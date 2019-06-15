【聖劍傳說3 Remake重製版】E3 2019試玩詳解　戰鬥系統大改良

遊戲動漫
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E3 2019最令老機迷興奮的可能就是聖劍傳說3的重製版，因為原作當年沒有英文版的關係，英文版直接名為「Trials of Mana」。在E3任天堂的Tree House直播時，製作人更示範了遊戲：

今次重製版製作人田付信一以及系列製作人小山田將，於E3 Tree House示範聖劍傳說3重製版，首先展示了原版的初頭BOSS戰鬥，再展示重製版做對比。片長約24分鐘。

《聖劍傳說3 Trials of Mana》的畫面煥然一新，色彩鮮豔、模組卡通化帶細節，整體非常討好。一開始玩家也是從6名角色中，選出1名主線主角及2名同伴。從Gameplay示範可以看到，角色可以做出原版沒有的跳躍、衝刺以及翻滾迴避，更加有空中攻擊。一般的攻擊方式亦分為Repel Attack及Area Attack，而且可以組合Combo例如A＞X或A＞A＞X。另外還加入了蓄力攻擊，可應付防禦力高的敵人。

遊戲的區域還是分割開的，而且戰鬥亦是小區式分開，例如同一地圖有幾區的拉比。每區戰鬥都會有個Battle Bonus，做到無傷、限時內完成、擊退等，都能得到SP獎勵，而SP就是角色的必殺技計，當下方儲夠100%時就可使出。直播亦展示了今作的圓環選單，改為在下方顯示，亦說明玩家可以設定捷徑，更快的使用道具或魔法。

照Gameplay所見，遊戲是跟足原作劇情，Duran被紅蓮之魔導士打敗後尋找變強的方法，在宿屋一個晚上遇見發光物並追出森林，與精靈菲婭莉成為同伴。直播中表示示範時沒有語言，在正式版時將加入日文語音及英文語音。而遊戲音樂有重新製作，旋律同原作的幾乎一樣，對老玩家來說非常親切。同原作一樣遊戲有日/夜切換，而日/夜出現的魔物會有不同。在影片後段亦加入莉絲及夏洛特為同伴，一齊打最初的蟹BOSS，可以看到BOSS出大招時會有紅色危險提示，需要立即走位迴避，而戰鬥時更可以即時切換角色，同伴的AI亦會自動使用必殺技。

《聖劍傳說3 Trials of Mana》已預定於2020年頭在Switch/PS4/PC三平台推出，是1994年原作經歷了25年後的作品。順帶一提，遊戲似乎沒有了原作的踢寶箱抽獎系統，改為直接掉落道具了。

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