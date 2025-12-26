冬季保暖｜中醫驅寒秘訣　1款養生茶、按摩4穴位　不再手腳冰冷

撰文：健康2.0
寒冷的天氣讓許多人手腳冰冷、背部緊繃，感到身體不適。中醫師指出，除了穿著保暖衣物外，也要注意內外保暖，尤其是手腳、背部等容易受寒的部位。

大家不妨嘗試喝上一杯養生熱茶，既能有效驅寒還能養生，平時也可按摩4穴位，促進血液循環，保持全身溫暖。

冬季驅寒術（01製圖）

中醫「茶飲+穴位」黃金組合，暖全身兼養氣色👇👇👇

冬季喝養生茶飲　驅寒又養生

中醫師黃上邦指出，冬季正是喝養生茶的最佳時機！可以將紅藜、瑪卡、西洋參、紅棗、麥門冬、玉竹等藥材，以一比一的比例混合成養生茶，不僅能幫助抵抗寒冷，還能增強體力，提升免疫力，這些草本成分不僅對寒冷天氣有舒緩作用，還能滋陰潤燥，補充身體營養，讓人在冷空氣中保持溫暖與活力。

1. 紅藜具有益氣養血、增強體力的作用
2. 瑪卡有助於提升免疫力、抗疲勞
3. 西洋參可滋陰補氣，增強身體抵抗力
4. 紅棗能補血養氣，改善氣色
5. 麥門冬可潤肺養陰，幫助舒緩乾燥感
6. 玉竹則能滋陰潤燥，強健體魄

多喝溫水、茶飲　補充水分很重要

黃上邦提到，寒冷天氣也容易讓人感到口乾舌燥，因此多補充水分，也格外重要。這時最好多喝溫水、茶飲，來保持體內水分平衡，並注意室內通風，避免乾燥空氣影響健康。

簡單按摩4穴位　有助祛寒暖身

黃上邦表示，除了飲食調理，按摩穴位也能幫助身體驅寒，大家可多按摩4穴位，讓自己在寒冷的天氣，也能促進血液循環，保持身體溫暖：

1. 合谷穴

位於手背第1、2指中間凹陷處，有助於增強免疫力，改善手腳冰冷。

2. 足三里穴

位於膝蓋外側下方凹陷處，朝腳踝方向延伸4根手指寬處，具有補氣養血、調整腸胃功能之功效。

3. 命門穴

位於腰部正中線上，第2腰棘突下凹陷處，有助於溫補腎氣，增強體力，尤其適合寒冷天氣使用。

4. 大椎穴

位於項背正中線，第七頸椎脊突與第一胸椎脊突中間凹陷處，有助於強化免疫系統，預防感冒。

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

健康2.0