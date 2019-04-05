棋魂、死亡筆記小畑健職業生涯首個人展　500作品回顧卅年漫畫路

小畑健入行30年首次個展《Never Complete》7月開幕！帶來《棋魂》、《死亡筆記》和《爆漫。》等經典作品的漫畫家小畑健，原來自1989年出道以來都未舉行過個人畫展！今個夏天7月13日，名為《Never Complete》的生涯回顧展將於東京Arts千代田3331舉行，展出逾500張原畫及材料。

某程度上《爆漫。》兩位漫畫家主角年少出道的橋段，是來自小畑健真人經歷。1985年小畑健在學期間以《500光年的神話》準入選第30回手塚賞，獲得編輯「17歳以高中生就此出道的年紀能有如此細膩的畫工」之評價，小畑健卻慷慨將獎金全部發給同學。高中畢業之後在漫畫家次原隆二和庭野真琴人的門下擔任助手累積經驗，獲得にわの稱讚「年紀輕輕就能以瘋狂執筆的畫風畫出這麼有趣的內容」。1989年，以筆名土方茂於《週刊少年Jump》連載搞笑漫畫《耍帥爺爺G》，小畑健正式出道。​

小畑健特別為個展《Never Complete》繪製之官方視覺圖於4月4日出版之《Jump Square》5月號中亮相，呈現出水彩、墨和粉彩等不同上色風格。

1998年與堀田由美合作連載《棋魂》、2003與大場鶇合作連載《死亡筆記》，俱為超級大熱巨作，成為小畑健職業生涯最高峰。入行30年以來首次個展取名《Never Complete》，意指沒有一張作品是完成的（就連官網亦如此取名），反映了小畑健身為漫畫家的執著：「所有繪圖都不是完美。我們想達到的目標仍在未來。」。小畑健特別為個展繪製之官方視覺圖於4月4日出版之《Jump Square》5月號出亮相，由左至由分別呈現《棋魂》、《Death Note死亡筆記》和最新漫畫作品《Platinum End～明日的天使～》（又名白金終局）的主題。

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唯美俊俏的少年少女、細緻動作描繪、流暢凌厲的分鏡... 網民不時比較漫畫家畫力，小畑健的名字老是常出現，「最強繪師」之稱絕不為過。《Never Complete》展覽分為「漫畫」，「插圖」和「永不完整」三個主題展區，自小畑健15,000張原畫中嚴選出500張展出。當中包含大量複雜又精美的插圖，反映小畑健30年來繪畫風格改變之路，遊走於不同類型主題的故事中所表現的高超功力。

從豐富多彩的青春故事，到黑暗沉重的懸疑戲劇，小畑健畫面表達技巧之高度有目共睹。觀眾在《Never Complete》得以近距離觀賞到珍貴原稿真跡，其畫功之高將會在是次展覽更形清楚同閃亮吧。未知當年為《星戰前傳》所畫的超唯美Anakin Skywalker和Padmé彩繪插圖會否重現世人眼前？

未知小畑健當年為《星戰前傳》所畫的超唯美Anakin Skywalker和Padmé彩繪插圖會否在個展《Never Complete》重現世人眼前？

小畑健展 NEVER COMPLETE



地點：Art千代田3331（東京都千代田區東京6-11）

展期：7月13日至8月12日

門票：13日中午開售，預售票1300日元，當日票1500日元

詳情：nevercomplete.jp

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