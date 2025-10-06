減肥｜20歲女生素食清淡體脂率卻達42%！2食物過度攝取致脂肪堆積

清淡飲食不等於健康，台灣一名年輕女性儘管以素食為主且飲食清淡，體脂率卻高達42%，遠超過正常值。經由調整飲食結構，攝取優質蛋白質後，短短8個月內成功將體脂率降至29%。



台灣外科醫師陳榮堅在《健康晚點名》節目中分享一個特殊案例。台灣一位20歲女性外表僅微豐腴，但體檢結果顯示體脂率達42%，遠超過20%至30%的正常範圍。這位女性平時以素食為主，並堅持清淡飲食，對於檢測結果感到困惑不解。

陳榮堅指出，素食者體型並非都偏瘦，部分素食者反而出現腹部肥胖的情況，主要源於兩個飲食誤區。首先是過度攝取高甜度水果，等同攝入大量糖分；其次是攝取過多五穀雜糧類。他解釋，許多人認為糙米較為健康，因此忽略食用份量的控制，導致碳水化合物攝取過量，容易引發代謝性疾病與脂肪堆積。

針對該名女性的情況，陳榮堅建議在非信仰因素考量下，可適度攝取優質蛋白質。這位女性遵醫囑調整飲食後，體脂率在一個月內即從42%下降至38%，持續調整8個月後更降至29%，充分展現飲食來源對身體組成的重要影響。

陳榮堅強調，若要有效降低體脂率，應注意三個面向：

選擇優質蛋白質

適度控制碳水化合物的攝取量

進行核心運動



他提醒，若不重視飲食與運動，容易陷入內臟脂肪堆積的健康風險。

