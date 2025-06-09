親子旅行好去處｜10大目的地！假期必去沖繩水族館＋大阪球影城

撰文：陳映蓉
出版：更新：

親子旅行好去處推介2025！小朋友難得放長假當然要來一趟親子旅行！《香港01》為大家推薦10個親子旅行必去的城市，擁有許多親子同樂的觀光設施、適合一家大細去旅行的好地方！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

親子旅行好去處推介【1】東京

東京是個非常適合親子旅行的地方，除了有東京迪士尼樂園、東京華納兄弟哈利波特影城、東京三麗鷗彩虹樂園等大人及小朋友都適合前往的主題樂園，更有多個水族館、博物館及動物園，真正實踐寓學習於娛樂！

東京親子遊景點推薦：

東京親子遊13大景點｜水族館／teamLab ｜附迪士尼門票優惠

東京酒店推薦：

池袋親子酒店10間｜商場附近／近水族館／小童免費／人均$217起上野親子酒店10間｜新開幕／寶可夢主題房／小童免費／人均$261起新宿親子酒店10間｜哥斯拉主題/小童免費/可加嬰兒床/人均$445起東京公寓式酒店10間｜近車站/最多7人住/寶可夢主題/人均$479起

親子旅行好去處推介【2】大阪+京都

大阪吃喝玩樂超方便，同時是親子旅遊熱門城市，擁有大阪環球影城、大阪海遊館等親子友善景點。從大阪前往京都車程亦只需約半小時，前往京都任天堂博物館、京都水族館、京都國際漫畫博物館等景點很方便，更可以順道探索古色古香的京都街頭！

大阪及京都親子遊景點推薦：

大阪新景點9大推介2025｜世博1:1高達館＋USJ咚奇剛園區＋燈光秀京都自由行11景點推介｜任天堂博物博最新開幕！水族館＋鴨川必去

大阪酒店推薦：

大阪親子酒店25間｜空庭溫泉／水上樂園／近環球影城／人均$158起大阪環球影城USJ附近酒店10間｜1分鐘到車站＋親子友善人均$247起京都車站酒店10間｜新開幕／近鴨川／日式私人風呂／人均$209起京都新酒店25間2025｜無印風／露天風呂／1分鐘到車站／人均$150

親子旅行好去處推介【3】沖繩

如果想帶埋小朋友去旅遊，自駕遊會是最好的交通方式，沖繩就是最佳選擇！沖繩teamLab、沖繩美麗海水族館、DMM Kariyushi 水族館等地方都是親子遊必去景點。如果喜歡大自然也可以到訪沖繩名護自然動植物公園、沖繩名護菠蘿園、石垣亞馬村等，體驗沖繩本土文化。

沖繩親子遊景點推薦：

沖繩親子遊12景點｜水族館／恐龍公園／海景展望台／鳳梨園$36起

沖繩酒店推薦：

沖繩親子酒店10間｜新開幕／適合自駕遊／小童免費／人均$179起沖繩酒店17間｜那霸/恩納/美國村　海景+親子友善　人均$138起

親子旅行好去處推介【4】首爾

首爾是一家大小旅遊的熱門選擇，機程較短、市內交通亦十分方便。首爾擁有愛寶樂園、樂天世界、樂高度假樂園、首爾樂園、月尾主題樂園等八大主題樂園，更可以一家人穿韓服到德壽宮、景福宮、昌德宮拍照！

首爾親子遊景點推薦：

首爾新景點5大推介2025｜聖水洞/星空圖書館/樂天世界塔/大型商場韓國自由行｜首爾市區10大景點推薦　景福宮必去　梨大好打卡首爾櫻花2025｜4.1開花！23大景點推介　景福宮着韓服/韓劇取景地

首爾酒店推薦：

首爾溫泉酒店10間｜私人風呂／近車站／近明洞／新開幕／$291晚起首爾新酒店14間2025｜近明洞／近地鐵／室內按摩池／人均$210起首爾酒店35間推介2025｜近明洞弘大站／房內私人風呂／人均$213起

親子旅行好去處推介【5】台北

台北距離香港只有一小時的飛行距離，物價亦比香港低很多，一家人趁著短假期快閃一趟就最適合！台北亦有許多親子友善景點，包括：華山1914文化創意產業園區、松山文創園區、台北市立動物園、大稻埕等。

