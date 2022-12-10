疫情．最新｜連續兩日確診約1.4萬宗　​勞福局局長孫玉菡快測陽性

本港昨（9日）單日新增13,924宗確診，連續兩日在1.4萬宗水平。確診數字高企，亦令急症室入院人數增加，達到3,400多人，據昨日醫管局公布，現時急症醫院內科病床整體住用率約為104%。



昨日疫情概要：



-13,924宗確診，較昨日微跌3%。

-輸入個案647宗，佔整體個案進一步下跌至4.65%，佔入境旅客3.81%，七日平均4.97%。

-死亡個案增23宗，累計死亡人數10,914，全期累計死亡率微降至0.49%。

-本地新變異病毒株個案增12宗，包括XBB個案多3宗累計120宗，BQ.1.1增9宗累計140宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.2869，即一名患者可傳染多於一人，仍未見頂。（港大醫學院圖片）

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【09:25】​勞工及福利局發言人今日（10日）表示，勞工及福利局局長孫玉菡對新冠病毒快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。孫玉菡最近一次上班日期為12月8日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並定期進行核酸檢測或快速抗原測試，最近亦沒有外遊紀錄。局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

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▼12月8日 每周疫情記者會▼



【02:23】荃灣警區反三合會行動組展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」、「戈壁（CROWBEAK）」及「風盾（WINDSHIELD）」反罪惡行動，昨晚（9日）突擊搜查區內多個派對房間，並發現沙咀道一工廈派對房間懷疑違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。行動中，姓林（42歲）男負責人被捕；10男3女（37至56歲）則被罰款。

荃灣沙咀道一工廈派對房間懷疑違規營業，男負責人被捕，另外13男女被罰款。（警方提供）

【01:41】尖沙咀分區雜項調查隊聯同西九龍機動部隊及食環署人員採取進行聯合行動，昨晚（9日）巡查區內多間領有酒牌的處所，並於其中3間酒吧內，合共發現11男6女顧客（30至40歲）因未能出示安心出行掃描紀錄、有效疫苗通行證及多於6人一枱，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）被罰款。其中1間酒吧的姓譚（31歲）男持牌人，將被票控。

【00:06】旺角警區特別職務隊展開代號「戈壁（CROWBEAK）」及「蓄勢（FULLBOOM）」冚賭行動，昨午（9日）突擊搜查新填地街一單位，搗破懷疑非法賭檔，檢獲2張百家樂枱、59副啤牌、10張凳、約4,000元賭款及籌碼等證物。行動中，1名姓李（54歲）女子涉嫌「管理賭博場所」被捕；5男7女（20至66歲）則涉「協助管理賭博場所」或「在賭博場所內賭博」被捕。所有人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被罰款。

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