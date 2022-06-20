疫情．最新︱連續第5日單日確診逾千宗　衞生署：升勢會持續落去

本港新冠病毒疫情連續第5日破千宗，昨日（19日）新增1,276宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨指出，近期各項指標顯示社區傳播鏈增加預計升勢會持續落去。



澳門相隔8個月再現確診個案，昨午（19日）12時起進行全民檢測，截至晚上10時累計發現31宗確診個案，當局呼籲除了售賣必需品商舖外，其他店舖應停業，市民亦應停止外出。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月19日最新數字平均跌穿2，降至1.969。但上限則回升至2.789。（港大醫學院圖片）

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▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



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▼6月19日 父親節大酒樓坐滿食客▼



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【07:15】「網絡釣魚」騙案經常以假亂真，警方發現疫情下在家工作（WFH）增加，有不法之徒利用事主在家電腦保安系統不嚴密或使用遠程控制（Remote Desktop）的漏洞，以「釣魚」方式騙走公司財產，提醒市民千萬不要開啟來歷不明的郵件等。

今年單一涉款最高的個案涉及一間美資投資公司，有員工收到一封偽電郵，聲稱是公司客戶，信以為真先後匯入960萬美元（拆合約7,500萬港元）到騙徒戶口；去年則有一間美資物流公司的香港分部財政部員工，收到懷疑偽冒美國總部發出的電郵，員工發電郵予總部董事長，經核實確認後將逾1億港元款項匯入4個本地銀行戶口，隨後才發現被騙。



▼6月19日 警方舉行「警察招募．體驗日」▼



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▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼

