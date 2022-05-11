疫情．最新｜元朗「牡丹金閣」爆疫未停　14泳池周四先重開

疫情昨回日（10日）新增273宗確診個案，包括27宗輸入個案，其中4人在出社區後才檢測確診，CT值均非常高，有機會屬復陽個案。元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」群組亦繼續有新個案，昨增8宗食客確診個案，暫時共17名食客及1廚師染疫，群組累計則20人中招。



康文署公眾泳池分兩階段重開，其中14個明日（12日）可供游泳，其他則延至下周一（16日）才重開。酒吧等處所則按計劃下周四（19日）可重開。



昨日疫情報道總覽：



▼5.19重開599F章表列處所▼



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▼公眾泳池分兩階段重開 時間表一覽▼



▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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【07:00】第五波疫在3月初到頂峰，一日七萬多宗確診個案，多間公立醫院不勝負荷，伊利沙伯醫院更是重災區，最高峰時逾四百名病人滯留在急症室。當時曾在醫院一個員工大會上流下男兒淚的何曉輝醫生，行醫36年、是伊院急症室顧問醫生。最近獲頒醫管局2022年傑出員工獎，提及當日淚灑當場，他剖白並非因為個人壓力，而是因為看到同事工作辛苦，故一時感觸，又坦言同事從來沒有放棄過，沒有人是逃兵，「大家都係盡做」。

▼5月7日 衞生署公布元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫▼



▼5月10日 林鄭月娥公布放寬社交距離第二階5月19日實施▼



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▼5月1日起強制檢測公告上榜大廈▼