台北親子遊景點推薦：

台北景點10推介2025｜華山Chiikawa市集／67萬呎裕隆城／大稻埕台灣新景點9大推介2024｜湖邊咖啡店打卡／北眼平台睇夜景 附地址

台北酒店推薦：

台北親子酒店15間｜私人溫泉／親子遊戲室／天台泳池／人均$165起台北酒店2025推介10間｜近捷運／新開幕／市區溫泉／人均$121起台北車站酒店16間推介｜鄰近西門町／1分鐘到捷運站／人均$118起

親子旅行好去處推介【6】台中

如果去台北已經去到悶，台中也是親子旅行的好選擇！台中有很多極具特色的文創市集、園區、眷村，以及動漫彩繪巷、國家漫畫博物館、幻覺博物館等景點。前往台中更可以到烏日及谷關浸天然溫泉，以及到逢甲夜市、一中街夜市、忠孝路觀光夜市盡情食買玩！

台中親子遊景點推薦：

台中景點10大推薦｜彩虹眷村／審計新村／高美濕地／漫畫博物館

台中酒店推薦：

台中酒店11間推介｜近台中火車站/逢甲夜市／個性文青風／人均$75台中溫泉酒店10間推介｜近月老廟／私人溫泉／包早餐／人均$387起台中親子酒店10間｜近車站／戶外泳池／兒童遊樂場／人均$143起

親子旅行好去處推介【7】新加坡

新加坡有不少適合親子遊玩的景點，例如：新加坡環球影城、水上探險樂園、S.E.A.海洋館、新加坡動物園等。新加坡也是四面環海的島國，喜歡遊山玩水的家庭也適合！

新加坡親子遊景點推薦：

新加坡景點11大推介｜魚尾獅公園/室內瀑布/環球影城/夜間動物園

新加坡酒店推薦：

新加坡親子酒店10間｜無邊際泳池／水上樂園／小童免費／人均$385新加坡聖淘沙酒店10間｜近環球影城／水族館海底景房／海景Villa新加坡酒店10大推介｜近USJ／新開幕／無邊際泳池／人均$310起

親子旅行好去處推介【8】富國島

富國島近年成為新崛起的旅遊熱點，是越南唯一免簽的小島，帶小朋友去旅行也很方便，島上更有許多超好玩的親子景點，包括：富國島珍珠遊樂園、泰迪熊博物館、陽光世界香島自然公園、富國夜市等，亦可以去日落沙灘、海星沙灘等地方欣賞美麗日落！

富國島珍珠遊樂園（官方圖片）

富國島親子遊景點推薦：

富國島自由行｜10景點越版迪士尼／動物園必去　簽證＋交通懶人包

富國島酒店推薦：

越南富國島酒店15間推介！私人沙灘／五星絕美Villa／人均$152起

親子旅行好去處推介【9】澳洲

澳洲是家庭旅遊的好去處，悉尼及墨爾本都有許多親子景點，包括悉尼及墨爾本的動物園、SEA LIFE 水族館及植物園等。墨爾本更有墨爾本樂高探索中心，非常適合兒童活動！

澳洲酒店推薦：

悉尼酒店11間推介｜新開幕／海景露台／2分鐘到車站／人均$361起墨爾本酒店10間推介｜新開幕／市中心／無邊際泳池／人均$353起

親子旅行好去處推介【10】法國

法國是對家庭非常友好的國家，除了可以前往凱旋門、盧森堡公園、羅浮宮金字塔等舊建築外，有巴黎迪士尼樂園、巴黎水上樂園、巴黎巧克力博物館、巴黎動物園、巴黎水族館等許多家庭友善景點。

法國酒店推薦：

巴黎酒店10間推介｜交通方便／指定車票任搭大眾運輸／人均$369起

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com/Klook/Agoda優惠碼信用卡優惠　訂酒店減$600｜持續更新自駕遊租車優惠碼2025｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項澳洲自駕遊租車10件事　必備文件＋保險　附悉尼、墨爾本租車優惠Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$85！6月Promo Code+信用卡優惠碼
親子
親子活動
親子遊
外地玩樂
景點
旅遊Jetso