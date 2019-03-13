【蝦多士食譜】15分鐘小吃酥脆鮮甜　自製蝦膠加一樣材料更嫩滑！

蝦多士，是鳳城酒家的名物，一隻大蝦俯伏在丁方的炸多士上，酥脆鮮甜，每次光顧必點。偶爾，它還會以不同造型在其他餐廳出現，三角的、長方的、只有蝦膠的、還有馬蹄的、有芝麻冇芝麻……這次化繁為簡，只需自製蝦膠，塗上麵包輕炸即成，15分鐘搞掂！ 攝錄：繆鈞堤

蝦多士，蝦是主角，我選用了鮮蝦，再拆殼剁蓉。若嫌麻煩，可買現成的蝦膠，但總不及自己剁的鮮甜。蝦膠內可加少許蛋白拌勻，口感會更滑，連撻的工夫也不用太多。為了外型更美觀，每件多士上，我還會預留一隻開邊蝦點綴，蘸上蛋液和麵包糠同炸，一件件順德人引以為傲的小吃便完成了。

按圖看「開邊蝦」、「蝦膠」如何做？

蝦多士，自製蝦膠份外鮮甜彈牙。

+ 3 + 2

蝦多士食譜

健康小貼士：

蝦，含豐富蛋白質、鉀、鎂、鋅、鈣等營養元素，能增強人體免疫力，保護心臟血管的健康，預防高血壓及心肌梗塞，對治療腎虛陽痿、腰痠背痛亦有幫助。不過，蝦同時膽固醇含量亦高，須留意。蝦的熱量雖不多，但與麵包同炸，增加油分和脂肪，不宜多吃。

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