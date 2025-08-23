跑步人誌．董一岳3︱金融才俊「不科學減肥餐單」+慢跑3周劈20磅

金融發展局總監及政策研究主管董一岳（Rocky）風度翩翩，穿上合身西服盡顯勻稱身型，他自爆昔日曾經重達180磅，全靠7年前開始跑步加節食減磅，只花3星期便減去20多磅，之後再進一步減至140多磅，並一直維持超過6年至今。

他公開這張不用捱餓的「不科學減肥餐單」，供有需要人士參考，不過切記未必人人適合，敬請各位按照身體狀況為自己好好把關。

跑步人誌．董一岳︱系列之三

攝影：夏家朗



董一岳（Rocky）風度翩翩，穿上合身西服盡顯勻稱身型。（夏家朗攝）

跑步節食雙管齊下 3周內極速狂減廿磅

「不減肥也不知道，原來我以前真的很肥。當時我真的覺得自己沒有問題，直到朋友告訴我：『你的肚腩大到像西瓜』。」Rocky因工作關係，不時要交際應酬，漸漸中年發福而不自知，到「發覺自己要減肥」，一切由零開始，「（跑馬地）馬場一個圈1.4公里，（配速）8分幾一公里，都完成唔到2公里。」

跟同事一起報名參加2019年2月在科學園舉行的校服跑，於是在2018年底開始練跑，每天慢跑5至8公里，「速度就唔好諗喇」，寄語同樣需要跑步減肥的大家「唔好心急」。體重達180磅，Rocky深明只靠緩步跑並不足夠，於是開始節食，他沒有花錢睇營養師，自行構思出一張「不科學減肥餐單」。

Rocky減肥前身材圓潤。（受訪者提供）

Rocky的「不科學減肥餐單」

牛扒

香蕉2-3隻

牛油果

橙／西柚

燕麥片

蔬菜



Rocky分享他的「不科學減肥餐單」背後思路。（夏家朗攝）

「不科學減肥餐單」背後思路

「我在食物方面，只吃牛扒、香蕉、燕麥片、牛油果、橙和菜，就是這些東西」，連續吃3星期，狠心戒掉一堆愛吃的食物：「沒有麵包、薯條和我最喜歡吃的媽咪麵」，就是這樣只靠慢跑和他口中的「不科學減肥餐單」，Rocky在短短3個星期內減去超過20磅，從近180磅減到150多磅。

減磅後慢慢在跑步距離和速度增長，「跑步開始順暢一點，對膝蓋的負荷沒有那麼大」，他的體重之後再由150多減到140多磅，「過去6年都維持這個磅數。」Rocky說：「我沒有花錢看營養師，所以真的很不科學，但對我來說，那些全部都是real food、沒加工過的食物，我覺得蔬菜、水果和穀物這些東西不會錯，所以就用這個想法去做。」他強調，「我真係唔知啱唔啱，不過真係減得好快。」

Rocky因為減肥而跑步，現在已是全馬Sub 330跑者。（夏家朗攝）

財金猛人為何都愛跑步？

Rocky現在回想起來，笑言：「食到口到歪」，「但那次真是下定決心」，加上當時他勤力地幾乎每周跑足7日，「由跑不到2公里到跑到10公里，這段時間其實好辛苦，我勉強去做，既然做得到就繼續做下去。」

跟他談到香港不少財經金融界著名人士都熱愛跑步，董一岳分享昔日自身經歷，當中或有共通之處，「從事金融，壓力唔小，想減壓，便可能飲酒」，為時一久，他發覺飲酒或有短期麻醉效果，然而酒醒後更愁，不想再靠杯中物消愁，「我發現跑步可能仲好，於是減少飲酒，身體都好咗。」

Rocky開始跑步後「身體很有規律地攰」，睡眠和生活質素同時提升。（夏家朗攝）

跑步習慣改善睡眠與生活質素

曾幾何時，他下班後的生活就是飲酒和交際應酬，「飲完酒，可能要瞓8個鐘，如果飲多咗，可能周末要去到9至10個鐘，睡眠質素卻很差」。

開始跑步後「身體很有規律地攰」，晨早練跑，然後上班，回家晚飯後可能10時、11時已經自然入睡，而且睡眠質素大大提升，每晚睡6個小時左右，已經足夠應付下一天。現在Rocky每晚睡到4時便起床晨跑，他覺得睡眠不能單以量來計算，而且持續跑步之下，連帶在生活質素方面亦有所改善。

（註：以上資訊僅供參考，讀者減肥時應按個人身體、健康狀況和能力量力而為。）

