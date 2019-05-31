哥斯拉王者巨獸 BOSS 廣告重現演員扮怪獸刻苦精神　特攝片好難拍

《哥斯拉II王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）本月30日香港上映，2019年又適逢《哥斯拉》系列65週年，日本三得利咖啡品牌BOSS剛發表跟電影的聯乘企劃，除合作拍廣告，還舉行大抽獎，參加者有機會得到東寶全面監修、只此一件的「哥斯拉 x BOSS皮褸」。

電影《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）x 日本BOSS咖啡合作攝製廣告，名為《拍不到臉的主角》（顔の映らない主役）。長達65秒的超長廣告，租用了真正的特攝專用片場來進行拍攝，集結105位熱愛哥斯拉的工作人員、搭建逾90棟幾乎「即搭即拆」、用來破壞的特攝建築，更出動了初代哥斯拉的皮套怪獸衫。

《拍不到臉的主角》敘述初代穿上怪獸皮套扮演哥斯拉的演員中島春雄的刻苦耐勞真人真事，力求重現當時拍攝現場情況。

皮套演員中島春雄當年扮哥斯拉超級辛苦。除了身穿重近100公斤的皮套怪獸衫，更要忍受悶熱片場近攝氏60度的高溫。他以想像力飾演哥斯拉，不斷增強自己體力以應乎異常沉重的拍攝工作。即使明白自己真樣無緣出現大銀幕上，中島春雄仍非常敬業，努力挑戰自我，持續戰鬥。在未有CG特技的戰後年代，中島絕對是哥斯拉特攝系列的第一功臣。

《拍不到臉的主角》幕後花絮（點擊放大圖片細睇）：

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BOSS咖啡舉行大抽獎。即日起至6月底，只要依照官網募集步驟，以Twitter或電郵參加，便有機會獲得限量一件的「哥斯拉 x BOSS皮褸」。

「哥斯拉 x BOSS皮褸」大抽獎資料（點擊放大圖片細睇）：

「哥斯拉 x BOSS皮褸」經東寶「全面」監修，表面印滿超精緻哥斯拉皮膚紋路，背脊部位更突出整排立體起角的哥斯拉的巨大背鰭，更暗藏能夠發出哥斯拉吼聲的音樂盒，忠實還原初代哥斯拉的形象，根本就是輕量版怪獸皮套，用來Cosplay哥斯拉都幫到手。

哥斯拉II：王者巨獸 x 日本BOSS咖啡廣告《拍不到臉的主角》（顔の映らない主役）正片即睇：