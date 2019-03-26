【秋葵炒肉碎食譜】護眼防癌潤腸防便秘　15分鐘營養小炒

秋葵，雖然明知它健康有益，高鈣低脂防癌降血壓，但礙於其毛茸茸的外表與滑潺潺的口感，不少人都敬而遠之。其實，只要把它切段或切粒，加入肉碎和調味拌炒，滋味截然不同。若不想它黏口多潺，還有一個辦法。

攝錄：李賢華

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