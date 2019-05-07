【Flappy Fighter iOS 手機遊戲】多年前一款只是按螢幕單手能玩的《Flappy Bird》，簡簡單單玩法曾掀過一陣熱潮，爆紅背後被指侵犯任天堂《Super Mario Bros》水管被逼下架；6年後又有獨立遊戲製作人自製格鬥版《Flappy Fighter》免費手遊，有波動拳、昇龍拳甚至超級必殺技落齊，明顯向CAPCOM 街霸 《Street Figher》「致敬」！

《Flappy Fighter》由獨立遊戲製作人 Andrew Baxter 製作，日前正式上架，暫時只有iOS / Apple App Store可以下載；遊戲只有約30MB，作者表示希望以小容量的優閑遊戲，讓對下載大容量遊戲厭倦的玩家提供新選擇！《Flappy Fighter》設計及玩法簡單，甚至是一鍵出招的玩法，但以Flappy Bird這經典小鳥8-BIT圖案來做格鬥遊戲主角，遊戲明顯花過心思設計。

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Flappy Fighter一開場，向街霸第一代：打爆磚場一幕致敬！

Flappy Fighter 出招方法【點圖放大】

每周更新新版圖？

《Flappy Fighter》明顯地就是CAPCOM格鬥大作《Street Fighter》街霸的致敬版本，以Flappy Bird的頭套在格鬥角色上，玩家前後移動並配合1-4鍵的出招，動作可以與真正的格鬥大作一比高下，當中儲滿能量後更可以使出超級必殺技重擊對手！而真正格鬥遊戲中的Combo計算、Super Cancel在《Flappy Fighter》中亦包括在遊戲中，亦有流暢爽快格鬥體驗。只可惜遊戲暫時只有一個角色、一個場景及3種難度（Easy、Normal、Hard）選擇，但完成遊戲後會出現「New Fight Next Week」字樣，是否暗示將會每周更新呢？

《Flappy Fighter》影片示範

《Flappy Bird》曾疑涉版權風波

《Flappy Bird》於2013年中推出曾經爆紅，當時《Flappy Bird》製作人Dong Nguyen接受訪問提到，創作只按一下便能消磨時間的遊戲，他只用數天便寫完；遊戲於iOS、Android上架後一度成為免費下載榜冠軍數星期，但遊戲當中因為出現參考了《超級瑪里奧兄弟》（Super Mario Bros.）的綠色水管障礙物，上架數星期後遊戲突然全線下架，作者亦否認被任天堂提出法律訴訟而要被逼將遊戲下架的傳聞。