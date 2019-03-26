【秋葵炒肉碎食譜】護眼防癌潤腸防便秘　15分鐘營養小炒

撰文：鄒家鳳
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秋葵，雖然明知它健康有益，高鈣低脂防癌降血壓，但礙於其毛茸茸的外表與滑潺潺的口感，不少人都敬而遠之。其實，只要把它切段或切粒，加入肉碎和調味拌炒，滋味截然不同。若不想它黏口多潺，還有一個辦法。
攝錄：李賢華
剪接：鄧天傲
還記得一年多前，我們也介紹過秋葵食譜嗎？是兩款涼拌秋葵，一款原條，一款切粒；一配麻醬，一蘸酸辣汁，沒經油炒，只放水中汆燙1-2分鐘，爽脆不糊口。只需以同樣方法先汆燙，再與肉碎爆炒，便可減少黏連的口感。不過，我並沒這樣做。一來這些水溶性果膠和黏蛋白，有助保護腸道健康，能減低糖分吸收；二來，只要加點水煮軟，與肉碎拌勻後，就如埋芡一樣。一點也不讓人討厭，相反清爽美味，下飯一流，15分鐘便做到。
秋葵炒肉碎食譜
健康小貼士：
秋葵，含豐富維他命A、B胡蘿蔔素、礦物質等，有助維持眼睛健康及抑制癌細胞生長；其黐黐黏黏的潺液是黏性蛋白，屬水溶性膳食纖維，當中還含果膠，能潤滑腸道防便秘，延緩糖分吸收，減慢升糖指數。而鈣質含量亦與牛奶相若，對素食者來說，是不錯的補鈣來源。
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|食譜
|秋葵炒肉碎（炒）
|材料
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秋葵1包約200克、免治豬肉200克、蒜頭3瓣、豉油半茶匙、糖半茶匙、粟粉半茶匙、水半茶匙、蠔油1茶匙、麻油少許
|做法
|1. 免治豬肉加入豉油、糖、粟粉和水拌勻，醃約10分鐘。
|2. 秋葵洗淨去掉頂部，斜切段。蒜頭切蓉。
|3. 燒熱鑊落油，下蒜蓉爆香，放入豬肉炒勻。
|4. 下秋葵、少許水、蠔油、麻油拌炒至收汁即成。
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