跑鞋推薦｜2023年11月新款：adidas最強跑鞋限定色 ASICS夜跑系列

撰文：普利森
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踏入11月，adidas及ASICS為品牌旗下幾款旗艦型號跑鞋推出新色，包括PRO 3的銀綠紐約限定配色，以及ASICS的WINTER LITE-SHOW系列。

跑鞋推薦．2023年11月新款
adidas adizero adios Pro 3

【跑鞋推薦．2023年11月新款】adidas adizero adios Pro 3 。（公關提供）

adidas雖非紐約馬拉松指定贊助，但為了這場全年六大馬拉松壓軸戰，品牌為旗下最強跑鞋PRO 3推出「紐約限定色」，以綠色為主色，鞋側則是銀色三間，並以白色的一片式鞋舌配襯。鞋跟位置印上「New York Together」字眼，迎接紐馬盛事。

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跑鞋推薦．2023年11月新款
ASICS WINTER LITE-SHOW反光系列
ASICS GEL-KAYANO 30
ASICS GEL-CUMULUS 25
ASICS GT-2000 12
ASICS GT-1000 12

【跑鞋推薦．2023年8月新款】ASICS WINTER LITE-SHOW反光系列。（公關提供）

ASICS是次沒有推出新跑鞋，但反光系列中不乏最受跑友歡迎的緩震慢跑鞋型號，例如GEL-KAYANO 30和GT-2000，GEL-CUMULUS 25則是平民價錢的NIMBUS，另外還有GT-1000及GT-2000第12代。

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【跑鞋推薦．2023年11月新款】ASICS GEL-KAYANO 30 LITE-SHOW反光版本細節：

【跑鞋推薦．2023年11月新款】ASICS GEL-CULUMUS 25 LITE-SHOW反光版本細節：

【跑鞋推薦．2023年11月新款】ASICS GT-2000 12 LITE-SHOW反光版本細節：

【跑鞋推薦．2023年11月新款】ASICS GT-1000 12 LITE-SHOW反光版本細節：

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