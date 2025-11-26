太子集團陳志調查｜被制裁公司股東涉澳門酒業　為香港持牌放債人

太子集團及陳志被指在柬埔寨經營詐騙園區、洗黑錢等犯罪活動，被美、英制裁，新加坡、台灣、香港等地亦有跟進，凍結懷疑不法所得。《香港01》深入調查發現，陳志在港的關連資產及業務，未必只有市值40億元的物業。

持柬埔寨及聖盧西亞護照、被制裁關連公司的股東邱用，在香港及澳門經營酒業生意。邱用的多間公司均設於陳志的香港「大本營」、尖沙咀金巴利道68號，並有公司是本港的持牌放債人。



邱用（又稱丘用，QIU Yong），柬埔寨及中美洲島國聖盧西亞（Saint Lucia）護照，在香港持有八間公司。圖為邱用2020年1月出席澳門寶龍酒業慈善春茗。（澳門正報圖片）

制裁公司股東 持柬埔寨、聖盧西亞護照

新加坡警方扣押陳志太子集團的大批名酒，有熟悉太子集團的人士向《香港01》透露，陳志的關聯人士，亦有在香港和澳門經營酒業生意。

美國制裁關於陳志太子集團的146個個人及公司中，包括香港的周芸（ZHOU Yun / Sandy）旗下和她的多間「Mighty Divine」公司，這些公司已被香港證監會、保監局釘牌。其中列入制裁名單的「美迪信託（香港）有限公司」（Mighty Divine Trust (Hong Kong) Limited），公司另一名股東邱用（又稱丘用，QIU Yong）在港澳都涉酒業生意。

2025年11月中，記者到尖沙咀漢口中心寶龍酒業，舖頭未有營業，內有垃圾堆積。（勞顯亮攝）

邱用以柬埔寨及中美洲島國聖盧西亞（Saint Lucia）護照，在香港持有八間公司，當中兩間已解散的公司為「國際酒品交易數字文化產業有限公司」及「酒微倉數字化經濟產業有限公司」。

邱用是兩公司的董事兼股東，後者另有一名董事兼股東名為伍生利（NG Sang Lei），持澳門護照，二人均報住澳門地址。

兩間公司在成立初期，均用過金巴利道68號5樓作註冊地址。金巴利道68號是陳志香港多間公司的「大本營」，由陳志透過英屬處女島（BVI）離岸公司及香港公司間接持有。

2025年11月中，記者到尖沙咀漢口中心寶龍酒業，舖頭未有營業。（勞顯亮攝）

尖沙咀門店無營業 信件、垃圾堆積

邱用兩間酒業公司後改用尖沙咀漢口中心一間地舖，業主「香港老酒林貿易有限公司」為伍生利有份持股。記者11月曾到涉事地舖了解，店舖招牌是「寶龍酒業 Baolong Industry」，並有「葡萄酒批發」、「左岸酒莊」的字眼，店內商業登記證顯示為「寶龍酒業集團有限公司」，但登記地址位於上環。

店舖當日無開門，櫥窗旁的貨架基本上已被清空，只有地上放有不同的葡萄酒，但仍有多個紙箱堆積在店內。店舖門口地下堆積了大量未拆開的信件，店內的垃圾桶堆滿垃圾。有附近的商戶稱，店舖由澳門人經營，已有多時無見職員開舖，但間中有人入店內取貨。

2020年，澳門傳媒報道澳門寶龍酒業的活動，指邱用和伍生利（黃圈）分別是為寶龍酒業的董事長及董事。（澳門力報圖片）

「寶龍酒業集團有限公司」（Boulong Wine Group Company Limited）由伍生利全資持有，於2019年成立，並於2025年10月撤銷註冊。

翻查資料，曾有澳門傳媒報道澳門寶龍酒業的活動，指邱用為寶龍酒業的董事長，伍生利為董事，二人亦同為「澳門老酒林有限公司」的股東。2020年新冠疫情期間，寶龍酒業捐贈150萬澳門元及6萬個口罩予湖北省。

寶龍酒業董事伍生利。（澳門正報圖片）

與邱用報同一住址 伍生利：不認識陳志

澳門寶龍酒業的職員指，邱用是公司股東，無參與公司營運。伍生利後來回覆稱，不認識陳志，與邱用早已無合作，對方已非澳門寶龍的股東，二人無聯絡多時。

翻查澳門商業登記資料，邱用仍被列為，澳門寶龍酒業的大股東兼董事，他和伍生利報住相同的住宅單位。

金巴利道68號由太子集團陳志的關聯公司擁有。（羅國輝攝）

擁香港上市公司抵押股份

邱用在港亦出任另外六間仍註冊的公司董事，公司股東均為不同英屬處女群島（BVI）離岸公司。公司秘書趙夢瑤（ZHAO Mengyao）同為與周芸有關的被制裁公司「美迪信託（香港）有限公司」股東，公司註同地址均為金巴利道68號8樓全層或部份單位，與周芸在港持有的多間公司地址相同。

邱用有份出任董事的「永寶物業按揭有限公司」（Premium Financial Limited ）是持牌放債人。據港交所披露易，上市公司高維科技（02086）大股東由2019年起，將超過七成股份，透過永寶物業按揭抵押予邱用。

美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」，主腦陳志、管理財富的周芸等人亦被制裁。（美國財政部文件）

陳志大本營5樓有持牌食肆 大廈保安否認

至於邱用公司曾用的金巴利道68號的5樓地址，翻查食環署資料，該處有一家名為「P」的餐廳仍持食肆牌照，邱用的「御用秘書」趙夢瑤於2025年5月，曾代此食肆申請酒牌續其及於報章刊登相關廣告。經營餐廳的「智任（香港）有限公司」，董事為持柬埔寨護照的LUO Brendon，及持香港身份證的管志聰，股東為BVI離岸公司。

記者11月再到金巴利道68號了解，但進入大堂範圍即被保安叫停，並稱5樓無經營餐廳，拒絕記者上樓。有從大廈高層離開的人士，拒絕接受記者提問。

金巴利道68號地下兩間地舖，現時出租予西餐廳及甜品店，有職員指在新聞報道刊出後，得知大廈業主是被制裁的公司，現時交租未出現問題，但未知未來的安排。

新加坡警方扣押了陳志太子集團的一批名酒。（新加坡警察部隊圖片）

2017年4月，太子集團地產集團董事長陳志（右）、執行副董事長邱國興，視察西港在建的項目。太子集團柬埔寨和中國內地多間傳媒發新聞稿，有傳媒全文照登。（新聞稿圖片）

