疫情．最新︱連續第5日單日確診逾千宗 衞生署：升勢會持續落去
撰文：黃煦緻 王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 梁思行 陳栢麟 何瑞芬
出版：更新：
本港新冠病毒疫情連續第5日破千宗，昨日（19日）新增1,276宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨指出，近期各項指標顯示社區傳播鏈增加預計升勢會持續落去。
澳門相隔8個月再現確診個案，昨午（19日）12時起進行全民檢測，截至晚上10時累計發現31宗確診個案，當局呼籲除了售賣必需品商舖外，其他店舖應停業，市民亦應停止外出。
昨日疫情總覽：
▼第二期$5000消費券Q&A▼
+2
▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼
+1
▼6月19日 父親節大酒樓坐滿食客▼
+4
【07:15】「網絡釣魚」騙案經常以假亂真，警方發現疫情下在家工作（WFH）增加，有不法之徒利用事主在家電腦保安系統不嚴密或使用遠程控制（Remote Desktop）的漏洞，以「釣魚」方式騙走公司財產，提醒市民千萬不要開啟來歷不明的郵件等。
今年單一涉款最高的個案涉及一間美資投資公司，有員工收到一封偽電郵，聲稱是公司客戶，信以為真先後匯入960萬美元（拆合約7,500萬港元）到騙徒戶口；去年則有一間美資物流公司的香港分部財政部員工，收到懷疑偽冒美國總部發出的電郵，員工發電郵予總部董事長，經核實確認後將逾1億港元款項匯入4個本地銀行戶口，隨後才發現被騙。
▼6月19日 警方舉行「警察招募．體驗日」▼
+24
疫情｜連續5日確診逾千宗 衞生署：各指標顯示傳播鏈不斷增加BA.2.12.1累計250宗三成源頭不明 患者及密切接觸者全隔離父親節｜酒樓坐無虛席 三代同堂出動慶祝 茶客：有得食就食多啲李家超班子︱盧寵茂：全民檢測按數據行事 內地好政策不一定適合發展局工務常秘太太確診 劉俊傑留家居檢疫並在家工作陳茂波指經濟數據稍改善、失業率降 但關注近日確診數字再回升
▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼
+3
澳門爆疫單日揭31宗確診 銀行周一周二關閉 ATM正常運作澳門增21宗個案 涉兩大群組包括監獄人員 連續兩日關閉公共部門疫情｜澳門爆疫半日21宗確診 特首賀一誠：疫情傳播迅速澳門揭至少12宗確診 中午起全民檢測 籲非必要勿外出、賭場停業澳門發現最少12宗新冠肺炎核酸檢測陽性 今日中午至周二全民檢測澳門社區有核酸檢測初步呈陽性 離境須持24小時內陰性證明
▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼
+9
強制檢測︱29處所上榜 涉快樂蜂、譚仔雲南米線、大家樂各一分店確診大廈︱增764幢元朗區最多 豪宅御金．國峰、寶樺臺上榜維景灣畔、碧海藍天及蘇屋邨等8屋苑污水呈陽性 18萬人要快測疫情｜2酒吧違防疫例罰停業7或14日 一顧客快測違規被票控罰款警方食環署一日巡查668個餐飲等處所 77人被罰款 8間酒吧罰停業
▼6月10日起強制檢測公告▼
+44