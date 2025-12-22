手機比馬桶髒400倍！醫揭10大細菌溫床　這用品3天養出八千萬隻菌

你知道日常生活中的必需品，極有可能是細菌滋生的溫床嗎？有些用品髒到不行，每天日常卻會使用。



台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，大家天天拿在手上使用「10大物品」，表面上所覆蓋的細菌量，其實比馬桶多出幾百倍，長期不注意還有可能引發感染與免疫系統的風險。

黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」整理日常十大生活用品，說明這些經常會成為細菌滋生的溫床，但又容易被大家所忽略。

原來這些生活必需品暗藏細菌！（按圖了解）

這10大生活用品易成細菌溫床

1. 蓮蓬頭（花灑頭）

蓮蓬頭的「出水孔」內藏著大量的細菌，相當容易累積污垢。黃軒解釋，未經清潔的蓮蓬頭，細菌含量可能會比馬桶水還要多，這樣就同於在用馬桶水洗澡，甚至還可能滲入身體皮膚、頭髮成為感染細菌的途徑。

英國曼徹斯特大學的研究指出，蓮蓬頭的出水孔每隔3個月就會積聚水垢，而未經清潔的蓮蓬頭，其細菌含量比較馬桶水更多，即等同於用馬桶水洗澡！

如何清潔？建議可以試試以下方法



1. 使用一個臉盆，注入溫水或熱水

2. 加入一匙「過碳酸鈉」（也叫活氧漂白粉或氧系漂白粉）

3. 待「過碳酸鈉」溶解後，放入蓮蓬頭浸泡約30分鐘

4. 使用舊牙刷清除附近的污垢

5. 最後用清水沖洗即可



2. 洗衣機

不定時清洗的洗衣機，會在使用時讓衣物沾染細菌，造成交叉感染，而清洗完內衣、褲的洗衣機，會沾染約1億個大腸桿菌。不過洗衣機的主要污垢，大多都來自於過量的洗衣精，尤其會殘留在洗衣機夾層和底盤。

黃軒指出，洗衣機的污垢主要來自洗衣液使用過量。超量的洗衣液殘留在洗衣機內，形成污垢，尤其在洗衣機夾層和底盤。這些污垢可能比你想像中更多，甚至比廁所馬桶的細菌還多！

DIY洗衣機清潔步驟：

1. 槽洗淨功能：使用槽洗淨模式或一般清洗模式，開到最高水位

2. 加洗衣機清潔劑：市售洗衣機清洗劑或過碳酸鈉，溶於溫水後倒入洗衣機。

3. 中途暫停撈污垢：如果污垢多，中間暫停一下，撈乾淨再繼續洗。

4. 擦拭污垢：槽洗淨脫水後，用濕毛巾擦拭底部污垢。

5. 持續清洗：再用滿水位的洗衣模式繼續清洗，直到幾乎沒有污垢為止。



3. 電話

現代人手機不離身，不論是導航、拍照，甚至上廁所時也不會放下手機。黃軒指出，手機螢幕上的細菌，其實比馬桶污糟多出400倍，而其中的表皮葡萄球菌、金黃色葡萄球菌與大腸桿菌，都可能有皮膚過敏跟敗血症的風險。

4. 滑鼠和鍵盤

經過測試，鍵盤上的細菌比馬桶墊多出20598倍；滑鼠則比廁所沖水手把多出45670倍。因此黃軒建議，可以利用棉花棒和酒精擦拭，尤其是滾輪和按鍵間的縫隙。

5. 毛巾

使用了3天的毛巾，金黃色葡萄球菌含量居然高達8,700萬個；而用了1個星期的毛巾，念珠菌含量將暴增至9400萬個。黃軒呼籲，每週至少要洗1次毛巾，並掛在通風透氣、排濕良好的環境

黃軒指出根據研究，毛巾上存在對人體有害的細菌，其中包括：



大腸桿菌：

使用1天後含菌量多了近90倍，達1,700萬細菌之多！

金黃色葡萄球菌：

用了3日的毛巾細菌含量繼續暴增至8,700萬個。

念珠菌：

用了1星期的毛巾細菌含量達9,400萬個。

為了避免毛巾成為細菌的溫床，請記得：



1. 每週至少洗一次毛巾，或更換乾淨的毛巾。

2. 若毛巾習慣掛在浴室內，確保浴室通風透氣、排濕功能良好。

3. 用後不洗也應在有陽光或通風地方晾乾，避免毛巾濕著滋生細菌。



6. 牙刷

由於浴室潮濕不通風，因此牙刷上的細菌也比馬桶還多，甚至高達千萬個。每6至8週就要更換1次牙刷，牙刷根部若變色，就代表污垢累積過多，要立即更換。

7. 砧板

使用了2個月的木頭砧板，表面上的總生菌數是馬桶的12倍，所以在砧板上切菜，甚至比在馬桶上還要髒，生食與熟食應使用不同砧板，用完之後也要以洗碗精、沙拉脫（台灣洗潔精的一個品牌）刷洗，還可以定期以75%酒精或200 ppm的漂白水消毒。

根據研究，一般家庭使用砧板七天後，每平方公分的病菌高達20萬個以上，而使用2個月的木頭砧板，上面的總生菌數更是馬桶的12倍！換言之，在砧板上切菜，甚至比在馬桶上來得更髒！

生熟分開，定期更換

1. 生食與熟食應使用不同砧板，並用完後立即清潔。

2. 砧板使用時，避免太多劃痕，否則不易清洗，應該及時換。

3. 木頭砧板容易吸水、發霉，不可長時間泡水。

4. 塑膠砧板易留下刀痕，損傷嚴重需更換。

5. 不銹鋼砧板易清洗，但需注意刀具磨損。



8. 抹布

抹布上的細菌含量，高達每平方公分8.75億個，因此定期將抹布浸泡在漂白水、滾水或曝曬太陽下，都可以讓細菌無法存活，而抹布變黃、出現黑點，也要立即丟棄。

9. 冰箱門把手

「冰箱門把手」被認為是茶水間最骯髒的地方，上面存在著大腸桿菌和假單胞菌等，大量的危險細菌，因此需定期清潔冰箱門把手，避免細菌滋生。

10. 電燈開關

電燈開關是日常生活中，大家經常接觸的物品之一。所以應每週擦拭電燈開關，也要使用消毒濕紙巾定期擦拭電燈開關的表面，且避免重複使用。

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」