鄭月娥公布放寬社交距離第二階5月19日實施▼

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馬會投注站周四起恢復投注服務　可買六合彩彩票　日馬日仍關閉強制檢測｜40大廈上榜　將軍澳佔5幢　涉東港城、維景灣畔等確診大廈｜增93幢新上榜　元朗區最多　曼克頓山、御龍山上榜譽‧港灣、麗晶花園污水檢測呈陽性　房屋署將派17萬個快測包封區｜深水埗豐盛居今早解封　發現1宗陽性個案　比率僅0.25%樂悠咭｜65歲及以上長者6.1起分階段換咭　本月公布具體安排

▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

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