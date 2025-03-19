廣州親子酒店10間推介｜熊貓主題／遊樂場／水上樂園／人均$278起

撰文：陳映蓉
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廣州親子酒店推介2025！香港去廣州搭乘高鐵只需不到50分鐘，非常適合一家人周末快閃！《香港01》整合10間親子友善的廣州酒店，大部分酒店提供兒童玩具及設備，以及無邊際泳池、健身室、私人溫泉或水上樂園等設施，人均$278起，小童更可免費入住！

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廣州親子酒店推介【1】洲至奢選廣州香嵐官洲酒店（Vignette Collection Guangzhou Xanadu Hotel by IHG）

洲至奢選廣州香嵐官洲酒店（Vignette Collection Guangzhou Xanadu Hotel by IHG）坐落在廣州國際生物島，距離官洲地鐵站車程3分鐘。酒店於2019年開業，共有276間客房，房間均配備戶外平台、半開放式浴室及浴缸，坐擁江景。酒店亦配備無邊際游泳池、健身室、足浴、桑拿等設施，並提供兒童游泳池、兒童玩具、兒童用品等。

洲至奢選廣州香嵐官洲酒店（Vignette Collection Guangzhou Xanadu Hotel by IHG）
房價：人均HK$278起（豪華江景房·雙床；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：廣州海珠區國際生物島星島環南路1號
交通：官洲地鐵站車程3分鐘
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廣州親子酒店推介【2】廣州瑰麗府邸（Rosewood Residences Guangzhou）

廣州瑰麗府邸（Rosewood Residences Guangzhou）位於珠江東路，周圍餐飲、娛樂等生活配套齊全。酒店房間均為公寓式客房，擁有寬敞的起居空間，部分房間附設廚房及飯廳，最多可容納4人入住。酒店亦配備室內游泳池、健身室、Spa、7間餐廳等設施，亦提供多項兒童設施及用品。

廣州瑰麗府邸（Rosewood Residences Guangzhou）
房價：人均HK$616起（開放式江景公寓；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：廣州天河區珠江東路6號
交通：花城大道地鐵站步行3分鐘
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廣州親子酒店推介【3】廣州瑰麗酒店（Rosewood Guangzhou）

廣州瑰麗酒店（Rosewood Guangzhou）位處樓高530米的周大福金融中心頂端，鄰近廣州東塔及廣州圖書館。酒店於2019年開幕，內部設計奢華典雅，房間配備大面積落地窗、寬敞浴室及浴缸，部分房型為複式套房，附設超打卡able的旋轉樓梯！酒店亦提供7個餐飲選擇、健身室、室內無邊際游泳池、洗衣間等，並提供兒童玩具及設施。

廣州瑰麗酒店（Rosewood Guangzhou）
房價：人均HK$739起（豪華大床房；16歲或以下不加床可免費入住）
地址：廣州天河區珠江東路6號廣州周大福金融中心95層
交通：花城大道地鐵站步行3分鐘
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廣州親子酒店推介【4】廣州W酒店（W Guangzhou）

廣州W酒店（W Guangzhou）地理位置優越，鄰近廣州塔等主要景點及豪華購物商場，帶小朋友吃喝玩樂都方便！酒店擁有多種房型，配有奢華設備及家具，最多可容納6人入住，大小家庭都適合！入住時更會為大人送上長樂梅子酒；為小童送上絲滑濃郁的雪糕！酒店亦提供大型水療中心、恆温室內泳池、健身中心、3間標誌性餐廳等休閒設施。

廣州W酒店（W Guangzhou）
房價：人均HK$383起（奇妙大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：廣州天河區珠江新城冼村路26號
交通：冼村地鐵站步行7分鐘
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廣州親子酒店推介【5】廣州四季酒店（Four Seasons Hotel Guangzhou）

廣州四季酒店（Four Seasons Hotel Guangzhou）地處珠江新城新地標國際金融中心，視野極佳！酒店擁有多種房型，房間分佈於74至98層之間，景觀開揚，寬敞的大理石浴室內有超大浴缸，非常奢華！酒店亦提供4間餐廳、酒吧、兒童設施、無邊際游泳池、健身室等休閒娛樂設施。

