專訪｜保良局陳守仁小學 多元教學模式+第三種語言能力提升競爭力

保良局陳守仁小學是一所男女直接資助英文小學，致力培養學生成為自信、獨立、有毅力和具有成長心態的人，並提供多元課程及愉快學習的環境，讓學生具備迎接未來挑戰所需的能力。此外，學校提供第三語言學習機會，讓學生認識多國不同文化，擴闊視野，讓他們做好成為全球公民的準備，應付未來挑戰。



必修第三語言 擺脫傳統教學模式

校長周智銘指，學生自幼開始學習外語有助提升語言能力，更能幫助他們學習該語言背後的文化，擴闊國際視野，有較多機會發揮自身優勢，應付未挑戰。所有學生必須修讀第三種語言，每周上兩節課。入學時，所有一年級學生將於整個學年中體驗學習法語、日語及西班牙語（約每 3 個月更換語 學習），並於二年級開始選修其中一種語言，學校會按照學生的學習情況和意願分配名額。課堂擺脫傳統教學模式，以活潑而且具趣味性的方式，讓學生以唱歌、玩特色小遊戲、試食當地小食等學習不同國家的文化，令小朋友投入課堂，提升興趣。第三語言課會於學期末設有評估。

保良局陳守仁小學校長周智銘

學校希望學生有更豐富的學習經歷，如今年 4 月舉辦每年一度的「第三語言週」，以旅行作主題，並設不同活動，學生需要以相關語言進行對話來模擬過海關、於當地點餐、請途人幫忙拍照等，學生除了學會相關用語，亦能增強實用知識。

而在疫情期間，學校更於網上舉辦「虛擬旅行」自學課堂，學生可以認識當地名勝、旅遊景點，並學習當地文化。

以英語教學為主 設特有校本課程

學校以英語為主要授課語言，除了中文及普通話科，其他科目均以英語授課。周校長表示，學校因應學生能力和學習需要特別設計英文校本課程，以實用性為主，有別於坊間教科書。例如四年級課程單元以旅遊為題，從計劃行程、收拾行李、於機場辦理登機，以至了解當地旅行勝地的整全教學，既可學習英文，又能增加應用於生活的實用知識。六年級課程更加入價值觀教育，了解有特殊需要的人士（People with special needs），學懂尊重及如何為他們提供合適協助。

國際交流遊學團 擴闊視野

學校往年有舉辦遊學團，學生曾於暑假到日本、法國等國家交流，未來會計劃開展到其他國家的遊學團，加深對不同文化的認知，擴闊國際視野。今年 7 月，學校安排學生到台灣觀星，讓學生了解光污染的危害及星空保育的重要，學生更會學習天文攝影，拍攝銀河和星軌。

學習多元文化 啟發學生覓出路

不少畢業生自幼在學校受外語及豐富英語語境薰陶，有多元的出路。周校長分享，例如目前就讀於聖保祿學校的中四學生蔡宛諺，就讀陳守仁小學期間曾學習西班牙語，將於今年9 月開始到阿根廷進行為期一年的交流，學習當地文化。此外，於 2008 年畢業、現於倫敦成為演員的羅嘉敏，畢業於芒特維尤戲劇藝術學院（Mountview Academy），並取得音樂劇碩士學位。陳守仁小學的 6 年教育，不但提升她的英語能力和自信， 更有助尋覓對表演藝術的熱情。