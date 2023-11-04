跑鞋推薦｜2023年11月新款：adidas最強跑鞋限定色 ASICS夜跑系列

踏入11月，adidas及ASICS為品牌旗下幾款旗艦型號跑鞋推出新色，包括PRO 3的銀綠紐約限定配色，以及ASICS的WINTER LITE-SHOW系列。



跑鞋推薦．2023年11月新款

adidas adizero adios Pro 3

【跑鞋推薦．2023年11月新款】adidas adizero adios Pro 3 。（公關提供）

adidas雖非紐約馬拉松指定贊助，但為了這場全年六大馬拉松壓軸戰，品牌為旗下最強跑鞋PRO 3推出「紐約限定色」，以綠色為主色，鞋側則是銀色三間，並以白色的一片式鞋舌配襯。鞋跟位置印上「New York Together」字眼，迎接紐馬盛事。

延伸閱讀：

跑鞋2022｜adidas ADIOS PRO 3實測 優劣分明的親民版高階跑鞋

跑鞋推薦．2023年11月新款

ASICS WINTER LITE-SHOW反光系列

ASICS GEL-KAYANO 30

ASICS GEL-CUMULUS 25

ASICS GT-2000 12

ASICS GT-1000 12

【跑鞋推薦．2023年8月新款】ASICS WINTER LITE-SHOW反光系列。（公關提供）

ASICS是次沒有推出新跑鞋，但反光系列中不乏最受跑友歡迎的緩震慢跑鞋型號，例如GEL-KAYANO 30和GT-2000，GEL-CUMULUS 25則是平民價錢的NIMBUS，另外還有GT-1000及GT-2000第12代。

延伸閱讀：

跑鞋推薦｜ASICS KAYANO 30大革新 與NIMBUS統領慢跑鞋各有千秋

【跑鞋推薦．2023年11月新款】ASICS GEL-KAYANO 30 LITE-SHOW反光版本細節：

【跑鞋推薦．2023年11月新款】ASICS GEL-CULUMUS 25 LITE-SHOW反光版本細節：

【跑鞋推薦．2023年11月新款】ASICS GT-2000 12 LITE-SHOW反光版本細節：

【跑鞋推薦．2023年11月新款】ASICS GT-1000 12 LITE-SHOW反光版本細節：

睇更多新手入門跑鞋款式：

跑鞋推薦2023｜ASICS王牌慢跑鞋推新一代 六款減肥跑鞋新手必入

跑鞋推薦2023｜700元以下全能跑鞋 跑步健身兩用性價比高極抵買

跑鞋推薦2023｜五對鞋櫃必備的日常慢跑鞋 儲里數減肥輕鬆跑適用

資深跑手實測鞋評：

跑鞋推薦2023｜ASICS New Balance等詳細鞋評 冠軍跑鞋最新上架