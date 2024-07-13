乾眼症｜頻繁用電子產品易致眼睛乾澀！中醫教預防治療方法緩不適

現代人晚睡、頻繁使用電子產品，導致眼睛乾澀、搔癢、畏光、有異物感等各種乾眼症狀，甚至暫時性視力模糊和角膜病變等各種乾眼症狀。



嚴重影響生活品質和工作效率，有時還會影響心理層面，可能產生抑鬱及焦慮不安等症狀。

治療乾眼8方法（按圖👇👇👇）

+ 15

相關文章：乾眼症｜換季常飽受眼睛乾癢、模糊？盤點乾眼原因、8種治療方法

台灣佑德中醫診所張賜興醫師表示，乾眼症在中醫學中主要由陰虛、內燥和虛火上炎引起的，若經常熬夜，飲食偏好油炸、辛辣食物或者年齡老化，都會耗損津液，導致肝腎陰虛，進而誘發乾眼症。據調查乾眼症是眼科門診相當常見的疾病之一，在全球的盛行率大約是5%至35%；根據台灣衛福部健保署統計，全台近3分之1民眾可能患有乾眼症，而且乾眼症有年輕化的趨勢，且統計出來年紀愈大，得到乾眼症的機率愈大，且女性得到的比例明顯的高於男性。

中醫觀點論誘發乾眼症因素 治療強調補血氣、護肝腎

就醫學理論來看，乾眼症是因眼睛淚液分泌不足或分佈不均，導致淚液過度蒸發，使眼球表面無法保持濕潤。台灣張賜興醫師依中醫觀點解釋，中醫探究乾眼症問題，認為其原因在於津液不足與分佈不均，而陰精虧虛則是發病的基礎，燥邪則為標，舉凡熬夜、睡眠不足、常吃油炸和辛辣物等習慣，都容易引發肝腎陰虛，容易產生乾眼症。

10大眼乾症狀（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：【乾眼症】眼睛乾澀灼痛常流眼淚 紓緩乾眼症熱敷食療懶人包

台灣張賜興醫師說明，乾眼症的典型症狀包括眼睛乾澀、灼熱感、搔癢、畏光等，如果出現這些症狀，建議應該先到眼科檢查，排除其他系統性疾病，再考慮中醫治療。而中醫治療乾眼症，主要強調補血氣和調肝腎，除了依據患者的體質調理中藥藥方，同時建議患者平時應多吃潤燥的食物，如桑椹、枸杞、生地、海參、黑木耳及提子、車厘子、藍莓、紅莓、覆盆子、士多啤梨以及加州李等水果，或茄子、紅菜、紫番薯及紅菜頭等蔬菜。這些黑色、紅色和紫色的食物，都有助於滋補陰虛和血虧的狀況。另外補充6大營養素如Omega-3脂肪酸、維他命A、葉黃素、維他命B雜、維他命C、花青素等食物也有助改善眼睛乾澀症狀。

台灣張賜興醫師舉例，台灣有1名更年期婦女睡眠品質不佳，眼睛乾澀已有多年，嘗試過西醫、針灸、按摩等多種療法都無法治癒，決定轉由中醫治療，前來診所看診。經過中醫辨證施治，同時以針灸和中藥治療，使用如四物湯、加味逍遙散、杞菊地黃丸、滋腎明目丸等等來補肝腎陰虛，並且輔以荷爾蒙補充，如大豆異黃酮、蜂王乳等，治療約3個月後，患者的乾眼症狀已有顯著改善。

台灣張賜興醫師補充說明，其他眼睛疾患如飛蚊症、青光眼、視神經萎縮等問題，經由中醫辨證論治，一般也都能得到良好的改善。

相關文章：乾眼症｜久坐冷氣房眼睛易乾澀疲倦？恐患乾眼症3大方法緩解症狀👇👇👇

+ 4

中醫揭乾眼症預防與治療 穴位按摩促進血循緩解不適

「飲食和作息的調整，對乾眼症的預防和治療是重要關鍵。」台灣張賜興醫師強調，三餐要定時定量，避免熬夜，最好能在晚上11點前入睡，以保證良好的睡眠品質，熬夜會傷肝腎陰虛，導致氣血虧虛，兩者互為因果，進而使身體產生乾燥現象。

另外，應避免飲用咖啡和茶葉等刺激性飲品，多吃安神食物，如蓮子、金針花、百合和柏子仁、香蕉、芝麻、牛奶等。另外建議可以多吃含有色胺酸（Tryptophan）的食物，因為色胺酸在體內能合成褪黑激素，能有效幫助睡眠。富含色胺酸的食物如：全麥製品、大豆、香蕉、乳酪飲品等；其他有助於幫助睡眠的食物還有蛋黃、牛奶、糙米、小麥胚芽、蘿蔔、南瓜、薯仔、豆類、堅果類、全麥麵包、綠色蔬菜、芝麻、燕麥等。

相關文章：護眼｜長時間用電腦致用眼過度酸澀疲勞？5招護眼方法明目又醒腦👇👇👇

+ 6

除了改善飲食和作息，台灣張賜興醫師建議可按摩眼周穴位，以緩解乾眼症狀，平時回到家可用濕熱毛巾熱敷眼部，注意溫度不要太高；此外，因為耳朵有很多穴位，藉由搓耳朵、拉揉耳垂，也有助促進血液循環，緩解眼部不適。還有按摩內關、神門、足三里、三陰交、太衝等鎮定安神穴位幫助睡眠也可間接改善乾眼症狀。

延伸閱讀：

護腎8守則！國健署推動腎病識能 全台逾4百家診所加入

熱傷害以中暑最致命！中暑分陽暑和陰暑 中醫緩解有方

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」