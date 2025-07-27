護髮花茶｜五臟出問題易掉髮長白髮！5種護髮花草種子助頭髮變黑

五臟出問題，可能會影響髮質，出現掉髮、細軟、油膩、長白髮等，該如何避免這些情況發生？中醫師推薦5種花草種子，像是肝用菊花、心用洛神花、脾用薄荷葉、肺用金銀花、腎用桑椹、枸杞子等，幫助養髮與護髮。



台灣幸福翰醫堂中醫師陳信宏分享，民眾可以喝簡單的養髮茶，幫助頭髮變黑髮，髮質也能提升，以下是5種養髮及護髮的花草種子，提供大家參考：

5種養髮及護髮的花草種子（按圖睇清👇👇👇）

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菊花茶護肝、養髮

肝有問題，多髮質差。常有失眠或是情緒障礙、月經失調、容易煩躁，民眾若出現這些問題，建議可飲用菊花沖泡的茶飲，也可適量添加雪梨片、桂花、山藥、枸杞、桑葚等。

洛神養心、改善細軟髮、油膩髮

陳信宏說明，心若有問題，毛髮易偏細軟少，也容易油膩，此外心火旺盛，還可能還會有頭髮油膩、情緒暴躁、口乾口苦等問題，建議飲用洛神花沖泡的茶飲降心火，也可酌量加入薄荷、菊花、枸杞、陳皮、甘草、梔子、桂花、大棗等。

飲茶迷思（按圖睇清👇👇👇）

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薄荷茶緩解掉髮、護脾臟

脾臟不適，可能出現掉髮多，也可能伴有畏寒怕冷、臉色暗黃、精神倦怠等問題，推薦可飲用薄荷茶飲，另外，也可以酌加入洛神花、茉莉、五味子、桑椹、白茅根、玫瑰等。

肺不好要喝金銀花茶，改善皮膚炎

肺出問題，頭皮還可能出現毛囊炎！陳信宏解釋，中醫認為，皮膚與頭髮有問題，可能與肺部相關聯，如果有頭皮癢、皮膚炎問題，則可飲用金銀花茶，也可適度加入薄荷、菊花、白茅根、蓮心等。

不同茶色功效大不同？（按圖👇👇👇）

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白髮與腎相關，可吃桑葚、枸杞

腎不好容易有白髮，無論是少年白，或是老年白髮，頭髮漸漸失去光澤，顏色由灰轉白，中醫認為都與腎氣相關，建議適度補充桑葚、枸杞子沖泡的茶飲，也可加入黨參、丁香、茉莉、山藥、白荳蔻、大棗、黑芝麻等。

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