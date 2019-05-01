【DAYS GONE】往日不再E3 2016宣傳片VS 2019實GAME喪屍海對比

《DAYS GONE 往日不再》令人印象深刻的是初公布時的E3 Trailer，有玩家就在遊戲中參考當年Gameplay片的一舉一動，想看看能否忠實呈現，同時產生不少搞笑畫面：

《DAYS GONE 往日不再》最初於E3 2016公布宣傳片，主角在一個舊鋸木廠遇上喪屍潮（暴走潮），其緊張刺激的打帶跑戰鬥令玩家歡喜。不過來到遊戲正式推出，不少玩家卻反映沒宣傳片那樣刺激，有被騙了的感覺。但其實遊戲中來到中後期的舊鋸木廠才會正式面對此「暴走潮」。有外國YouTube頻道「gagatunFeed」更參考宣傳片的每一個動作來做對照：

實際遊戲時出現很多搞笑情況，例如原本宣傳片的藥箱不見了、狗隻不見了、屍體沒有見內臟，而進入NERO檢查哨更加要先入油。至於「追捕Two Dogs」的任務，在遊戲中其實是有的但與「暴走潮」沒有掛勾，也沒有宣傳片時的scenarios情節效果。

衝不入NERO檢查哨要先入油，剪接得好搞笑

在喪屍海的部份，gagatunFeed努力做出每一個動作但連連掛彩，要經常吃藥甚至有時GAMEOVER，令影片變得非常搞笑。因為無法控制到喪屍如影片那樣行動，gagatunFeed也努力嘗試了好多次。事實上從對照影片可以看到，實際遊戲時的喪屍表現，場境陷阱等，實機已做到約7~8成左右，不過也同時看到遊戲的喪屍比E3時兇惡很多，經常都追到及爪到主角。

有少部份元素在實機沒有，不過其餘大部份都有呈現

在窄橋位E3 2016本來是很型的一幕，實機對照立即掛掉笑爆嘴

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