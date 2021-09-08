中秋美食｜月餅營養陷阱逐個捉 四個健康小貼士避免節後增磅

中秋節又可以叫「月餅節」，大家都會收到親朋好友贈送的月餅，與家人品嚐美食，共享天倫。為滿足香港人熱愛新鮮感的消費心態，市場上不只有傳統口味的蓮蓉及五仁月，月餅廠商近幾年還推出不同口味的新式月餅，包括冰皮、雪糕月餅等。月餅不但是中秋節的代名詞，更是象徵「多油、多糖、高卡路里」的表表者。追求健康生活的風氣在香港越吹越盛，中秋過節時可以如何食得盡興又健康？



（圖片：freepik）

月餅營養陷阱要留神 四個小貼士減低熱量攝取

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傳統月餅：在傳統月餅的製作過程中，餅皮會用到含有較多反式脂肪及飽和脂肪酸的豬油，以達致鬆化口感。飽和脂肪酸攝取過量，會增加體內壞膽固醇含量，使血液變得濃稠，增加患有動脈硬化、心肌梗塞、腦中風等心血管疾病的風險。另外，不論雙黃蓮蓉月或或五仁月，內餡都分別加入高膽固醇的鹹蛋黃、高脂肪含量的果仁及高糖分的蓮蓉，故兩款月餅的熱量均超過８００大卡，相當於衛生署建議，每人每日的卡路里攝取量近一半。

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新式月餅：冰皮月餅主要由糯米粉及綠豆蓉製作而成，配合多款果醬或醬料演變而成不同口味，雖然口感上沒有傳統月餅的油膩感，但仍使用了大量煉奶及含糖的餡料製成，多食會使血糖水平不穩定，並不適合糖尿病患者。而雪糕月餅外層為朱古力脆皮，內餡雪糕以大量淡忌廉及糖分製作，同樣是多油多糖的陷阱。

中秋過節小貼士



1. 購買月餅前先查閱營養標籤，比較當中的脂肪、糖分比例，選擇比較低糖、低脂及低熱量的產品，例如棗泥、豆沙餡料會較蓮蓉低糖。



2. 晚餐不宜進食過多煎炸油膩、難消化的餸菜，同時亦不宜食太飽；避免飯後享用月餅時會消化不良。



3. 不要一次進食過量月餅，宜與家人朋友共享；每次進食不多於1/8個傳統月餅或1/4個冰皮月餅。



4. 吃月餅時不宜配搭汽水、果汁等含糖飲料，建議選無糖茶以避免吸收大量糖分，且有消滯作用；亦可準備沙田柚等高纖水果同食，以促進消化。



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享用月餅好時機 配茶共嚐更滋味

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