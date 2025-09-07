跑步人誌．黎劍茵︱跑步有助事業：「100K都跑到，有咩做唔到？」

上回提到，地產達人黎劍茵（Angela）即使踏入「4字頭」才起步，旋即愛上運動和挑戰，而且專攻大長途的超級馬拉松和長三鐵（Full Ironman全程三項鐵人賽，又稱：全鐵／超鐵／大鐵人）賽事。肯這樣花時間練跑的「行家」不多，忍不住問她為何如此與別不同？Angela卻不認為運動與工作在「搶時間」，兩者其實可以相輔相成，「100K（公里）都跑到，有咩做唔到？」

隨她踏進寶雲道，這條林蔭處處的練跑熱點不止是Angela的練跑主場，同時也是她工作勢力範圍，聽她逐一娓娓道出沿路物業的交易和故事，突然明白為何她對這裏情有獨鍾。

跑步人誌．黎劍茵︱系列之二

攝影：鄭子峰



寶雲道是Angela常常練跑的「基地」。（鄭子峰攝）

寶雲道不止是練跑主場

位於港島半山的寶雲道，是跑步愛好者的練跑熱點，對Angela另外添上多重意義。專門從事中半山地產代理工作，她管轄的區內5間地舖都在附近，帶着我們走進寶雲道，猶如進入她的遊樂場，抬頭一看眼前豪宅，指一指：「這幢物業是我負責交易的」，拐個彎再說：「這幢也是」……

Angela就像一本寶雲道「活字典」，聽她逐一介紹，既有趣又獲益良多，一路上未必每幢物業也經她手交易或開售，她一樣能如數家珍。不禁想像，她每天跑過寶雲道，兩旁一幢幢物業彷如是她歷年累積下來一張亮麗工作成績表，她練跑時就如「巡視業務」，難怪跑起上來充滿動力，而且她的家亦在附近，笑稱寶雲道一帶就是她的日常「生活圈」。

Angela就像一本寶雲道「活字典」，對附近一帶物業如數家珍。（鄭子峰攝）

跑步帶來新機遇 事業與運動可相輔相成

從事地產代理行業，一做便是30年，在Angela眼中，花時間做運動與事業上的追求之間並無衝突，一言驚醒「小孩子才做選擇」，原來還有「我全部都要」的選項，「賺錢係好緊要，但如果無好的身體、無好的mindset（心態），好難。」

她認為，運動和跑步對事業有幫助：「跑步又熱又辛苦，可以訓練我的堅持和耐力，連帶自信心亦有所提升。」另一好處是可擴闊人際脈絡，認識新朋友，尤其區內潛在客戶不少也是跑步和運動愛好者，這個共通話題絕對是上佳話匣子。公司內部當然知道她是跑得之人，「每逢單車節或跑步比賽，公司出隊都會搵我」，並覺得這是運動和跑步為她帶來的新機會。

拍攝當日請她在寶雲道斜路上上落落足足跑6、7轉，Angela毫無怨言，還愈跑愈開心。（鄭子峰攝）

「無論幾差都唔會自己剪帶」

Angela由香港玩到外國，不時參加各項100公里以上超級馬拉松（超馬）或UTMB系列越野賽，共通點是比賽皆有一定難度，「我鍾意報一些自己得與唔得之間的，挑戰自己。」

從馬拉松到超長距離賽事，體能固然是必須，然而心態或許相對更重要，每個跑者肯定都曾經歷「跟自己談判、討價還價」的過程，Angela稱，「無論跑得幾差都一定唔會自己剪帶（退賽），要有信念，信自己就完成到。」她細數，歷年參賽幾乎從未試過比賽完成不到，「唯一一次是跑渣馬中途跌倒，膝蓋撞上馬路中的貓眼石」，那次重創足足休養一整年才可復出，重申「一定唔會自己走」。

中原地產中半山區高級營業董事董事黎劍茵（Angela）從事地產代理工作多年，同時熱愛跑步。（鄭子峰攝）

「50公里之後逐個跑手超越，好爽！」

她堅持完賽的強大心態看似有點瘋狂，Angela同時強調，「從來唔會強迫自己」，即使對自己有要求，惟不會強求成績，大前提是能夠盡情享受，「好怕PB（個人最佳成績）、時間，成日唔戴錶」，操練時亦會注意，「要睇住自己，太熱咪去游水囉」，她在跑步、單車、游水3項運動之間互相平衡，「熱就放慢些，距離長些」。

她或許起步較別人遲，速度亦不算快，勝在後勁凌厲，「我好捱得眼瞓，如HK 100這種長途賽，50公里之後逐個跑手超越，好爽，開心到不得了。」年齡是女士們的秘密，Angela不時大方拿來開玩笑，「我個年齡組別參賽的人已不多，女仔更特別少，好多時一落場就有冠軍。」

樓市低迷生意未受影響 工作與跑步都是大長途

香港地產市道持續低迷，住宅樓價自2021年高峰回落近30%，Angela曾跟同事打趣說，「無生意不如跟我上去（寶雲道）跑步」，不過她隨即正色道，「我們的生意是做長線的，就算沒有賣盤，都仲有租盤」，指出長年積累的人脈、與發展商的良好關係幫助下，逆境中生意未受影響。

或許就如她跑步偏愛超長途距離，Angela在工作上帶着同一股韌勁，亦能笑到最後，正如她所言：「100K（公里）都跑到，有咩做唔到？」

Angela在筆者與攝影師身上亦展現出Top Sales的神奇功力。（鄭子峰攝）

後記：見證Top Sales的神奇功力

筆者與攝影師昔日都是運動愛好者，不約而同已放下一段時間，坐在Angela的辦公室甫傾談數句，一知道我倆運動背景，她立即鼓勵我們重新出發。暴肥30磅的我實在不好意思，怎料她見我一臉猶豫，一面循循善誘，一面提出一個難以拒絕的方案：「我陪你一齊跑，你跑什麼配速？7分30好不好？」

表面上強作鎮定的我，難掩內心震撼，因為當時我正在心想：「我現在跑得咁慢……」心裏盤算着的，正正就是：「現在7分30 pacing，我都唔知跑唔跑到？」Angela一出口便說中我的「心理關口」，真是神機妙算。訪問結束後，還有好戲在後頭——一個月後，收到攝影師傳來信息：「我真係去咗跑寶雲道，哈哈」，已經「10多年無跑」的他重回訪問拍攝地點，參加一個5公里跑步比賽。事實上Angela的丈夫亦在她鼓勵下，早前首度參加三鐵賽事。

曾跟不少跑者做訪問，每次都有不一樣的感動，可是像Angela那樣能夠直接驅使我們將心動化成行動的，應該還是第一次。親身見證頂級銷售員的功力，讀者在上文隔着屏幕未必能感受，特此一記。

（跑步人誌．黎劍茵︱系列之二——完）

