DSE 2023│《香港01》與Moodie.ai獨家合作　推免費AI模礙大學面試

【DSE / JUPAS / 面試】文憑試放榜後，考生將可更改JUPAS聯招選科，而部份學科亦會在放榜後安排面試，加上不少自資院校收生時也會有面試環節。為協助考生準備放榜，《香港01》今年與本港研發的AI平台「Moodie.ai」獨家合作，為DSE學生提供免費的AI模擬面試一分鐘體驗。系統將紀錄學生面試過程，再按其表情、手勢等進行分析並給予具體的改善建議，有助學生反覆練習並獲得進步。



立即參加線上教育及職業博覽

(Moodie.ai提供)

不少香港學生面試時容易出現沒自信或表達不流暢等問題，令表現大打折扣。本港研發的AI人工智能溝通演說訓練平台「Moodie.ai」，現為不少機構或用家提供面試或演講等訓練和分析服務。

簡單而言，用家利用系統進行模擬面試，過程紀錄到平台後會上傳到雲端評分，系統會就用家的表情、手勢、肢體語言、聲線及內容等進行詳細分析，在整體、自信、可信度、流暢度等範疇評分，並給予針對性的改善建議。

《香港01》今年與「Moodie.ai」獨家合作，為DSE學生提供免費的AI模擬面試一分鐘體驗，完成後參與學生將可獲其表現的分析報告，從中了解自己面試的弱點。由7月5日起，《香港01》讀者可透過連結，率先免費獨家體驗一分鐘AI模擬面試。

DSE文憑試將於7月19日放榜，為協助文憑試考生和家長預備放榜，《香港01》於7月3日至23日舉辦「線上教育及職業博覽」，涵蓋升學、就業兩大範疇。博覽將舉辦十多場線上講座和研討會，邀請不同院校代表介紹各類型課程、以及一眾升學專家分享本地及海外升學、就業，生涯規劃等實用資訊。除此以外，「線上教育及職業博覽」亦會提供各類型課程、升學就業的相關文章，方便一眾文憑試考生在放榜前規劃前程。

