親子旅行好去處｜10大目的地！假期必去沖繩水族館＋大阪球影城

親子旅行好去處推介2025！小朋友難得放長假當然要來一趟親子旅行！《香港01》為大家推薦10個親子旅行必去的城市，擁有許多親子同樂的觀光設施、適合一家大細去旅行的好地方！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

親子旅行好去處推介【1】東京

東京是個非常適合親子旅行的地方，除了有東京迪士尼樂園、東京華納兄弟哈利波特影城、東京三麗鷗彩虹樂園等大人及小朋友都適合前往的主題樂園，更有多個水族館、博物館及動物園，真正實踐寓學習於娛樂！

東京親子遊景點推薦：

東京酒店推薦：

親子旅行好去處推介【2】大阪+京都

大阪吃喝玩樂超方便，同時是親子旅遊熱門城市，擁有大阪環球影城、大阪海遊館等親子友善景點。從大阪前往京都車程亦只需約半小時，前往京都任天堂博物館、京都水族館、京都國際漫畫博物館等景點很方便，更可以順道探索古色古香的京都街頭！

大阪及京都親子遊景點推薦：

大阪酒店推薦：

親子旅行好去處推介【3】沖繩

如果想帶埋小朋友去旅遊，自駕遊會是最好的交通方式，沖繩就是最佳選擇！沖繩teamLab、沖繩美麗海水族館、DMM Kariyushi 水族館等地方都是親子遊必去景點。如果喜歡大自然也可以到訪沖繩名護自然動植物公園、沖繩名護菠蘿園、石垣亞馬村等，體驗沖繩本土文化。

沖繩親子遊景點推薦：

沖繩酒店推薦：

親子旅行好去處推介【4】首爾

首爾是一家大小旅遊的熱門選擇，機程較短、市內交通亦十分方便。首爾擁有愛寶樂園、樂天世界、樂高度假樂園、首爾樂園、月尾主題樂園等八大主題樂園，更可以一家人穿韓服到德壽宮、景福宮、昌德宮拍照！

首爾親子遊景點推薦：

首爾酒店推薦：

親子旅行好去處推介【5】台北

台北距離香港只有一小時的飛行距離，物價亦比香港低很多，一家人趁著短假期快閃一趟就最適合！台北亦有許多親子友善景點，包括：華山1914文化創意產業園區、松山文創園區、台北市立動物園、大稻埕等。

台北親子遊景點推薦：

台北酒店推薦：

親子旅行好去處推介【6】台中

如果去台北已經去到悶，台中也是親子旅行的好選擇！台中有很多極具特色的文創市集、園區、眷村，以及動漫彩繪巷、國家漫畫博物館、幻覺博物館等景點。前往台中更可以到烏日及谷關浸天然溫泉，以及到逢甲夜市、一中街夜市、忠孝路觀光夜市盡情食買玩！

台中親子遊景點推薦：

台中酒店推薦：

親子旅行好去處推介【7】新加坡

新加坡有不少適合親子遊玩的景點，例如：新加坡環球影城、水上探險樂園、S.E.A.海洋館、新加坡動物園等。新加坡也是四面環海的島國，喜歡遊山玩水的家庭也適合！

新加坡親子遊景點推薦：

新加坡酒店推薦：

親子旅行好去處推介【8】富國島

富國島近年成為新崛起的旅遊熱點，是越南唯一免簽的小島，帶小朋友去旅行也很方便，島上更有許多超好玩的親子景點，包括：富國島珍珠遊樂園、泰迪熊博物館、陽光世界香島自然公園、富國夜市等，亦可以去日落沙灘、海星沙灘等地方欣賞美麗日落！

富國島珍珠遊樂園（官方圖片）

富國島親子遊景點推薦：

富國島酒店推薦：

親子旅行好去處推介【9】澳洲

澳洲是家庭旅遊的好去處，悉尼及墨爾本都有許多親子景點，包括悉尼及墨爾本的動物園、SEA LIFE 水族館及植物園等。墨爾本更有墨爾本樂高探索中心，非常適合兒童活動！

澳洲酒店推薦：

親子旅行好去處推介【10】法國

法國是對家庭非常友好的國家，除了可以前往凱旋門、盧森堡公園、羅浮宮金字塔等舊建築外，有巴黎迪士尼樂園、巴黎水上樂園、巴黎巧克力博物館、巴黎動物園、巴黎水族館等許多家庭友善景點。

法國酒店推薦：

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略