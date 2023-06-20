DSE｜Best 5怎計分？18分19分聯招選哪科？20分以下升學選擇一覧

【DSE 2023放榜／DSE成績統計／Best 5 20分 / JUPAS / 聯招】文憑試放榜，成績達到入讀大學門檻的考生下一步需準備JUPAS大學聯招改選。參考去年成績，考獲5科20分可穩入大學，若考獲20分或以下又有甚麼選擇？若考獲19分、18分甚至17分以下又有甚麼選擇？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊！



DSE成績的計算方法

DSE分數一般會按等級直接換算，即「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」= 7分。不過經大學聯招（JUPAS）收生時，各大學的計分方法各有不同，例如香港大學、中文大學、科技大學、理工大學會視「5**」為8.5分，而城市大學、浸會大學、教育大學等則只有7分，可能是決定考生能否被錄取的關鍵因素。

2023年JUPAS招生9間大學的DSE成績計算方法▼▼▼

此外，乙類應用學習及丙類其他語言科目在不同院校的計分方法均有分別，有選修這些課程的考生也需多加留意。

DSE 20分或以下課程一覧

以下列出下四分位數為20分或以下的聯招科目，即看哪個心儀選科！

下四分位數（Lower Quartile）為新生入學成績最低的25%，以下顯示下四分位數為最佳五科20分或以下的聯招科目。由於各院校計算方法不同，下表計算方法如下：

1. 所有科目均沒有計算個別科目或院校特定比重，例如「5**」= 8.5分、中英文乘2；

2. 城大、浸大、理大為下四分位數成績例子的最佳五科成績；

3. 教大課程為入學平均分。



Best 5 20分

據去年入學收生數據，除了港大和科大外，其餘院校均有課程的下四分位數為5科20分，其中包括中大機械與自動化工程學、能源與環境工程學、城大工商管理學士、浸大電影電視文學士、理大設計學文學士、教大7科教育學士課程等。

Best 5 19分

19分則有城大數據科學學院、浸大工商管理學士(榮譽)、理大酒店及旅遊管理(榮譽)理學士、嶺大工商管理(榮譽)學士等。

Best 5 18分

18分有城大工學院、浸大理學士(榮譽)、視覺藝術文學士(榮譽)、理大航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程等。

Best 5 17分或以下

至於17分或以下，城大、理大、教大和都大亦有課程的下四分位數介乎13至17，包括城大及理大機械工程學系、教大人工智能與教育科技榮譽理學士、都大14個課程等。其中，都大英語及文化榮譽文學士下四分位數為14分，網路及電腦安全榮譽理學士為13分。

2023年JUPAS招生9間大學的DSE計分方法

JUPAS招生的9間大學普遍採用最佳5科或6科計算入學分數，唯實際計分方法上需要視乎不同院校、學系或課程而有所不同，或須將中文科、英文科或數學科計算在內。以下是參考資料：

我的DSE分數可以入讀心儀科目嗎？

如果想知道自己的DSE分數是否可以入讀心儀大學或學科，你可以參考該大學或學科公布的過去收生分數資料，以估計自己的入學機會。「01研數所」已經整合近年不同院校的收生分數，立即閱讀不同院校的收生分數了解更多！