廣州四季酒店（Four Seasons Hotel Guangzhou）
房價：人均HK$735起（豪華城景大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：廣州天河區珠江新城珠江西路5號（西塔69層至100層）
交通：大劇院地鐵站步行4分鐘
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廣州親子酒店推介【6】廣州富力麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Guangzhou）

廣州富力麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Guangzhou）位於珠江新城的核心，鄰近城市地標及購物中心，帶小朋友吃喝玩樂都方便！酒店客房均擁有步入式衣帽間，更提供親子主題型，設有可愛的兒童玩具及用品，最多可容納4人入住。酒店亦配備米芝蓮一星餐廳、5間特色餐廳及酒吧、水療中心、24小時健身中心、羅馬式室外恆外泳池等設施。

廣州富力麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Guangzhou）
房價：人均HK$542起（麗思大床客房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：廣州天河區珠江新城興安路3號
交通：大劇院地鐵站步行5分鐘
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廣州親子酒店推介【7】廣州文華東方酒店（Mandarin Oriental Guangzhou）

廣州文華東方酒店（Mandarin Oriental Guangzhou）位於太古滙核心地帶，距離地鐵站僅6分鐘步程，交通方便！酒店共有263間客房，房間空間寬敞、設備齊全，提供串流媒體服務。酒店亦提供熊貓主題親子房間，2歲以下可免費新增嬰兒床之餘，酒店亦提供嬰兒車、兒童游泳池等親子友善設施。酒店另設室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

廣州文華東方酒店（Mandarin Oriental Guangzhou）
房價：人均HK$537起（高級房；12歲或以下不加床可免費入住）
地址：廣州天河區天河路389號
交通：石牌橋地鐵站步行6分鐘
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廣州親子酒店推介【8】廣州柏悦酒店（Park Hyatt Guangzhou）

廣州柏悦酒店（Park Hyatt Guangzhou）坐落於珠江新城，與廣州塔、廣州大劇院、廣東省博物館等景點距離很近，帶小朋友出門觀光亦相當方便！酒店共有206間客房，配備寬敞的起居空間及浴室，更會為小朋友提供兒童設施及用品，親子房另有兒童帳篷及玩具。酒店附設4間餐廳、室內無邊際泳池、健身室、洗衣間等設施，非常方便！

廣州柏悦酒店（Park Hyatt Guangzhou）
房價：人均HK$637起（柏悦大床房；11歲或以下不加床可免費入住）
地址：廣州天河區珠江新城華夏路16號（前台設於65樓）
交通：珠江新城地鐵站步行1分鐘
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廣州親子酒店推介【9】廣州卓美亞酒店（Jumeirah Guangzhou）

廣州卓美亞酒店（Jumeirah Guangzhou）於2019年開幕，坐落在珠江新城核心商務圈，步行可達多個著名景點及購物中心。酒店共有110間客房，客房樓層位於50層以上，景觀開揚。房內配備智能控制系統、Dyson吹風機、Bose音響、Illy咖啡機等奢華設備及家具，最多可容納6人入住。酒店亦配備5間餐廳及酒吧、2個游泳池、兒童玩具等設施。

廣州卓美亞酒店（Jumeirah Guangzhou）
房價：人均HK$598起（豪華大床房；17歲或以下不加床可免費入住）
地址：廣州天河區珠江東路12號
交通：花城大道地鐵站步行6分鐘
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廣州親子酒店推介【10】廣州森林海温泉度假酒店（Skov River Resort）

廣州森林海温泉度假酒店（Skov River Resort）緊鄰AAAA級白水寨風景名勝區，並與南崑山緊緊相連！酒店採用東南亞設計風，帶有濃濃海島風情，區內設有水上威尼斯泳道，住在一樓的人在客房門前推門，即可躍進泳池暢泳！此外，酒店配套中西餐廳，都可嘆到一系列特色廣州及fusion美食。配套齊全，足不出外都可慢活度假！

廣州森林海温泉度假酒店（Skov River Resort）
房價：人均HK$573起（主樓-山景温泉雙床房｜私人溫泉；6歲或以下不加床可免費入住）
地址：廣州增城區派潭鎮白水寨101號
交通：增城火車站車程50分鐘
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